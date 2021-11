https://mundo.sputniknews.com/20211112/eliminar-las-afp-reforma-tributaria-y-derechos-sociales-las-propuestas-de-boric-para-chile-1118149371.html

Eliminar las AFP, reforma tributaria y derechos sociales: las propuestas de Boric para Chile

Eliminar las AFP, reforma tributaria y derechos sociales: las propuestas de Boric para Chile

El vocero de la campaña presidencial de Gabriel Boric y convencional constituyente, Daniel Stingo, conversó con Sputnik de cara a las próximas elecciones... 12.11.2021

Ha sido una semana convulsionada en términos legislativos en Chile. El pasado 9 de noviembre, y tras una maratónica locución de más de 15 horas por parte del diputado socialista Jaime Naranjo, se aprobó en la Cámara de Diputados y Diputadas, por primera vez en la historia del país, una acusación constitucional en contra de un presidente en ejercicio.La acusación en contra de Sebastián Piñera ha generado una serie de repercusiones, entre las que destacan la de los parlamentarios oficialistas, para quienes la aprobación de la acusación genera un debilitamiento del cargo de presidente.Para Daniel Stingo, constituyente y vocero de Apruebo Dignidad, formado por el Frente Amplio, Partido Comunista y la Federación Regionalista Verde, la aprobación de la acusación no daña el cargo de presidente ni mucho menos debilitará al próximo gobernante del país.Los ejes programáticos de Gabriel BoricEl programa de gobierno del abanderado de Apruebo Dignidad consta de cuatro ejes transversales en su propuesta: "Descentralización, feminismo, crisis climática y trabajo digno". Además, da cuenta de las principales reformas estructurales que contiene el documento, en salud, pensiones, educación y tributaria."Es un programa bastante revolucionario y algunos lo han criticado preguntándose por dónde se va a financiar y yo te diría que está bastante explicado. Hay cuestiones como el impuesto a las empresas, a los más ricos, royalty minero, etc.", comentó el constituyente Daniel Stingo."Es revolucionario porque pretende lo que todos ya sabemos: un Estado social de derechos que garantice ciertos derechos fundamentales a todos los chilenos y chilenas que, tanto en el Gobierno de Sebastián Piñera y los anteriores, no se garantizaron, si no que se entregaron a las empresas para que lucraran con ellos", agregó.Uno de los puntos que destacan es terminar con el sistema de Asociación de Fondos de Pensiones (AFP) y asegurar una pensión mínima de $250.000 pesos (315 dólares) para todas y todos los mayores de 65 años, incluyendo a las y los 2,2 millones de actuales jubilados."La pensión será bastante más alta de la que existe hoy en Chile. Tú tendrás que elegir si te quedas en el sistema de AFP, pero no será esta quien controle tu dinero, será un ente público y autónomo que administre tu pensión y esa seguirá en tu cuenta", comentó Stingo acerca del nuevo sistema de pensiones que se instalaría.En el programa destacan los apartados de pensiones, salud pública, educación pública como derechos fundamentales que se buscan garantizar.Respecto al costo del programa, el mismo Boric declaró en el lanzamiento de este que "estamos en un cambio de ciclo político en Chile y eso requiere de esfuerzos extraordinarios. Lo que buscamos es garantizar derechos sociales para toda la población, independiente del lugar en donde nacieron. El costo de nuestro programa es de 8,5 puntos del PIB y la reforma que estamos proponiendo en materia tributaria busca alcanzar esa recaudación".El régimen de impuesto a la renta del programa de Gabriel Boric implica una mayor contribución para aquellas personas que obtienen rentas mensuales de más de 4,5 millones de pesos (5.670 dólares). En ese sentido, propone "simplificar el sistema a través de la desintegración del impuesto a la renta para las grandes empresas y sociedades de inversión, separando el impuesto que paga una empresa del que les corresponde pagar a sus accionistas al retirar utilidades".Respecto de las críticas que ha recibido el programa, el constituyente señala que "los que critican son quienes están muy conformes con las desigualdades que se viven en Chile hoy y son los mismos que han sido gobierno durante los últimos 30 años. La verdad, es que quienes le dieron la espalda a esos economistas de renombres, es el pueblo de Chile que salió a marchar y eligió crear una nueva constitución".Chile está atravesando una grave crisis social y política a partir del 18 de octubre de 2019 y que se acrecentó con la pandemia de COVID-19. Consultado sobre este ítem, el vocero de la campaña presidencial señaló que "la gobernabilidad se garantiza con un presidente como Gabriel Boric y no se garantiza con un presidente como José Antonio Kast, el candidato presidencial ultraconservador"."La gobernabilidad implica que la gente esté en paz con quien esté en el Gobierno, que se siente representada con los nuevos parlamentarios, con el nuevo presidente. Hoy no hay eso, nadie se siente representado por el presidente que, además, tiene una acusación constitucional en ciernes, que está siendo investigado por la Fiscalía y por instituciones internacionales de justicia".Durante la intensa y convulsionada semana legislativa chilena, el Parlamento aprobó extender el estado de emergencia en el Wallmapu —territorio mapuche en mapudungun— por 15 días más."Lo que hay que hacer en la Araucanía es ponerle los acentos donde debe ser, es un problema político entre el pueblo mapuche y el Estado de Chile. Eso se abordará políticamente y no llenando de metralletas la zona. Aquí hay que devolverles las tierras que las comunidades habían ganado, por ejemplo, con los Títulos de Merced del siglo XIX", señaló Stingo.Los Títulos de Merced fueron documentos entregados entre 1884 y 1929 a las comunidades mapuche que fueron reubicadas en el proceso de ocupación y militarización de La Araucanía.Finalmente, el constituyente se muestra esperanzado en que Gabriel Boric será el próximo presidente de Chile y que las encuestas no tienen asidero con la realidad. Además, señala que Chile necesita un Congreso y un presidente que esté acorde al proceso histórico que se está desarrollando al interior de la Convención Constituyente.

