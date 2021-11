https://mundo.sputniknews.com/20211109/rusia-espera-que-occidente-se-responsabilice-de-la-crisis-migratoria-en-la-frontera-con-polonia-1118044574.html

Moscú (Sputnik) — Moscú espera que Occidente no eluda la responsabilidad por la situación en la frontera entre Polonia y Bielorrusia, declaró la portavoz del... 09.11.2021, Sputnik Mundo

Según sus palabras, ha llegado el tiempo de responsabilizarse por la propaganda occidental, a lo largo de los años, de que "la vida sólo existe en Occidente, con altos estándares".La portavoz subrayó que Occidente no debe pretender que lo que está sucediendo en la frontera entre Polonia y Bielorrusia sea una "operación híbrida" del presidente bielorruso, Alexandr Lukashenko, con apoyo ruso."Dejen de pretender que se trata de algún tipo de operación híbrida que el presidente de Bielorrusia está llevando a cabo con un supuesto tipo de apoyo, que es un accidente y una secuencia de acontecimientos sacados de contexto. No es cierto, es una mentira", enfatizó Zajárova.Por su lado, el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, confía en que esta situación de ninguna medida tome una forma que amenace la seguridad de Rusia, al añadir que Moscú y Minsk están en constante contacto, también a través de servicios especiales.Por su parte, la Comisión Europea estudia la información a su disposición sobre la posible implicación de Rusia y algunos otros países en la crisis migratoria en las fronteras con Bielorrusia, sostuvo el portavoz del Servicio Europeo de Acción Exterior, Peter Stano.Bruselas considera que las autoridades bielorrusas utilizan a los inmigrantes de Oriente Medio y África para desestabilizar la situación en el bloque comunitario.En este contexto, la UE intenta colaborar con los terceros países, de donde proceden los migrantes que se dirigen a la UE a través de Bielorrusia, para frenar el flujo de personas.Además, el primer ministro de Polonia, Mateusz Morawiecki, también acusó a Moscú de estar detrás de la crisis migratoria en la frontera.Subrayó también que es la primera vez en 30 años que la seguridad de sus fronteras se viola de una manera tan flagrante.El 8 de noviembre hubo intentos de cruzar violentamente la frontera entre Bielorrusia y Polonia. Los migrantes intentaron superar las alambradas en tanto que los guardias fronterizos polacos utilizaron gas lacrimógeno.Lituania, Letonia y Polonia han denunciado un aumento del número de inmigrantes ilegales detenidos en la frontera con Bielorrusia y han acusado a Minsk de fomentar una crisis migratoria.Según los últimos datos, desde principios de este año, alrededor de 30.000 personas intentaron violar la frontera de Bielorrusia y Polonia.En respuesta a esta situación, las autoridades polacas han declarado el estado de emergencia en los territorios fronterizos con Bielorrusia, y el ejército y la olicía participan en la protección de las fronteras.El presidente bielorruso, Alexandr Lukashenko, hostigado por las sanciones de Occidente tras su polémica reelección en agosto de 2020 y la represión de las protestas que siguieron al supuesto fraude en las urnas, advirtió que Minsk no tiene "ni dinero ni fuerza" para contener el flujo migratorio.

