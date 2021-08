https://mundo.sputniknews.com/20210819/convertir-la-basura-en-casas-ecologicas-y-economicas-jovenes-de-el-alto-tienen-la-clave-1115245173.html

Convertir la basura en casas ecológicas y económicas: jóvenes de El Alto tienen la clave

La Paz y El Alto tienen un manejo de la basura improvisado, como la mayoría de las ciudades de Sudamérica. A través del proyecto Ch'uxña Uta, seis... 19.08.2021, Sputnik Mundo

En aymara, ch'uxña uta quiere decir casa verde. Con esa orientación ecológica, Jorge Velasco y David Apaza crearon su empresa. Montaron una fábrica de ladrillos realizados con materiales que la población descarta, y plantean soluciones ambientales y también habitacionales."La gran motivación de Ch'uxña Uta son dos grandes problemas, ante los cuales queremos ser parte de la solución: uno es la mala gestión de residuos sólidos que existe en el mundo y en Bolivia", dijo a Sputnik Velasco, gestor de innovación y consultor de empresas de base tecnológica. También tiene una maestría en Finanzas.La gestión de la basura es uno de los grandes problemas en las áreas urbanas de América Latina. Las ciudades de La Paz y El Alto no son ajenas al deficiente manejo municipal de los residuos."En Bolivia, 7.000 toneladas de residuos sólidos se generan al día. De esa cantidad, solamente el 3% o 4% se recicla. Entonces imagínate: son más de 6.500 toneladas por día que terminan en botaderos", indicó.La acumulación indefinida en los basurales provoca, además, la contaminación del medio ambiente, especialmente ecosistemas delicados como los de ríos y lagos: "Nuestro río Choqueyapu cruza de principio a fin la ciudad (por lo cual está altamente contaminado). Termina en Ipari, una zona donde se cultivan vegetales. Es alarmante que las autoridades no hayan hecho nada al respecto", opinó Velasco.Para contrarrestar este panorama, "no hay iniciativas que estén velando por lo que se hace con los residuos", agregó.La segunda motivación de Ch'uxña Uta reside en el alto déficit habitacional que existe en Bolivia. "Es uno de los más altos de América Latina", dijo Velasco. Según datos gubernamentales de 2018, la población del país necesita un millón de casas más. Si se considera que en el Estado Plurinacional viven 11,5 millones de personas, significa que un cuarto de la población no tiene un sitio estable donde residir.Una casa de ladrillos ecológicos "va a valer menos de 15.000 dólares. Esa es la meta que trabajamos con nuestro arquitecto, quien tiene una especialización en viviendas sostenibles", dijo Velasco.Comentó que actualmente diseñan un tipo de vivienda "que tenga todas las características de una casa ecológica, donde se pueda hacer cosecha de agua y se pueda generar energía a través de paneles solares. Y que tenga baños secos".Cómo se fabrican los ladrillos ecológicos"Tenemos una buena cantidad de proveedores de materia prima. En este tiempo hemos estado con bastante difusión y se nos han acercado un montón de empresas pequeñas que tienen residuos diariamente", más que nada papeles y plásticos.El cofundador adelantó que evalúan incluir residuos orgánicos en sus preparados. "Queremos investigar para utilizar cualquier tipo de residuo urbano, como residuos orgánicos"."Hay muchas industrias que, por las normativas de gestión ambiental, deberán tener responsabilidad con todos los residuos que generan", advirtió Velasco. Por ello, consideró "interesante trabajar con ellos, crear una red de aliados". Los ladrillos convencionales no tienen una fabricación muy amigable con el medio ambiente. Se hacen a partir de tierra, se los cocina con madera y la humareda que generan afecta a los pulmones de quienes viven en los barrios cercanos a las ladrilleras.En este aspecto, la forma en que se fabrican los ladrillos reciclados es también ecológica: "Nosotros no tenemos hornos de cocción, como requieren los ladrillos cerámicos y que producen tanta contaminación", comentó Velasco.Otra cualidad de sus ladrillos reside en su diseño machihembrado: "Es un diseño tipo Lego, que hace a la construcción mucho más sencilla. Se ahorra en mano de obra, se requiere menos tiempo y se usa menos mezcla".Calculó que estos factores producen un ahorro del 37% por metro cuadrado, con respecto a los ladrillos cerámicos: "El ahorro es significativo, más si hablamos del mercado al cual queremos enfocarnos".En estos días, el proyecto se está mudando a un espacio más amplio. Hasta ahora había funcionado en el patio de Apaza. Para Velasco, esta es una señal providencial de que van a ser exitosos, "como varios nuevos emprendimientos que nacieron en el garaje".Ch'uxña Uta está integrado por seis personas: Apaza, Velasco, e ingenieros del área ambiental, industrial y eléctrica. Cierra el equipo un arquitecto, encargado del área de urbanismo.Cuando hayan acomodado su maquinaria, en las próximas semanas, "vamos a producir 9.000 ladrillos por día. Pero es una producción pequeña en relación al mercado que hay", calculó Velasco.Esta empresa de ladrillos ecológicos es única en toda Bolivia. Mientras terminan de instalar su planta, realizada por ellos mismos, transcurren los últimos estudios de resistencia a estos ladrillos. Los testeos se efectúan en la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA), donde Apaza estudió Ingeniería Industrial.Además, analizan el precio que tendrán estos ladrillos. Su costo no debería ser más alto que el de los ladrillos de cerámica, cuyo precio actual ronda entre los 70 centavos y 1 peso boliviano, unos 10 o 13 centavos de dólar.A la vez, las y los jóvenes buscan apoyo financiero para impulsar la producción, tanto en el sector privado como en el público.Hasta que terminen los últimos estudios de resistencia, "vamos a construir diferentes tipos de infraestructuras. Hemos hablado con refugios de animalitos para construir caniles. También diferentes grupos ecologistas nos han contactado para construir sus huertos con nuestros ladrillos", contó Velasco.

