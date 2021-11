https://mundo.sputniknews.com/20211110/minsk-rechaza-asistir-a-la-conferencia-en-viena-sobre-bielorrusia-por-considerarla-hostil-1118073767.html

Minsk rechaza asistir a la conferencia en Viena sobre Bielorrusia por considerarla hostil

Minsk rechaza asistir a la conferencia en Viena sobre Bielorrusia por considerarla hostil

MOSCÚ (Sputnik) — Minsk no participará en la conferencia de Viena sobre Bielorrusia, dijo el canciller bielorruso, Vladímir Makéi. 10.11.2021, Sputnik Mundo

El ministro bielorruso dijo haber discutido el tema con el canciller federal de Austria, Alexander Schallenberg, quien propuso la idea de convocar esa conferencia.Agregó que, pese a las "futuras sanciones", las autoridades bielorrusas garantizan el desarrollo normal del Estado y la sociedad.En abril, Alexander Schallenberg, que entonces se desempeñaba como ministro de Exteriores, dijo que Austria estaba lista para mediar entre las autoridades y la oposición de Bielorrusia. Meses después la excandidata a la Presidencia y líder opositora Svetlana Tijanóvskaya pidió al Gobierno austriaco convocar una conferencia sobre el país eslavo.A finales de octubre, en una cumbre del Consejo Europeo, el ya canciller federal Schallenberg anunció que el foro se celebrará en Viena el 22 noviembre bajo el título Hacia un futuro próspero y seguro para Bielorrusia (Towards a prosperous and safe future for Belarus).

