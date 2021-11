https://mundo.sputniknews.com/20211117/biden-recuerda-a-xi-jinping-que-su-gobierno-apoya-la-ley-de-taiwan-1118324429.html

Biden recuerda a Xi Jinping que su Gobierno apoya la ley de Taiwán

WASHINGTON (Sputnik) — El presidente estadounidense, Joe Biden, dijo que durante la conversación virtual que mantuvo con su par chino, Xi Jinping, le expresó... 17.11.2021, Sputnik Mundo

Asimismo, afirmó que Estados Unidos no va a cambiar su política respecto a Taiwán y que no está alentando la independencia."No vamos a cambiar nuestra política en absoluto (…) ellos deben decidir, ellos, Taiwán, no nosotros, y no estamos alentando la independencia. Estamos fomentando que hagan exactamente lo que dicta la ley de Taiwán".En tanto, Jinping le dijo a Biden que China está preparada para tomar acción en forma decisiva si fuerzas separatistas en Taiwán cruzan la "línea roja", según reportes de prensa de la agencia oficial china Xinhua.

