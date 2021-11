https://mundo.sputniknews.com/20211117/crisis-andaluza-por-filtracion-politica-el-vicepresidente-admitio-que-no-quieren-presupuestos--1118325244.html

Crisis andaluza por filtración política: el vicepresidente admitió que no quieren presupuestos

"¿En año electoral nos podemos permitir el lujo de presentar un presupuesto? Yo creo que no. Es estúpido. Ningún Gobierno aprueba presupuestos en el último año de legislatura, pero no porque no quiera, o no pueda aprobarlos sino sencillamente porque no interesa aprobarlos y por eso se prorroga, nada más", decía Marín en el audio que ha desvelado la Cadena Ser.A pesar de que Andalucía atraviesa la resaca pandémica con un turismo aún lánguido y de los indicadores del paro, en los que la región vuelve a copar el crecimiento del desempleo con más de 8.000 nuevos parados en octubre, el vicepresidente abogaba por no aprobar los presupuestos de 2022 por mero cálculo electoral. Una postura contraria a la que PP y Ciudadanos habían mostrado al público.Precisamente este lunes 15 era Marín quien invitaba a PSOE y Vox, principales actores de la negociación, a apoyar las cuentas. Pero en los audios filtrados, era también Marín quien aludía al PSOE: “Solamente le queda una jugada: demostrar que puede ser útil de alguna forma en esta legislatura y si le quitamos esa posibilidad (...) conseguimos pleno", abundaba Marín, mostrando la estrategia de fondo del Ejecutivo andaluz.La excusa oficialJuan Marín ha hecho en la mañana del 16 de noviembre una aparición en Canal Sur, la televisión pública andaluza. Afirma que, con esta filtración, PSOE y Vox intentan acabar con su gobierno, obviando Marín el hecho de que la filtración procede de una reunión de su propio partido.Este mismo lunes, había declarado la necesidad de una modificación de la ley electoral, para que la ausencia de unos presupuestos no precipitara un adelanto electoral. Resulta que, según la mayoría de encuestas realizadas, si se adelantarán las elecciones Ciudadanos perdería su pequeña cuota de poder que le mantiene en el gobierno de la Junta de Andalucía.El vicepresidente del Ejecutivo justifica su controvertida postura respecto a los presupuestos de su Gobierno señalando al contexto de julio cuando, "el consejero de Hacienda se reúne con la ministra Montero", en ese contexto el presupuesto andaluz contaría con 4.000 millones menos del fondo Covid, por lo que no era un momento para esforzarse en sacar unas cuentas que no iban a permitir grandes florituras.Pero, "tres meses después nos llegan los fondos europeos y se elabora el Presupuesto", argumentaba Marín en Canal Sur, en alusión a las cuentas que, hasta este 16 habían estado en negociación. La filtración ha roto todas las negociaciones.La oposición se baja del numerito políticoSi el Ejecutivo es el primero que no tiene ganas de que Andalucía tenga presupuestos, ¿para qué desgastarnos?, se pregunta el resto de agrupaciones políticas. La izquierda anuncia enmiendas a la totalidad y Vox pide dimisiones en Ciudadanos.Fuentes socialistas confirman a Sputnik que no van a prolongar más las negociaciones y que no formarán parte del engaño masivo de Moreno Bonilla a los andaluces con los presupuestos de 2022. La portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, Ángeles Férriz declaraba que en la Junta está instalado "el gobierno de la mentira”. “Mintieron con los 8.000 sanitarios que han despedido, con los 3.000 docentes que están en la calle, con los 700 héroes del Infoca que han echado", ha afirmado.La socialista denuncia que la Junta convierta los presupuestos en una herramienta electoral, "llevan desde julio apostando por la prórroga del presupuesto sin importarle el interés de los andaluces y andaluzas, y para quitarle al PSOE la oportunidad de ser útiles (…) ensuciando la política de una manera intolerable”.En esa misma línea, desde Unidas Podemos denuncian que "lo único que tienen en la cabeza es la calculadora electoral", ha afirmado el portavoz Toni Valero, que califica las infructuosas negociaciones presupuestarias de "fracaso intencionado del Gobierno andaluz". Desde Vox, afirman que "ya está todo dicho, después de esto, ¿qué explicación nos van a seguir dando?", cuestionaba Macario Valpuesta.Con la mayor dotación económica, pero sin cuentas aprobadasEste convulso episodio político, con filtraciones mediante, revela cómo las dinámicas políticas se alejan en ocasiones del interés ciudadano. Teniendo en cuenta que el audio es de julio y se ha hecho público justo en plenas negociaciones, la pregunta que hay que hacerse es por qué y a quién interesa.Ahora que parece evidente que no habrá presupuestos, ninguna agrupación política quiere emerger como la responsable de la ausencia de unas cuentas públicas. Los presupuestos para este 2022 tenían un incremento de un 9%, en el que mucho tenían que ver los 5.438,9 millones de fondos europeos.Sin embargo, esas cuentas no cuadrarán, la estrategia política y el tacticismo se han impuesto. "El primer responsable de que no haya presupuestos es el Gobierno, pero también todos los partidos políticos. El tacticismo político siempre existe, pero hay veces que se pasa de frenada y en este caso, tiene un coste para los andaluces, que no podrán beneficiarse del desarrollo específico de los nuevos fondos europeos, por ejemplo", lamenta Blanco.El analista acude a la metáfora de quien mira al dedo y no a la luna que éste señala. "El dedo es el tacticismo, la luna son los presupuestos, los beneficios y el interés social".Más allá de quien haya filtrado las palabras de Marín, quien emerge como la única víctima, por el momento, de esta crisis. Lo que queda claro es que la sociedad andaluza no sale beneficiada. "A la gente no le preocupan estas luchas políticas, sino que quieren saber qué pasa con su centro de salud, ayudas de autónomos o la educación de sus hijos, así que esto al final provoca la generalización de que todos son lo mismo".No es el primer ni último caso en el que la política mal entendida se aleja del servicio público. Esta semana, en las tertulias y hogares andaluces habrá algo más de resignación y se oirá aquello de “todos los políticos son iguales”.

