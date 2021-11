https://mundo.sputniknews.com/20211118/juventud-divino-tesoro-o-el-flanco-debil-del-candidato-chileno-boric-1118399996.html

Juventud, divino tesoro o el flanco débil del candidato chileno Boric

SANTIAGO (Sputnik) — De los siete candidatos que se postulan a las elecciones presidenciales de Chile, el líder del bloque de izquierda Frente Amplio, Gabriel...

Si Boric gana la elección del domingo 21 de noviembre —y la eventual segunda vuelta en diciembre— se transformará en el presidente más joven de la historia, lo que para muchos de sus contrincantes puede ser su principal debilidad. Lo critican por pasar muy rápido de líder estudiantil a un político con grandes aspiraciones."Yo tengo experiencia, no pasé de la universidad al parlamento", criticó la candidata del partido Demócrata Cristiano (centroizquierda), Yasna Provoste, en los medios locales. "Ha demostrado inmadurez y falta de preparación", dijo por su parte Marco Enríquez-Ominami, aspirante a La Moneda (sede de Gobierno) del Partido Progresista (izquierda) en una entrevista.La carta del sector oficialista, Sebastián Sichel, fue más allá y señaló en un programa de televisión que Boric no solo carece de recorrido político. "Para este cargo se requiere haber tenido experiencias vitales. Yo soy padre", argumentó, apuntando a su soltería y falta de descendencia.Incluso, se han recordado estos días declaraciones del propio Boric en las que reconocía las limitaciones que le impone su juventud.En septiembre de 2020, una periodista del canal La Red le preguntó si le gustaría ser el candidato presidencial del Frente Amplio. "Lo descarto de plano. No tengo la experiencia suficiente y me falta aprender mucho". Seis meses después de esa afirmación fue declarado candidato.Más tarde respondería a todas las críticas citando la canción Los Salieris de Charly, del cantautor argentino León Gieco: "Dicen que la juventud no tiene para gobernar experiencia suficiente. Menos mal, que nunca la tenga, experiencia de robar ni mentir", afirmó sin cantar.Líder innatoEn redes sociales se publicó una carta que Boric escribió a los nueve años, en el marco de su postulación al cargo de presidente de curso en un colegio de su natal Punta Arenas, ciudad ubicada en el extremo sur del planeta.Su vida está marcada por liderazgos. En 1999 fundó la Federación de Estudiantes Secundarios de Punta Arenas. A los 18 años se radicó en Santiago para estudiar derecho en la Universidad de Chile y en 2009 fue electo presidente del centro de estudiantes de esa facultad.En 2011 dio el gran salto al ganar las elecciones como presidente de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile (Fech) y desde esa plataforma encabezó la movilización estudiantil más importante de los últimos años, luchando por una educación gratuita, pública y de calidad.Con ese activo a su haber ganó las elecciones parlamentarias de 2013 y se convirtió en diputado junto a otros líderes universitarios como Camila Vallejo, actual diputada del Partido Comunista y Giorgio Jackson, diputado del Frente Amplio y su mano derecha en la actual campaña presidencial."El Boris Jackson"Los confunden. A pesar de que el diputado del Frente Amplio Giorgio Jackson es calvo y mucho más alto, algunas personas en la calle lo llama Gabriel Boric. Una vez incluso los fusionaron: "Ahí va el Boris Jackson", contó entre risas el diputado en una entrevista.La razón es que ambos son muy cercanos y han realizado una carrera política similar desde los movimientos estudiantiles hasta la fundación Frente Amplio en 2017, que unió el partido de Jackson (Revolución Democrática) y al de Boric (Convergencia Social) con otros movimientos y agrupaciones de izquierda.En conversación con la Agencia Sputnik, Jackson aseguró que las críticas a la juventud de Boric no son se condicen con la madurez y fortalezas que ha manifestado en campaña. "Él tiene una convicción democrática y de justicia social que es a toda prueba y al mismo tiempo ha mostrado una capacidad de escuchar y poder establecer puentes y canales de diálogo".Jackson lo describió como una persona "muy receptiva y al mismo tiempo extremadamente sensible a la realidad que vive nuestro país. Es un amante de la lectura, del conocimiento, de la historia y eso le otorga fortalezas no solo a su candidatura, sino que a él como persona".Constanza Schonhaut también pertenece al círculo de hierro de Boric. Fueron compañeros de universidad y fundaron juntos el Frente Amplio. Desde su actual puesto como una de las 155 convencionales constituyentes, Schonhaut comentó a Agencia Sputnik que "si bien Gabriel es joven, posee un liderazgo que reivindica permanentemente las luchas de las generaciones que nos anteceden".Boric propone aumentar el sueldo mínimo de 337.000 pesos mensuales (408 dólares) a 500.000 (606 dólares). Promete terminar con el sistema privado de pensiones y crear una nueva institucionalidad a cargo del Estado y establecer una pensión mínima mensual de 250.000 pesos (303 dólares).El frenteamplista escribió en su programa de Gobierno que condonará el Crédito con Aval del Estado (CAE), el préstamo que la mayoría de los estudiantes universitarios de Chile utilizan para pagar sus carreras. Además, reducirá las horas máximas de jornada laboral semanales permitida de 45 a 40 y establecerá un impuesto a los superricos que se calculará según el patrimonio de las personas.El 21 de noviembre se realizarán las próximas elecciones presidenciales, parlamentarias y de consejeros regionales y el 19 de diciembre está agendada una eventual segunda vuelta presidencial.

