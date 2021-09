https://mundo.sputniknews.com/20210911/la-ruta-de-la-sedalitio-de-china-en-suramerica-y-la-tragica-ruta-migratoria-norteamerica-1115956934.html

La Ruta de la Seda/Litio de China en Suramérica y la trágica ruta migratoria Norteamérica

La Ruta de la Seda/Litio de China en Suramérica y la trágica ruta migratoria Norteamérica

Más que una anhelada integración de América Latina, parece que dicha entelequia se encamina a una fractura de corte geoeconómico. Así, Uruguay procura un...

La debilidad foránea —la debacle de la evacuación en Afganistán— y doméstica —resiliencia de la pandemia del COVID-19, colisión con los gobernadores republicanos antiaborto y exacerbación de la crisis migratoria transfronteriza— le ha abierto varias grietas a EEUU. Es justo allí donde penetra su rival estratégico, China, que no solamente intenta cooperar con el nuevo régimen de los talibanes en Afganistán, con litio y tierras raras, sino que también acelera su penetración en América Latina, lo cual ya estaba escrito en el muro desde hace casi 10 años, como abordé en mi libro China Irrumpe en Latinoamérica ¿Dragón o Panda?.Los medios chinos comentan que la segunda y más reciente llamada telefónica de Biden, a instancias de este, a Xi Jinping expone la "creciente angustia de EEUU" en varios temas multilaterales. Se evidencia cuando el eje anglosajón de EEUU y Reino Unido, once días después de la caída de Kabul, coloca "tres portaviones con docenas de aviones F-35 de EEUU cerca de China; haciendo escalar tensiones por Taiwán". El grupo de tres portaviones, con dos cubiertas planas estadounidenses y una británica, se encuentra entre las formaciones navales más poderosas que han aparecido en cualquier lugar del mundo en muchos años, según Forbes.Las comunicaciones, de nueva cuenta a instancias de EEUU, tanto del secretario de Estado, Antony Blinken, como del zar estadounidense del cambio climático, John Kerry, con el canciller chino, Wang Yi, han cobrado mayor vigencia en fechas recientes.Una de las grietas que se ha ensanchado y que venía abierta desde hace 5 años, que favorece la mayor penetración de China al concepto tambaleante de América Latina —que se ha dividido desde el punto de vista geoeconómico en Norteamérica, con su flamante T-MEC; Centroamérica, con su inoperante bloque CAFTA; y Sudamérica, que aprecian más los geoestrategas brasileños y que enarbola el bloque de Mercosur— ahora se ha exhibido en forma espectacular con el pequeño país de Uruguay que ha avanzado en sus negociaciones para establecer un tratado de libre comercio con China.En paralelo, China ha penetrado en por lo menos nueve países de Latinoamérica y, en particular, ha puesto su mira en el litio de Chile y Perú, después de su intento fallido en Bolivia, donde el golpe de Estado incitado por el entonces presidente Trump lo sacó de la jugada.Cabe recordar las tres recientes giras de la vicepresidenta Kamala Harris a Centroamérica, la de Antony Blinken a Costa Rica, y la de la amazona subsecretaria de Estado, Victoria Nuland, a Paraguay, Panamá y El Salvador, donde buscaba imponer su modelo ucraniano en la región.Uruguay —de un tamaño un poco menor al estado mexicano de Sonora, con 3,4 millones de habitantes y cuyo PIB era de 55.710 millones de dólares en 2020— comporta una situación estratégica por sus 1.050 km de frontera con Brasil y 541 km con Argentina.Su capital, Montevideo, es un centro financiero de primer orden en Sudamérica, sin llegar a los tamaños pantagruélicos de Sao Paulo, Brasil.Con sus dos relevantes fronteras —respectivamente primer y segundo PIB de América del Sur— conforma el bloque geoeconómico Mercosur con el otro diminuto país de Paraguay —2,3 veces mayor a Uruguay, con 7,3 millones de habitantes y un PIB de casi 35.880 millones de dólares—. Llama la atención que Uruguay, pese a tener una menor extensión territorial y prácticamente la mitad de los habitantes de Paraguay, exhiba un PIB superior.Las negociaciones de Uruguay con China han sacudido al Mercosur en sus entrañas.El objetivo de Uruguay es no solamente exportar más carne, soja y algodón a China, sino también posicionarse como la puerta de entrada de China en las entrañas del Mercosur.La audaz postura del presidente uruguayo Luis Lacalle —quien, en realidad, continúa las negociaciones de su antecesor— ha creado fuertes tensiones con los otros tres miembros del bloque: Argentina, Brasil y Paraguay.En particular, el ministro de Desarrollo Productivo de Argentina, Matias Kulfas, señaló que Uruguay no podía realizar acuerdos bilaterales con China fuera del Mercosur, al menos que se salga del bloque geoeconómico.Lo real es que, en caso de conseguir su tratado de libre comercio con China, Uruguay será el tercer país de Sudamérica en hacerlo, al unísono de Chile y Perú.Se trata de un alto realismo geoeconómico, ya que China es hoy el principal socio comercial de Uruguay, a quien le compra 30% de sus exportaciones, que incluye 56% de su carne (su principal exportación), según Reuters.En la otra parte de la llamada Norteamérica, un concepto geoeconómico y estratégico enunciado por Robert Pastor, yerno de Robert McNamara, anterior secretario de Defensa de Kennedy y expresidente del Banco Mundial, se exhibe su veto implícito contra China en el tripartita T-MEC, impuesto bajo fuertes presiones del expresidente Trump.Falta ver si serán reales las promesas de EEUU a México emitidas durante la reanudación del Diálogo Económico de Alto Nivel —boicoteado por Trump—, celebrado en Washington, para detener y solucionar la tragedia migratoria en las dos fronteras norte y sur de México.El oleaje humano de varios países de Latinoamérica, que atraviesa el triángulo norte de Centroamérica —El Salvador / Honduras / Guatemala— ha agujereado las fronteras de México y EEUU cuyas autoridades han sido desbordadas.Al parecer, EEUU adoptó la postura mexicana con programas de creación de empleo en Centroamérica y, también al parecer, con los afligidos estados del sur de México, como Chiapas.La parte estadounidense se centró más en la creación de las cadenas de suministro (léase: inversiones sectoriales), en particular, con la manufactura de semiconductores que aprovechan la muy barata mano de obra mexicana.Todavía los dos países se tienen que poner de acuerdo para detallar las partes de semiconductores que serán fabricadas en México y/o EEUU.La parte mexicana cantó victoria, mientras EEUU descolgó sus polémicos cuatro pilares:1- Construyendo juntos de nuevo, que versa sobre su obsesión a la "cadena de suministros", además de la muy esperada modernización de la frontera común;2- Desarrollo social y económico sustentable del sur de México y Centroamérica, con el fin de detener las causas económicas de la migración;3- Ciberseguridad; 4- Desarrollo de la fuerza laboral.Seguramente la Administración Biden habrá tomado muy en cuenta las tendencias del nuevo censo de EEUU, donde los mexicanos van en un ascenso exponencial demográfico, al unísono de la contracción poblacional de los WASP (White AngloSaxon Protestant: blancos, protestantes y anglosajones, en español).En realidad, con los 4.000 millones de dólares —se ignora si son anuales o de por vida, ya que no se especifica nada— de inversiones que ha prometido la Administración Biden, muy difícilmente podrán mitigar o detener la masiva migración latinoamericana / caribeña / centroamericana que ha encontrado sus propias grietas de penetración humana para asentarse en EEUU.LA OPINIÓN DEL AUTOR NO COINCIDE NECESARIAMENTE CON LA DE SPUTNIK

