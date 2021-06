https://mundo.sputniknews.com/20210615/internet-llega-a-los-pueblos-pequenos-de-espana-estos-son-los-15-con-mejor-conexion-1113200259.html

Internet llega a los pueblos pequeños de España: estos son los 15 con mejor conexión

Telefónica ha presentado una lista con aquellas localidades de menos de 2.000 habitantes con mejor banda ancha, elemento clave para los tiempos actuales de... 15.06.2021, Sputnik Mundo

Una mezcla de factores parece poner en valor al campo. Uno de los más importantes es el precio del alquiler o la compra, dilatado en ciudades y algo menos costoso en poblaciones rurales. Otros son la tranquilidad o la proximidad de las cosas. Sin embargo, a lo largo del último año ha irrumpido con fuerza uno definitivo: el teletrabajo. La pandemia de coronavirus ha detenido gran parte de vida social y ha impuesto una nueva forma de relación laboral. Muchas oficinas ya son en remoto, y las restricciones de movilidad apuntan a un retiro doméstico o a que el trasiego diario se produzca en espacios más seguros y al aire libre. Por eso, las localidades pequeñas, esas que han adquirido el nombre de España Vacía, se han erigido como la mejor opción para algunas personas. Con un requerimiento casi fundamental: que la cobertura móvil y la conexión a internet sean adecuadas.Las líneas móviles y la banda ancha son, si cabe, más esenciales que nunca. A las comunicaciones terrestres o los motores económicos que clamaban estos lugares en paulatino abandono se ha añadido, por tanto, la fibra óptica y la cobertura 5G. Algunos pueblos se han puesto las pilas y se han amoldado a contrarreloj para esta contingencia, superando incluso a algunas urbes nacionales y europeas. Según una clasificación de Telefónica adelantada por el diario El País, estos son los 15 pueblos pequeños (con menos de 2.000 habitantes) mejor conectados de España: Fresno de Sayago (Zamora), 170 habitantes; Atrenzana de Abajo (La Rioja), con 230; Casas de Don Gómez (Cáceres), 289; Anguciana (La Rioja), 433; Táliga (Badajoz), 665; San Esteban del Valle (Ávila), 720; Campezo (Álava) 1.040; Ainzon (Zaragoza), 1.077; Valverde del Majano (Segovia), 1.095; Casalarreina (La Rioja), 1.098; Agoncillo (La Rioja), 1.102; Santa María de la Alameda (Madrid), 1.254; Labastida (Álava) ,1.454; Arcos (Burgos), 1.734 y Buitrago de Lozoya (Madrid), 1.884.En algunos, como Táliga (Badajoz), con menos de 700 habitantes, el salto a lo digital se percibe hasta en las citas médicas, las actividades escolares o la recogida de medicinas en la farmacia. "Es un cambio abismal. Yo tenía familiares que venían a mi casa, a pocos metros de la torre de teléfonos, para consultar internet", arguye Noemí Ríos, gestora cultural del municipio extremeño, a Sputnik.Opina lo mismo Sonia Taranilla, de Fresno de Sayago. La secretaria de este municipio de Zamora (al noroeste de España) ve "fundamental" un buen servicio de internet. "Es lo más demandado con el auge del teletrabajo", defiende a Sputnik. Para Julio Francia, alcalde de Arenzana de Abajo, en La Rioja, ha sido clave en los últimos tiempos: "Hay mucha gente que iba y volvía a Logroño, la capital, o a otros núcleos urbanos. Ahora, con esta instalación, vemos más gente de visita y con intención de mudarse"."Lo de la fibra es un paso, pero hacen falta comunicación por tierra y servicios", indica Francia en conversación con Sputnik, de 55 años y llegado al cargo hace dos. "Nosotros tenemos suerte y contamos con una farmacia, un taxi, cafeteras y la escuela, que tenía seis o siete alumnos y ahora son 11", subraya. Vicente Mateos, edil de Casa de Don Gómez (Cáceres, menos de 300 habitantes) declaraba lo mismo en El País: "Lo más importante para nosotros es que disfrutar de una buena cobertura de internet nos permite trabajar desde casa y hacer numerosas gestiones que antes tardábamos el doble al poderse hacer solo por teléfono o de modo presencial"."Aquí siempre ha sido bastante buena, pero mejorarla era un clamor", responden desde el Ayuntamiento de Buitrago de Lozoya. El caso de este municipio de la sierra de Madrid, con menso de 2.000 habitantes censados, es algo distinto. No solo contaba ya con facilidades, sino que a lo largo de 2020 se ha erigido como destino turístico y posibilidad de vivienda de los madrileños más urbanos. Han salido beneficiados así los residentes habituales, que tardan mucho menos en las gestiones. Y, por supuesto, los nuevos moradores, aunque ninguno resalta un aumento exponencial en el censo. Con el teletrabajo o esa normalidad de reuniones a través de una cámara y trasladar el tapeo a casa, sin embargo, las altas de redes en estos lugares recónditos han aumentado. Según los datos señalados de Telefónica, el crecimiento del tráfico en la red IP de Movistar entre enero y diciembre de 2020 fue de un 25% mientras que en años anteriores oscilaba alrededor del 100% al 15%.Tal y como apuntan en el artículo mencionado, Buitrago de Lozoya es un ejemplo paradigmático: este rincón en la sierra norte de Madrid aumentó el tráfico de red entre enero de 2020 y marzo de 2021 un 167%. También Anguciana y Casalarreina, segunda residencia de muchos vascos y uno de los primeros municipios de La Rioja en tener toda su red sobre fibra óptica, experimentaron registros de uso de la red bastante por encima de los habituales.Con la telefonía ha ocurrido lo mismo. Según esta compañía, el 5G ha ganado protagonismo y se ha instalado satisfactoriamente en poblaciones pequeñas. El orden del ranquin a tenor de la conectividad es este: Hoz de Jaca (Huesca), 71 habitantes; Navatejares (Ávila), 80; Riu de Cerdanya (Lleida), 111; Prádena de Rincón (Madrid), 127; San Miguel de Aguayo (Cantabria), 159; Sojuela (La Rioja), 227; Peraleda de San Román (Cáceres), 283; Arrieta (Vizcaya), 558; Ciruelos (Toledo), 679; y Monteagudo (Navarra), 1.145 habitantes.Javier Gutiérrez, director de Estrategia y Desarrollo de Red de Telefónica España, analizaba el fenómeno señalando que "las ampliaciones de la red se plantean teniendo en cuenta ciertos patrones de tráfico que se repiten todos los años. En 2020, esos patrones no se cumplieron por el COVID-19 y se produjeron unos incrementos inusuales tanto en voz como en datos. A pesar de todo ello, la red Movistar ha podido asumir este tráfico al estar bien dimensionada, manteniendo un equilibrio entre inversión eficiente y capacidad de crecimiento".En una nota de prensa de enero de 2021 también se comentan los usos "inusuales" asociados a la pandemia y se remarca el tráfico de voz. "Venía con unos valores de estabilidad en los últimos años y creció en 2020 un 20% aproximadamente comparado con el 2019", exponen, puntualizando que marzo fue cuando se tocó techo: "El COVID y las circunstancias asociadas de confinamiento y teletrabajo son las razones principales por las que se dispararon las comunicaciones de voz móvil tanto en el ámbito profesional como personal en un mes que no era el habitual".

