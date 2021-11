https://mundo.sputniknews.com/20211118/conflicto-eeuu-china-la-pelea-es-por-el-control-de-las-nuevas-tecnologias-1118407750.html

Conflicto EEUU-China: "La pelea es por el control de las nuevas tecnologías"

La puja entre ambas potencias por la región Asia-Pacífico estuvo presente en el encuentro virtual entre sus presidentes.

Conflicto EEUU-China: "La pelea es por el control de las nuevas tecnologías" La puja entre ambas potencias por la región Asia-Pacífico estuvo presente en el encuentro virtual entre sus presidentes. 'Telescopio' analizó los resultados de la reunión con el historiador, docente y periodista argentino Néstor Restivo, y con el investigador peruano Carlos Aquino, especializado en Asia-Pacífico.

El gran crecimiento de China en materia de defensa, tecnología y comunicaciones, entre otros, encendió las alertas en EEUU, en busca de intentar contener el ascenso del gigante asiático.La reunión virtual que mantuvieron este lunes 15 los presidentes Joe Biden y su homólogo chino Xi Jinping fue un claro ejemplo de la puja estratégica entre ambas naciones por el dominio de la región Asia-Pacífico.A pesar de que los voceros de la cumbre señalaron que el diálogo entre los líderes ocurrió en los ámbitos del "respeto", pasadas algunas horas comenzaron las declaraciones cruzadas sobre el tema más polémico: el archipiélago de Taiwán.Pekín reivindica la soberanía de la isla de 23 millones de habitantes, mientras que Washington apoya militarmente a Taiwán.El experto sostuvo además que "la presencia militar de EEUU en el Pacífico es clave desde finales de la Segunda Guerra Mundial. China es un país con una potencialidad muy fuerte en la región, por eso le interesa [al país norteamericano] no perder presencia ahí".De acuerdo con Restivo, "la respuesta de China, entre otras, es la iniciativa de su Ruta de la Seda que le permite conectividad para tener salidas por otros lugares y tratar de desactivar su dependencia de los puertos más orientales".Se conoce como la “Nueva Ruta de la Seda”, a la estrategia global impulsada por el gigante asiático desde septiembre de 2013, orientada a perfeccionar las vías de transporte y de comercio existentes y crear nuevas, como en el caso de América Latina, vinculando entre sí a más de 60 países.El analista opinó que "la pelea de fondo es el control de las nuevas tecnologías, el 5G, la computación cuántica y los avances en la carrera aeroespacial, donde se advierte que EEUU no perderá su liderazgo en el corto plazo. Pero hay una tendencia en el aspecto de las patentes en que China ya lo está superando".El investigador peruano Carlos Aquino, especializado en Asia-Pacífico, subrayó en diálogo con Telescopio el valor del encuentro entre ambos presidentes. "Lo más importante es el hecho de que se reúnan y manifiesten que estos diálogos sirven para evitar posibles conflictos", expresó.Aquino agregó que Biden y Xi "reconocieron estar en una competencia, pero esto no implica que se vaya a convertir en una escalada militar".En Uruguay, Telescopio se transmite en Radio M24 (frecuencia 97.9 de Montevideo y 102.5 de Maldonado) lunes y miércoles a las 19 horas, y los sábados a las 12 horas. En Bolivia, por Radio Illimani - Patria Nueva (94.3 FM para todo el país y 93.7 FM en Cochabamba), de lunes a viernes de 4 a 5 horas. En Radio Kawsachun Coca (FM 99.1 de Cochabamba y FM 99.9 Trópico), de 22 a 23 horas.

