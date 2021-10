https://mundo.sputniknews.com/20211025/gabinete-advierte-que-peru-esta-en-un-momento-dificil-y-pide-al-congreso-estabilidad-1117497934.html

Gabinete advierte que Perú está en un momento "difícil" y pide al Congreso estabilidad

Gabinete advierte que Perú está en un momento "difícil" y pide al Congreso estabilidad

LIMA (Sputnik) — La presidenta del consejo de ministros de Perú, Mirtha Vázquez, pidió este lunes al Congreso la aprobación del gabinete de Gobierno para dar... 25.10.2021

américa latina

perú

Perú enfrenta en estos momentos una fuerte incertidumbre causada por problemas dentro del partido oficialista Perú Libre.El 16 de octubre la bancada oficialista se ratificó en su postura de negar su respaldo al Gabinete Ministerial nombrado por el presidente Pedro Castillo.La organización denunció que el Gobierno está siendo copado por "fuerzas centroderechistas" que no están alineadas con los objetivos e ideología de Perú Libre, una organización de izquierda marxista leninista."El país atraviesa situaciones complejas. (…) mi presencia en este hemiciclo tiene como objetivo lograr consensos, trabajar conjuntamente. La inestabilidad no solo es negativa para nuestro aún frágil sistema democrático sino que dificulta implementar políticas públicas. El hambre no espera. Confío en la buena fe de los políticos para que el Estado pueda cumplir con la promesa de igualdad e independencia. Hemos venido a proponer un acuerdo, un pacto que beneficie a todos los peruanos", agregó Vázquez.El gabinete compuesto por 19 ministros debe ser aprobado por la mitad más uno del Congreso, integrado por 130 legisladores.Si el Congreso rechaza al gabinete, el presidente tendrá que recomponer su equipo.

