España recibe un último monto de 3.370 millones del préstamo de la UE para financiar el empleo

BARCELONA (Sputnik) — España recibió un último monto por valor de 3.370 millones de euros del préstamo de la UE para financiar la preservación del empleo en... 25.05.2021, Sputnik Mundo

"La Comisión Europea ha desembolsado hoy 14.137 millones de euros a 12 Estados miembros de la UE en el séptimo tramo de ayuda financiera en el marco del instrumento SURE. España ha recibido 3.370 millones de euros", informó el Ejecutivo comunitario en un comunicado.Se trata del sexto y último tramo de esta ayuda financiera para España, que recibió ya la totalidad de los 21.300 millones en créditos solicitados por el Gobierno de Pedro Sánchez.El programa SURE está destinado a financiar mediante créditos ventajosos el gasto público de herramientas para conservar el empleo, como los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) que utiliza España.En el pico máximo de la pandemia más de 3,4 millones de españoles estuvieron bajo un ERTE, mecanismo que permitió a las empresas afectadas por las restricciones de la pandemia mantener los puestos de trabajo.Los créditos del SURE están destinados a mitigar el impacto del coronavirus en la economía nacional de los países de la UE tras el desembolso público efectuado por la crisis sanitaria.Después de España, que recibió la mayor transacción, se beneficiaron del nuevo tramo de SURE países como Grecia (2.540 millones), Portugal (2.410), Bélgica (2.000) o Polonia (1.560).

Noticias

