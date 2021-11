https://mundo.sputniknews.com/20211102/espana-busca-albaniles-digitales-para-afianzar-su-mercado-tecnologico-1117798761.html

España busca "albañiles digitales" para afianzar su mercado tecnológico

España busca "albañiles digitales" para afianzar su mercado tecnológico

La pandemia ha acelerado la necesidad de formar tecnológicamente al mercado laboral a gran escala. Acabar con la brecha digital convertiría a España en el gran... 02.11.2021, Sputnik Mundo

El Gobierno español quiere acabar con la brecha digital desde hace tiempo. De hecho, fue una de sus principales promesas de su programa electoral y hace poco más de un año se aprobó el plan España Digital 2025 para acelerar el proceso de transformación digital. Este proyecto, que contempla la movilización de varios miles de millones de euros durante los próximos cuatro años, podría convertir a España en uno de los países más favorecidos si logra cerrar esta brecha digital laboral.Así lo corrobora el informe del Foro Económico Mundial y PwC, que asegura que España sería el mayor beneficiario de la Unión Europea en términos de crecimiento económico y de empleo y el cuarto de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE). Para ello, afirman los autores, España debe conseguir cerrar el gap de capacidades digitales de su mercado laboral y centrarse en el upskilling digital, es decir, en ayudar a los empleados a evolucionar sus competencias dentro de un mismo puesto o perfil para que puedan participar plenamente en la economía.En este sentido, España sería uno de los cinco países con mayores ganancias en términos absolutos con alrededor de 132.000 millones de dólares, lo que podría provocar que en 2030 el PIB español aumente hasta un 6,7% adicional (en el mejor de los escenarios) y generar 220.000 puestos de trabajo más, según las estimaciones incluidas en el informe. Un dato bastante positivo si echamos la vista a las estadísticas de Eurostat, donde España lidera el desempleo juvenil de Europa.Todos los sectores experimentarían crecimientos de actividad relevantes, pero los más beneficiados serían el de Servicios a Empresas, que en la actualidad supone el 22% del PIB español y que crecería un 7,3%, en torno a los 32.000 millones de dólares, el de la Industria, que aumentaría un 7% y unos 17.000 millones de dólares, y el de Consumo con un crecimiento del 6,5% y 22.000 millones de dólares. Curiosamente, empleos más relacionados con el estudio de un FP (Formación Profesional) que con las carreras universitarias, y esa tendencia todavía no se ha implementado del todo en España."Los conceptos digitales están teniendo un uso cada vez más intensivo en la logística y van a terminar generalizándose, por lo tanto, se necesitan urgentemente profesionales que sepan utilizarlos y esos perfiles tienen que proceder de la FP porque lo que se requiere es un conocimiento técnico de usuario", asegura en declaraciones a ABC Francisco Aranda, presidente de la patronal logística UNO. "Hoy es impensable gestionar un almacén sin un software y la necesidad de crear softwares más eficientes ha crecido rápidamente gracias al aumento del comercio online. Por lo tanto, solo quienes sean capaces de hacer uso de este tipo de herramientas podrán acceder a estos nuevos empleos", advierte Aranda.¿Qué son los albañiles digitales?España recibirá de los fondos Next Generation de Europa alrededor de 200.000 millones de euros. Gran parte de estos fondos están destinados a impulsar la transformación digital y para ello, saber crear un software es una tarea esencial.En este contexto, el término de "albañilería digital" se está volviendo cada vez más frecuente en las conversaciones sobre este ámbito. Aunque no hay una definición clara, el concepto se puede definir como técnicos e ingenieros que trabajan en la creación de softwares y la formación en Inteligencia Artificial (IA). Su labor es clave en el proceso de transformación digital.Su formación podría durar entre seis meses y un año, dependiendo de si es una preparación total o parcial. España cuenta con centros docentes que se encargan de enseñar estos conocimientos y también existen centros de formación que ya están impartiendo cursos enfocados a este sector. Ejemplo de ello es el Centro Internacional de Cultura Contemporánea Tabakalera de San Sebastián, que en mayo de 2021 ofreció un taller de construcción de espacios virtuales para mayores de 16 años.Para conseguir con éxito dicha transformación digital en España, el CEO de la empresa tecnológica Veridas Eduardo Azanza, aseguró en un foro económico celebrado en el mes de abril que era necesario la contratación de más "albañiles digitales".

