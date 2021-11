https://mundo.sputniknews.com/20211104/estas-son-las-4-apps-que-te-ayudaran-a-ahorrar-en-tu-factura-de-la-luz-1117875852.html

Estas son las 4 apps que te ayudarán a ahorrar en tu factura de la luz

04.11.2021

¿Ahorrar dinero o evitar un resfriado? Probablemente esa sea una de las preguntas que rondan en la cabeza de los españoles en los últimos días con la caída fulminante de las temperaturas.No hay que olvidar que en España la calefacción representa como media el 47% del consumo de energía de un hogar y el gasto medio anual por hogar en electricidad asciende a 990 euros según datos del Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE). Un gasto que probablemente se incremente debido a la crisis de las eléctricas.Sin embargo, hay herramientas que pueden hacer que tu vida sea más fácil y que evites gastar millonadas en las facturas. Existen varias webs como esta que de manera instantánea te dice a cuánto está la luz en cada momento y también hay algunas aplicaciones móviles que invitan al consumo inteligente y al ahorro.1. RedOSRedOS es la aplicación de la Red Eléctrica de España. Está disponible de forma gratuita tanto en la Play Store como en la App Store. La novedad es que posee un apartado para profesionales y otro para consumidores a través del cual se puede conocer todo sobre cómo avanza la transición ecológica. Asimismo, se puede consultar el precio de la electricidad cada hora y observar cómo sube y baja el precio.2. Ahorra en luzUna app sencilla y de muy fácil manejo. Muestra el precio del kilovatio por hora y podrás anticiparte y planificar el uso de los electrodomésticos que más energía consumen y ahorrar en tu próxima factura desde este momento. "Útil para saber las horas más económicas, con opción a poner notificación para que no se te pase la hora", opina un usuario. También se puede ver la tendencia en el momento, si es al alza o a la baja.3. LupbakSimilar a la aplicación anterior pero con un diseño mucho más moderno está Lupbak, que también te muestra los precios de la luz de cualquier fecha pasada o incluso una estimación del día siguiente. También ofrece la opción de configurar alarmas para que te avise de la hora del día que te interesa o que quieras evitar. Ojo, es gratuita y no contiene banners ni publicidad incluida. Aunque posee muy buena puntuación por parte de los usuarios, entre las pegas recurrentes está que carece de gráficos o barras a diferencia de la de Red Eléctrica de España.4. WatiofyNo es una app, es un comparador de precios online que ofrece diferentes alternativas según tu consumo. Tan solo hay que subir una foto de tu factura, rellenar tus datos personales y en cuestión de segundos tendrás el resultado, que se genera tanto de manera online como en archivo PDF, con el importe que podrías ahorrarte anualmente, Además, es una empresa española la que está detrás de la creación del software.Consejos prácticosEl sistema de calefacción eléctrica por acumulación suele ir asociado a la contratación de la tarifa con discriminación horaria mediante la cual se obtienen descuentos en el precio del kWh consumido en horas valle. Dichas franjas horarias van variando, por lo que es muy importante que se esté pendiente a su variación en las plataformas previamente mencionadas o recursos similares. Es necesario recordar que el kWh consumido fuera de esas horas lleva un recargo con respecto a la tarifa convencional.Por otro lado, poca gente sabe que por cada grado que aumentemos la temperatura de la calefacción se incrementa el consumo de energía aproximadamente en un 7%. Si mantienes a la misma temperatura la calefacción notarás el ahorro cuando llegue tu factura. Una temperatura de 21 ºC es suficiente para mantener el confort de la vivienda.Por la noche evita dormir con la calefacción puesta, cierra las persianas y cortinas para no tener importantes pérdidas de calor y como plus, puedes colocar válvulas termostáticas para regular el caudal de agua que circula por el radiador.

