El precio de la luz en España y los beneficios de las eléctricas baten récords una y otra vez

La energía eléctrica alcanza un nuevo máximo histórico, con 111,88 euros por MWh. Es un valor triple respecto a la misma fecha en 2020. Los altos precios del... 09.08.2021, Sputnik Mundo

El precio de la electricidad bate récords en España por segundo día consecutivo. Según los datos aportados por el Operador del Mercado Ibérico de la Electricidad (OMIE), el precio medio de la electricidad en el mercado mayorista de 111,88 euros por megavatio a la hora (MWh) para la jornada del 10 de agosto supera el dato alcanzado en la víspera, cuando el MWh se pagó a 106,74 euros. Por franjas horarias, el pico máximo tendrá lugar entre las 21 y las 22 horas: 120 euros. El pico mínimo, de 102,02, se registrará entre las 16.00 y las 17.00 horas.El precio del mercado mayorista supone en torno al 24% de la factura final que abonan los consumidores acogidos a la tarifa regulada, unos 10 millones de personas. En España, la mayoría de consumidores, unos 17 millones, tiene contratado el suministro de energía eléctrica mediante tarifas fijas del mercado libre y no se ven afectados por las oscilaciones y las bruscas alzas del sistema de subasta. Sin embargo, no se benefician en los periodos en que los precios descienden.El Gobierno, que ya rebajó del 21% al 10% el IVA de la factura eléctrica y suprimió de forma temporal el impuesto a la generación eléctrica (7%) para paliar el encarecimiento de la luz, ha criticado que las compañías eléctricas maximicen sus beneficios justo en esta época. "Los costes de la transición energética no deben cargar sobre las espaldas de los más vulnerables", manifestó el 3 de agosto la ministra del ramo, Teresa Ribera.Endesa e Iberdrola, por ejemplo, obtuvieron grandes beneficios durante 2020, un año marcado por las medidas de confinamiento y también por fuertes subidas del precio de la luz. En el caso de la primera, 1.394 millones de euros (ocho veces más que en 2019). Iberdrola, 3.610 millones.En la organización FACUA-Consumidores en Acción exhortan al Gobierno a "poner freno a la especulación en la fijación de las tarifas eléctricas" y a cambiar las reglas de la subasta del mercado mayorista, cuyo diseño favorece los altos precios, estiman los expertos. Entre otras medidas, FACUA aboga por recuperar para el Estado "las concesiones de centrales hidroeléctricas que caduquen para integrarlas en una empresa pública de energía, de manera que con ella puedan fijarse precios justos que contribuyan a reducir la factura de la luz".Alza incontenibleEl recibo medio de la luz se encareció en julio un 36,2% respecto al mismo mes de 2020, situándose en los 85,34 euros, según datos de la organización Facua-Consumidores en Acción.Ante esta situación, el Consejo de Ministros ha aprobado un proyecto de ley que puede redundar en un abaratamiento del 5% de la factura eléctrica y que pretende recortar los llamados beneficios caídos del cielo, el término utilizado para describir la compensación por cuenta de los consumidores a las compañías energéticas por su producción de CO2 aun cuando usen tecnologías (hidroeléctrica y nuclear) no emisoras de CO2, y que igualmente perciben.El anuncio de la retirada de estos beneficios caídos del cielo ha coincidido también con la escalada en el precio de la luz como consecuencia del resultado de la subasta en el mercado mayorista. Los expertos afirman que los consumidores pagan por la luz mucho más de lo que cuesta producirla precisamente a causa de la especulación en el mercado de subastas, donde los mayoristas de la energía tienen márgenes de hasta el 500%.A fin de minimizar el impacto en los consumidores, el Gobierno también ha planteado a la Comisión Europea reformar el mercado marginalista, para impedir que se retribuya a todas las tecnologías el precio de la más cara (la de los ciclos combinados de gas). Se suele justificar el aumento de precio de la energía eléctrica con el alza del del gas (43,30 euros/MWh, según datos de Mibgas) en los mercados internacionales, así como el incremento del precio de los derechos de emisión de CO2, también en máximos históricos en 2021: 54 euros por tonelada.

