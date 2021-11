https://mundo.sputniknews.com/20211117/un-candidato-fantasma-parisi-busca-la-presidencia-de-chile-por-zoom--video-1118356861.html

Un candidato fantasma: Parisi busca la presidencia de Chile por Zoom | Video

Un candidato fantasma: Parisi busca la presidencia de Chile por Zoom | Video

SANTIAGO (Sputnik) — Es sabido que los nuevos tiempos, los avances tecnológicos y la pandemia cambiaron la forma tradicional de hacer campañas políticas... 17.11.2021, Sputnik Mundo

2021-11-17T19:02+0000

2021-11-17T19:02+0000

2021-11-17T19:02+0000

américa latina

💬 opinión y análisis

chile

redes sociales

zoom

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/02/0c/1101879825_0:100:1921:1180_1920x0_80_0_0_f91c34aa4c7be29681bedfbbda2ecf07.jpg

El líder del Partido de la Gente (centro), Franco Parisí, reside hace cinco años en Birmingham, Estados Unidos, donde trabaja como economista. Cuando tiene tiempo libre, prende su computador, se conecta a Zoom y participa en actividades de campañas con sus adherentes, convirtiéndose en el primer candidato telemático de la historia de Chile.No hizo puerta a puerta, no recorrió ferias, no participó de los debates con los otros candidatos y de hecho, ni siquiera votará por él mismo. La semana pasada aseguró que se había contagiado de COVID-19 y que no podrá volar a Chile para las elecciones del domingo 21 de noviembre.¿Por qué no viene? En un comienzo explicó que tenía compromisos laborales ineludibles, afirmando que ejercía como académico de la Universidad de Alabama. No obstante, esta casa de estudios emitió en noviembre un comunicado señalando que no tenía vínculos con Parisi desde 2016. Posteriormente arguyó temas familiares e incluso anunció que su pareja estaba embarazada.Hace una semana contó que había comprado un pasaje a Santiago y subió a sus redes sociales una foto preparando su maleta. Pero a las pocas horas del anuncio señaló que había dado positivo a COVID-19 y que haría la cuarentena en su domicilio.Hay una razón que podría explicar su ausencia, algo que el candidato pocas veces aborda con sus partidarios. Sobre él pesa una orden de arraigo dictada por tribunales chilenos por no pagar la pensión de alimentos a los hijos. Esto le impediría salir de Chile si llega a pisar territorio nacional. Además, enfrenta juicios por estafa y lavado de activos.Academia, TV y políticaLas encuestas de opinión revelan que Parisi, a pesar de no vivir en Chile, conseguiría el quinto o hasta el cuarto lugar en las elecciones de noviembre, superando al candidato del Partido Unión Patriótica (izquierda), Eduardo Artés, al líder del Partido Progresista (izquierda), Marco Enríquez-Ominami y a la carta del oficialismo, Sebastián Sichel.Su popularidad se comenzó a gestar en 2011 cuando pasó de la academia a la televisión. Los medios lo invitaban como el profesor que explicaba en simple los temas de economía. Ese mismo año consiguió tener su propio programa de televisión, donde hablaba con un tono directo y coloquial a la ciudadanía.Surfeando la ola de la fama, Parisi se lanzó de lleno a la política y compitió como candidato independiente en la elección presidencial de 2013. Su resultado no fue menor: logró 665.000 votos y quedó en cuarto lugar de nueve aspirantes. Pero en 2016 se alejó de la escena pública y comenzó a radicarse en Estados Unidos.El apoyo a su figura no disminuyó con los años y en 2019 fundó junto a sus adherentes el Partido de la Gente, una tienda integrada en un inicio por miembros de su círculo cercano pero que rápidamente fue creciendo. Actualmente es el segundo partido con más militantes de Chile con 43.570 almas inscritas, siendo solo superado por el Partido Comunista. Todo un récord."Independientes, ciudadanos, regionalistas, autofinanciado y sin ideologías políticas duopólicas". Así se define el PDG en sus redes sociales, su principal plataforma de difusión. En Instagram suben fotografías editadas del candidato disfrazado como superhéroe o lo ponen frente a un ejército de enmascarados. En YouTube cuelgan videos de sus entrevistas y los titulan como: Parisi deja mudo a tal periodista o Franco destruye a brutalmente a tal político.Esta especie de épica caudillista que levanta el Partido de la Gente con Parisi ha sido criticada por sus contrincantes, quienes lo tildan de populista y critican que ni siquiera haya llegado a Chile para hacer campaña.Juicios y acusacionesLa cantidad de polémicas que arrastra el telemático candidato no es menor. Las más complejas partieron en 2016 cuando se reveló una denuncia de acoso sexual y conductas indebidas por parte de una estudiante de 19 años de la Texas Tech University en Estados Unidos, lo que le significó ser despedido de dos universidades.La justicia chilena inició en 2020 un juicio contra de Parisi luego de que su exesposa lo denunciara por no pago de la pensión de alimentos a favor de sus dos hijos. Se determinó que debe 207.000.000 pesos (254.863 dólares), razón por la cual los tribunales decretaron la medida de arraigo en su contra."Es absolutamente vergonzoso que cualquier persona esté huyendo de la justicia y que no reconozca el deber básico de hacerse cargo de sus hijos e hijas", criticó el abanderado del bloque de izquierda Apruebo Dignidad, Gabriel Boric, a Canal 13. "Es condenable. Parisi debe venir a Chile y aclarar su situación", señaló el candidato del Partido Republicano (ultraderecha), José Antonio Kask al mismo medio.Además, una inmobiliaria privada demandó a Parisi por presunta estafa y lavado de activos, acusándolo de usar una serie de maniobras y manipulaciones irregulares para cerrar un negocio vinculado a la compra de un edificio. Si el candidato pone un pie en Chile, probablemente sea interceptado por la Policía de Investigaciones para que acuda a prestar declaración en el caso.El 21 de noviembre se realizará la elección presidencial, parlamentaria y de consejeros regionales y el 19 de diciembre está programada una eventual segunda vuelta.

https://mundo.sputniknews.com/20211012/candidatos-presidenciales-en-chile-sacan-toda-la-artilleria-en-tenso-debate-televisivo-1117012640.html

https://mundo.sputniknews.com/20211103/se-puede-confiar-en-las-encuestas-en-chile-1117827715.html

https://mundo.sputniknews.com/20210625/fatiga-de-zoom-por-que-nos-cansan-tanto-las-videollamadas-1113561328.html

chile

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Francisco Bravo Atias https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/108813/47/1088134790_0:0:480:480_100x100_80_0_0_dc07a9f77a9a4c2b71b7d1a80e83d411.jpg

Francisco Bravo Atias https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/108813/47/1088134790_0:0:480:480_100x100_80_0_0_dc07a9f77a9a4c2b71b7d1a80e83d411.jpg

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Francisco Bravo Atias https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/108813/47/1088134790_0:0:480:480_100x100_80_0_0_dc07a9f77a9a4c2b71b7d1a80e83d411.jpg

💬 opinión y análisis, chile, redes sociales, zoom