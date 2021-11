https://mundo.sputniknews.com/20211104/mirtha-vazquez-una-mujer-clave-para-el-gobierno-de-peru-1117895832.html

Mirtha Vázquez, una mujer clave para el Gobierno de Perú

Mirtha Vázquez, una mujer clave para el Gobierno de Perú

La primera ministra peruana, Mirtha Vázquez, puede ser una pieza fundamental para devolver la unidad al oficialismo peruano, tras los encontronazos entre... 04.11.2021

américa latina

perú

pedro castillo

La primera ministra peruana, Mirtha Vázquez, parece ser la nueva pieza clave del Gobierno de Pedro Castillo, que llegó a sus primeros 100 días de gestión con el desafío de dejar atrás las diferencias dentro del partido oficialista Perú Libre y retomar la unidad de su gabinete.En diálogo con Sputnik, el politólogo peruano Rodrigo Gil Piedra consideró que la presencia de Vázquez —que asumió el cargo en los primeros días de octubre tras la renuncia de Guido Bellido, el premier inicial de Castillo— fue fundamental para evitarle al presidente peruano el daño político que podría haber significado la continuidad de Luis Barranzuela, el ministro del Interior que debió renunciar por haber organizado una reunión social en su casa a pesar de las restricciones.Gil Piedra apuntó que, más allá del episodio de la fiesta, "la presencia de Barranzuela en el gabinete ya estaba siendo una carga difícil de llevar para el Gobierno", debido a los cuestionamientos que recaían sobre el abogado, incluso desde sectores de la bancada del oficialista Perú Libre.Para el analista, Mirtha Vázquez terminó siendo "la carta fuerte" a la hora de remover al ministro del Interior, cercano al "ala dura" de Perú Libre encabezada por el líder histórico del partido, Vladimir Cerrón. "Vázquez claramente no propuso a Barranzuela en su equipo, se lo impusieron y después de esta revelación y las críticas anteriores vio la oportunidad para que diera un paso al costado", indicó.Vázquez —integrante del partido de izquierda Frente Amplio— es definida por el politólogo como "una política con experiencia y credenciales democráticas" que, desde su lugar como cabeza del Consejo de Ministros, puede darle "cierto grado de gobernabilidad" a Castillo frente a una oposición que, desde el Congreso, "está con el cuchillo entre los dientes".Apartar a Barranzuela del equipo de Gobierno es, según Gil Piedra, una jugada que permite desarticular el principal argumento que tenía la derecha en el Congreso para no respaldar al gabinete liderado por Vázquez.Según Gil Piedra, la salida de Barranzuela obliga a la derecha a buscar nuevos frentes de críticas contra el Gobierno de Castillo. Una oposición que, según el analista, se mantiene "esperando cualquier filo de debilidad para empujar una agenda antidemocrática que está latente".En paralelo, dentro del oficialismo también se comenzaron a "demarcar algunas fronteras entre los grupos que lo componen", un escenario en el que, apuntó el analista, cada dirigente "empieza a jalonear o tratar de mantener cuotas de poder para poder seguir siendo protagonistas en la vida política".Gil Piedra apuntó que, en ese debate interno, la figura de Mirtha Vázquez "fortalece el bloque moderado de la izquierda democrática" que no pertenece a Perú Libre pero acompañó la candidatura de Castillo en la segunda vuelta electoral.Para el analista del Instituto de Estudios Peruanos, esto ha generado un recelo del "ala dura" de Perú Libre, donde "sienten que esta gente que ahora acompaña a Castillo no son los que armaron el proyecto inicial del partido y que más bien se han acomodado con el pasar de los meses y les parece algo injusto".Cumplidos 100 días desde la asunción de Castillo el 28 de julio, el analista opinó que los mensajes de Mirtha Vázquez a la ciudadanía peruana "son positivos", a pesar de la percepción del electorado peruano de que el sistema político está "caminando permanentemente sobre el filo de la cornisa".

perú

