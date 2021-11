https://mundo.sputniknews.com/20211104/el-congreso-espanol-rechaza-las-enmiendas-a-la-totalidad-de-los-presupuestos-generales-del-estado-1117876433.html

El Congreso español rechaza las enmiendas a la totalidad de los Presupuestos Generales del Estado

El Congreso español rechaza las enmiendas a la totalidad de los Presupuestos Generales del Estado

El Gobierno de España supera así el primer trámite para sacar adelante las cuentas para el año 2022. 04.11.2021, Sputnik Mundo

2021-11-04T11:40+0000

2021-11-04T11:40+0000

2021-11-04T12:18+0000

españa

españa avanza en la aprobación de los presupuestos generales del estado

gobierno de españa

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e4/0b/13/1093550284_0:125:1280:845_1920x0_80_0_0_fa829c4986fbf0792b3c2ea0d015708e.jpg

Los grupos parlamentarios habían presentando siete enmiendas a la totalidad al proyecto de ley de los PGE para el 2022, que han quedado rechazadas por la Cámara Baja. Con 156 votos a favor, 188 en contra y 1 abstención, las enmiendas registradas por los grupos Popular, Vox, la formación Junts per Catalunya (integrada en el grupo Plural), Ciudadanos, y las formaciones CUP, Coalición Canaria y Foro Asturias (G.P. Mixto), han sido rechazadas.Pese a que el Gobierno consiguió salvar este primer trámite, los grupos parlamentarios que permitieron la investidura de Pedro Sánchez le recordaron que sigue sin contar con mayoría en la Cámara, lo que le obliga a buscar acuerdos para conseguir la aprobación definitiva de las cuentas."Calculen bien sus fuerzas, no sé si les queda gasolina para tanto viaje. El miedo a la derecha debería llevarles a pactarlo todo", dijo Gabriel Rufián, portavoz del partido independentista catalán ERC, durante el debate previo a la votación.Por su parte, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, recalcó que el Gobierno es consciente de la correlación de fuerzas en el hemiciclo. "Sabemos que el Gobierno está en minoría en esta Cámara. No hay otra posibilidad que el acuerdo", señaló."Hoy damos el primer paso hacia la aprobación de los #PGE2022. Unos presupuestos que inician una nueva etapa, que avanzan en la construcción de una sociedad más igualitaria y que impulsan las transformaciones que España necesita", ha celebrado el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en un mensaje en Twitter.De este modo, las cuentas del Estado para 2022, que fueron aprobadas en Consejo de Ministros del 7 de octubre, continúan con su tramitación parlamentaria.Una vez superado el debate de totalidad, el proyecto de ley se estudiará en una ponencia que tiene hasta el 12 de noviembre para aprobar el informe. A partir de ese momento, la Comisión de Presupuestos debatirá el informe de la ponencia. El dictamen debería estar listo antes del 19 de noviembre. Una vez aprobado el dictamen tendrá lugar un nuevo debate en el Pleno en el que los ministros presentarán sus partidas, y se debatirán y votarán las enmiendas al articulado y las secciones que no hayan sido incorporadas en las fases anteriores y que los grupos hayan pedido que se mantengan. Si todas reciben el visto bueno, los presupuestos pasarán al Senado.La aprobación de los PGE es una cuestión vital para la supervivencia del Gobierno de coalición de izquierdas que preside Pedro Sánchez, sobre todo tras ver el ejemplo de Portugal, donde el fracaso del primer ministro António Costa a la hora de aprobar las cuentas de 2022 mantiene al país vecino al borde de un adelanto electoral.

https://mundo.sputniknews.com/20211028/los-presupuestos-de-espana-pendientes-de-las-lenguas-minoritarias-en-netflix-1117635492.html

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

españa avanza en la aprobación de los presupuestos generales del estado, gobierno de españa