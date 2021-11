https://mundo.sputniknews.com/20211118/que-dicen-las-encuestas-y-proyecciones-de-cara-a-las-elecciones-en-chile-1118370446.html

¿Qué dicen las encuestas y proyecciones de cara a las elecciones en Chile?

¿Qué dicen las encuestas y proyecciones de cara a las elecciones en Chile?

La carrera por la presidencia de Chile está en su recta final. El 21 de noviembre, en caso de no haber segunda vuelta, el país sudamericano tendrá un nuevo... 18.11.2021, Sputnik Mundo

En el país sudamericano hay más incertidumbres que certezas de lo que sucederá en los próximos comicios. Tanto las encuestas como las proyecciones han sido cuestionadas por su metodología pues en las últimas elecciones los vaticinios no han tenido asidero con la realidad.La importancia de esta elección se debe a que es la primera del Poder Ejecutivo y Legislativo posterior al 18 de octubre de 2019, cuando se inició una explosión social. Además, las próximas autoridades deberán implementar y legislar, si así se aprueba en un plebiscito a mediados del próximo año, una nueva Constitución.¿Qué dicen las encuestas de cara a la elección presidencial?En las diferentes entregas de la encuesta Cadem publicadas entre la quincena de octubre y el 7 de noviembre, José Antonio Kast, el candidato ultraconservador, es quien lidera las preferencias presidenciales. Gabriel Boric, del conglomerado Apruebo Dignidad, aparece en el segundo lugar y más abajo, cerrando el podio, aparece la candidata de la Democracia Cristiana, Yasna Provoste. De haber segunda vuelta, la encuesta señala que sería entre Kast y Boric.Ana María Gutiérrez Ibacache, magister en Análisis Político de la Universidad Complutense de Madrid y académica de la Universidad Tecnológica Metropolitana, comenta a Sputnik que "claramente las encuestas, no tan solo desde ahora, sino que desde siempre, han sido cuestionadas por su variable ideológica que hay en ellas. Eso tiene que ver con quiénes son los dueños y quienes están detrás".La académica hace referencia a la encuesta Cadem, que tiene millonarios contratos con La Moneda cuyo gerente de Asuntos Públicos, Roberto Izikson, fue director de Estudios del Ministerio Secretaría de Gobierno y asesor de Sebastián Piñera durante su primer gobierno (2010 – 2014).En esa misma línea, Nicolás Facuse, abogado y coordinador legislativo del Instituto Igualdad, señala a Sputnik que "es difícil que los resultados de las encuestas se den en la elección del domingo [21], puesto que estas han fallado bastante durante el tren de elecciones que se han realizado en los últimos doce meses".En última encuesta de Activa Research, los resultados arrojaron los siguientes números a la pregunta "¿por quién votarías?": Kast 21,7%; Boric 17,7%, Provoste 10,9%, Sichel 8,2%, Parisi 7,3%, Enríquez-Ominami 3,9% y Artés 1,9%.Por el contrario, según la encuesta realizada por la agencia de investigación Data Influye, el candidato de Apruebo Dignidad se ubica en el primer puesto con 32% de las preferencias, seguido por Kast con 27%. Más atrás aparece Yasna Provoste con un 13%.La proyección de los votantesEn el proceso hay 15.030.974 ciudadanos y ciudadanas habilitadas para ejercer el derecho a sufragio. El Servicio Electoral (Servel) precisó que dentro de Chile hay 14.959.956 electores habilitados, mientras que en el extranjero son 71.018.Según la proyección de Pulso Ciudadano, se estima que un 50,8% del padrón electoral votaría (Votante Probable) en las próximas elecciones. Es decir, aproximadamente 7.600.000 votantes.Para la académica Ana María Gutiérrez, hoy "en Chile se habla más de política, incluso lo vemos en la televisión abierta, que antes era principalmente sobre espectáculos y que no abordaba los temas sociales. Sin embargo, después del estallido se comienza a abordar. Hoy día la política toma un espacio protagonista".¿Senado sí o no?La elección del próximo domingo 21 podría ser la última de senadores en Chile. La semana legislativa estuvo marcada por el rechazo a la acusación constitucional contra Sebastián Piñera el 16 de noviembre en el Senado. Es por lo anterior, que diversas voces y figuras públicas han puesto nuevamente en el debate la importancia de contar con un sistema unicameral, tema que se abordará en el debate en la Convención Constituyente."Yo no veo un problema en el Senado, veo un problema en los cuórum de dos tercios y que ha sido uno de los principales argumentos para hacer este cambio constitucional que está en curso. Esos cuórum contra mayoritarios no permiten que las mayorías expresadas en las urnas se expresen en el Congreso y en cualquiera de las dos cámaras", agregó.Para la analista política el principal cuestionamiento es si es necesaria una cámara senatorial. "Tiene que ver si tenemos un Estado federal o unitario como el que tenemos hoy día. Finalmente el tener parlamentos bicamerales da cuenta de Estados federales y no unicamerales como el nuestro", cerró Ana María Gutiérrez.

