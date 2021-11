https://mundo.sputniknews.com/20211108/ex-primer-ministro-presidente-peruano-no-tiene-solidez-ideologica-1118012184.html

Ex primer ministro: presidente peruano no tiene "solidez ideológica"

Ex primer ministro: presidente peruano no tiene "solidez ideológica"

MONTEVIDEO (Sputnik) — El presidente de Perú, Pedro Castillo, tiene "buenas intenciones", pero no cuenta con "solidez ideológica" , dijo a la Agencia Sputnik... 08.11.2021, Sputnik Mundo

2021-11-08T20:25+0000

2021-11-08T20:25+0000

2021-11-08T20:48+0000

américa latina

perú

pedro castillo

primer ministro

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/01/1116658222_0:192:2047:1343_1920x0_80_0_0_5048de36d515582b0f97c8d0c525fe26.jpg

Bellido forma parte del mismo partido (Perú Libre, izquierda) que llevó a Castillo a conseguir la victoria en su carrera por la presidencia.Sin embargo, en los últimos meses se han mostrado discrepancias entre cierto sector de Perú Libre y el Gobierno luego de que el 6 de septiembre Castillo aceptó la renuncia de Bellido a su cargo como primer ministro, designando en su reemplazo a la expresidenta del Congreso, Mirtha Vásquez.El Ejecutivo peruano viene sufriendo un cisma en sus filas desde hace semanas, en el que se puede identificar una facción moderada alineada con el presidente Castillo, y otra leal a Bellido y al líder de Perú Libre, Vladimir Cerrón.Bellido agregó que como el presidente no cuenta con solidez ideológica, cede a los planteos de un sector que finge ser de "izquierda".Niega fracturasPor otro lado, Bellido negó que exista una "gran fractura" dentro de Perú Libre."No, eso es totalmente falso. Perú Libre tiene un comité ejecutivo nacional, provincial, esa estructura está intacta. No hay problema en ese nivel. Una cosa es el partido como tal y otra es la bancada, donde hay dos vertientes, por un lado la de los militantes y por otro la de magisterio, que es la que sigue a Castillo", agregó.Afirmó que desde un inicio el partido empezó como una coalición y aseguró que esta sigue manteniéndose.El 1 de noviembre el Congreso aprobó el gabinete propuesto por Castillo a pesar de que el sector de Cerrón y Bellido dijo que no iban a dar su apoyo.Del total de parlamentarios de Perú Libre, 16 votaron en contra de apoyar al gabinete mientras que 19 se opusieron al acuerdo partidario anunciado por Cerrón.El pueblo no está participando del Gobierno peruano y los mismos políticos de siempre siguen manejando al Poder Ejecutivo, afirmó Guido Bellido.Bellido integra el mismo partido (Perú Libre) que llevó a Castillo a conseguir la victoria en su carrera por la Presidencia.Sin embargo, en los últimos meses se mostraron discrepancias entre cierto sector de Perú Libre y el Gobierno luego de que el 6 de septiembre Castillo aceptó la renuncia de Bellido a su cargo como primer ministro, designando en su reemplazo a la expresidenta del Congreso Mirtha Vásquez.El Ejecutivo peruano viene sufriendo un cisma en sus filas desde hace semanas, en el que se puede identificar una facción moderada alineada con el presidente Castillo, y otra leal a Bellido y al líder de Perú Libre, Vladimir Cerrón.Cambio de ConstituciónPor otro lado, Bellido advirtió que el Gobierno no apoyará al cambio de la Constitución y que lo dejará a manos del Poder Legislativo, que está siendo gobernado por la "derecha".Además, dijo que el Gobierno no va a cumplir con la renegociación del gas que favorezca a las grandes mayorías ni tampoco realizará reformas profundas a nivel estatal y de recursos."Todo eso será un trabajo pendiente para la población que en un proceso siguiente se tenga que dar con mayor fuerza, cohesión social. El cambio no está circunscrito a un Gobierno, es un proceso histórico. Esta lucha no significa que con el Gobierno que tenemos ya terminó todo, más al contrario, tiene que fortalecerse el campo popular, el partido y los cuadros políticos", agregó.La Constitución de Perú, redactada en 1993 durante el Gobierno de Alberto Fujimori (1990-2000), no contempla en su texto la instauración de una Asamblea Constituyente, por lo que para un cambio completo de la carta magna se requiere primero que se realice una reforma constitucional que introduzca esta figura en el ordenamiento jurídico.Esta reforma la puede proponer el Congreso, aunque también el presidente o un número de ciudadanos equivalente al 0,3% del padrón electoral vigente.Una vez que se apruebe dicha reforma, ésta debe ser ratificada por la ciudadanía mediante un referéndum.El partido oficialista Perú Libre (izquierda) no está obligado a apoyar al presidente Pedro Castillo, pero por el momento no busca destituirlo, dijo Guido Bellido.Bellido integra el mismo partido (Perú Libre) que llevó a Castillo a conseguir la victoria en su carrera por la Presidencia.Sin embargo, en los últimos meses se mostraron discrepancias entre cierto sector de Perú Libre y el Gobierno luego de que el 6 de septiembre Castillo aceptó la renuncia de Bellido a su cargo como primer ministro, designando en su reemplazo a la expresidenta del Congreso Mirtha Vásquez.El Ejecutivo peruano viene sufriendo un cisma en sus filas desde hace semanas, en el que se puede identificar una facción moderada alineada con el presidente Castillo, y otra leal a Bellido y al líder de Perú Libre, Vladimir Cerrón.Bellido afirmó que, a pesar de las diferencias, es "difícil" que su sector decida destituir al presidente."Más allá de las limitaciones que tiene el presidente, al menos en espíritu, tiene la idea de atender las grandes necesidades que tiene el país", agregó.Principales cuestionadoresEl congresista añadió que su sector se basará en el programa electoral que propuso Perú Libre, que expresa "las demandas y necesidades que tiene el pueblo".En caso de que el Gobierne no respete estos preceptos, serán los "principales cuestionadores" de su política, aseguró Bellido."Vamos a estar con el Gobierno en las medidas que favorecen al país y en la medida que accione contra los intereses del pueblo, nos van a tener enfrente. No solo seremos oposición, vamos a ser cuestionadores principales. Nosotros tenemos que ser el principal sector en cuestionar las acciones del Gobierno que no corresponden", indicó.A su vez dijo que su sector está abierto al diálogo con Castillo.

https://mundo.sputniknews.com/20211104/mirtha-vazquez-una-mujer-clave-para-el-gobierno-de-peru-1117895832.html

https://mundo.sputniknews.com/20211108/el-gobierno-de-peru-se-reune-con-indigenas-que-mantienen-toma-en-una-estacion-petrolera-1118009590.html

https://mundo.sputniknews.com/20211108/excomandante-de-ejercito-de-peru-denuncia-presion-del-presidente-para-ascensos-irregulares-1118002939.html

https://mundo.sputniknews.com/20211105/primera-ministra-de-peru-descarta-nacionalizacion-de-yacimiento-gasifero-en-el-sur-1117937127.html

https://mundo.sputniknews.com/20211105/congreso-de-peru-da-respaldo-a-gabinete-ministerial-y-ratifica-su-nombramiento-1117905385.html

perú

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

perú, pedro castillo, primer ministro