Las propuestas más innovadoras para mitigar la crisis climática en América Latina

Las propuestas más innovadoras para mitigar la crisis climática en América Latina

En el marco de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático de 2021 (COP26) que se desarrolla en Glasgow, Escocia, gobernantes de ciudades... 05.11.2021, Sputnik Mundo

2021-11-05T21:22+0000

2021-11-05T21:22+0000

2021-11-05T21:33+0000

Las ciudades que integran Mercociudades —que en su nacimiento sólo integraban los miembros del Mercosur y ahora incluye a ciudades de más de 10 países de América del Sur, y suman a más de 120 millones de personas—, buscan fomentar la unidad para acceder a financiación de organismos internacionales. Esto "permitirá Implementar y profundizar políticas públicas acordes con la agenda global climática", dijo Carolina Cosse, intendenta de Montevideo y vicepresidenta de Relaciones Institucionales de la red, en alusión al Acuerdo de París de 2015, donde se fijaron las metas de carbono cero.También expresó que "desde Mercociudades, consideramos muy acertada la promoción, presentada en la reciente Cumbre del G-20 en Roma, sobre un canje de deuda por acción medioambiental y climática", un mecanismo para fomentar las iniciativas ambientales en los países y regiones en desarrollo, al mismo tiempo que reducen el monto de su deuda externa.En su discurso, Carolina Cosse afirmó que "a pesar de que América Latina está sufriendo los impactos negativos del cambio climático, debemos darnos cuenta de que América Latina es la esperanza para el futuro", y destacó las políticas públicas sostenibles e innovadoras implementadas por Gobiernos locales en ciudades que integran la red. Políticas públicas para mitigar el cambio climáticoMontevideo verde, UruguayEn el marco de la Coalición de Ciudades Capitales de las Américas contra el Cambio Climático (CC 35) en la COP26, la intendenta de Montevideo, Cosse (2020-actualidad), presentó la política Zero Neto de CO2. Montevideo se comprometió a alcanzar la neutralidad de dióxido de carbono en la década de 2040."Esto es una meta muy ambiciosa y se requerirán transformaciones estructurales para alcanzar tal meta en tan poco tiempo", remarcó la intendenta. "Para ello, Montevideo está trabajando fuertemente para cambiar su matriz energética, a partir de tener un 95% de matriz eléctrica", y detalló que "hoy Montevideo ya tiene la principal flota de ómnibus públicos eléctricos, con 30 unidades compradas el año pasado [2020], y queremos adquirir 100 más en el muy corto plazo".En ese sentido, adelantó que cada vez son más los taxis eléctricos, los sistemas de carga de última milla y vehículos particulares, "por lo que varias constructoras de automóviles globales han priorizado nuestro mercado en la región para el lanzamiento de nuevas unidades eléctricas e híbridas", indicó.Cosse también señaló que quiere lograr eficiencia energética en las edificaciones —en particular en la readecuación de viviendas ya construidas para incluir energías renovables para calefacción—, y que tiene el objetivo de incrementar 50% el arbolado existente."Estas acciones, entre otras, ya se están diseñando e implementando y muchas requieren de financiamiento climático nuevo y adicional para acelerar dichas transformaciones, por lo que Montevideo ya está haciendo su tarea en establecer nuevas estructuras y herramientas de financiamiento público-privado", explicó.Estas medidas son parte del plan Montevideo más Verde, que "busca capitalizar las condiciones ambientales de Montevideo: nuestras costas, nuestros humedales, nuestras áreas verdes, y avanzar en nuevas acciones transformadoras".El programa prevé proyectos sustentables de saneamiento y drenaje, movilidad eléctrica, gestión integral de residuos, eficiencia energética, la preservación y regeneración de la biodiversidad y los ecosistemas. Según el portal del Gobierno local, son "programas basados en la ciencia y la evidencia que buscan la equidad en términos de derechos, y la diferenciación en términos de instrumentos, para dar la mejor solución a cada ciudadano y ciudadana en su barrio".La principal medida proyectada para lograrlo, es la construcción de corredores metropolitanos, para incorporar la movilidad eléctrica. También señaló que el reciente programa de reducción de pérdida y desperdicios de alimentos de la Unidad Agroalimentaria Metropolitana (UAM), ha logrado gestionar de manera más eficiente la logística de verduras y frutas del país."Hoy estamos recuperando una tonelada de alimentos seguros y saludables que de otra manera serían perdidos, con los correspondientes impactos económicos y ambientales, incluyendo la generación de metano", puntualizó.Buenos Aires limpio, ArgentinaBuenos Aires llegó a la COP 26 con "un fuerte reconocimiento internacional" por su liderazgo en la agenda verde urbana global. En 2017, la capital argentina se convirtió en una de las primeras 25 ciudades del mundo en comprometerse a alcanzar la carbono neutralidad a 2050.Con ese objetivo, en 2020 anunció el Plan de Acción Climática, que prevé reducir a la mitad las emisiones de gases de efecto invernadero en 2030, para luego conseguir la neutralidad.La ciudad implementó techos inteligentes para generar energía solar, renovable y limpia —por ejemplo en las estaciones de Metrobus—. Con la medida busca reducir así el consumo de energía de origen fósil y la emisión de gases de efecto invernadero (GEI).Además, busca transformar la manera de moverse en la ciudad. Según el portal Cambio Climático del Gobierno local, con este objetivo se han construido más ciclovías, se ha mejorado transporte público y más espacio para caminar como alternativas para reducir el uso del auto particular. Otra de las medidas es lograr la reducción de la cantidad de residuos generados. Al respecto, se informa que se está ampliando la capacidad para separar y tratar los residuos."Elevar la ambición climática de las ciudades es fundamental para lograr los objetivos nacionales fijados en el Acuerdo de París en 2015", expresó el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, durante un encuentro virtual por la COP26.La propuesta de Bogotá, ColombiaLa alcaldesa de Bogotá desde enero de 2020, Claudia López, participó de varias actividades en el marco de la COP26, y repasó cuáles han sido las acciones que ha tomado su ciudad para mitigar la crisis climática y ambiental.Bogotá "ha reconocido esta emergencia, hemos escuchado a la comunidad científica y hemos definido acciones y políticas tomando como fundamento los conocimientos científicos. (...) Por eso fijamos metas y acciones en concreto a fin de avanzar en nuestro programa de descarbonización", aseguró López, según se informó en la web del Gobierno local.A comienzos de 2021, la alcaldesa estableció su Plan de Acción Climático, una hoja de ruta con visión a 30 años, que asegura permitirá a la ciudad cumplir con las metas de mitigación y adaptación al cambio climático. La ciudad se propone reducir 15% las emisiones de GEI a 2024, 50% a 2030, y obtener la neutralidad en carbono 20 años después.A su vez, en septiembre López presentó el plan de ordenamiento territorial Bogotá Reverdece 2022-2035, "la visión de futuro de una ciudad al servicio de todas y todos que protege el planeta y nos cuida". El proyecto consta de cinco pilares:El Gobierno local también pensó en un plan para convertir la basura en casas ecológicas y económicas. Al respecto, López contó que Estocolmo, la primera capital verde de Europa, será un "aliado clave" para la consolidación del reciclaje y la transformación de los residuos orgánicos en energía sostenible.La gobernadora aseguró que mitigar la crisis climática y ambiental "es un compromiso de todos" y que Bogotá está dando ejemplo. "Somos ejemplo de transporte sostenible, junto a Chile tenemos la flota eléctrica más grande de América Latina", señaló."Bogotá tiene mucho reconocimiento, tiene mucho que mostrar, su compromiso con la transformación del transporte público de un sistema de buses diésel a un sistema multimodal de metro, regiotram, cables, ciclorutas, y por supuesto buses eléctricos como los que van a tener el corredor verde lo admiran mucho en el mundo", agregó."Campeonas", ese fue el elogio elegido por Eric Garcetti, el presidente de C40 Cities —el Grupo de Liderazgo Climático—, para referirse a López y las alcaldesas de París, Estocolmo y Phoenix (Arizona, EEUU) por su trabajo sostenido en la Race to Zero (Carrera al Zero). Se trata de una campaña global para reunir el liderazgo y el apoyo de empresas, ciudades, regiones e inversores para una recuperación saludable, resistente y sin emisiones de carbono que prevenga amenazas futuras, cree empleos decentes y desbloquee un crecimiento inclusivo y sostenible.

