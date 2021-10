https://mundo.sputniknews.com/20211028/union-europea-un-perro-flaco-lleno-de-pulgas-1117631296.html

Unión Europea, un 'perro flaco' lleno de pulgas

Unión Europea, un 'perro flaco' lleno de pulgas

La Unión Europea [UE], cada vez más envuelta en un caos económico e institucional. La gran estrategia de Chile para afrontar la ciberdelincuencia. Presidente... 28.10.2021

Caos en Europa

Caos en Europa"A perro flaco, todo son pulgas", dice un viejo refrán que describe como ningún otro por lo que está atravesando la UE. Para empezar, al final llegó el bombazo de Bruselas sobre Varsovia. La cosa es que el Tribunal de Justicia de la Unión Europa [TJUE] le impuso a Polonia un multazo gordo: un millón de euros por cada día que pase sin que el Gobierno del primer ministro, Mateusz Morawiecki, haga que la Cámara Disciplinaria de la Corte Suprema de su país deje de socavar, de acuerdo al bloque comunitario, la independencia del poder judicial, ya que tiene facultades para disciplinar a los jueces.Huelga decir que hubo reacciones. Dijo el portavoz del Ejecutivo polaco, Piotr Müller: "Las medidas punitivas y el chantaje contra nuestro país no son el camino correcto. Este no es el modelo en el que debería funcionar la UE, una unión de Estados soberanos". Mientras, el viceministro de Justicia, Sebastián Kaleta, tuiteó: "El Tribunal de Justicia de la Unión Europa desprecia e ignora por completo la Constitución polaca y las sentencias del Tribunal Constitucional. Actúa más allá de sus competencias".Pero, parece que la UE se rige por el principio de 'como te quito por un lado, te doy por el otro'. Es como se podría resumir lo que hace el bloque con Polonia. Y aquí entra otro jugador en discordia: Moldavia, que pese a no ser miembro de la UE, Bruselas ha decidido darle 60 millones de euros para resolver su crisis de suministro de gas por no renovar su contrato a largo plazo con Gazprom. ¿Y a quién le va a comprar el gas? A Polonia.Visto con distancia, parecería que Bruselas ha dado otro paso para intentar molestar a Moscú, ya que Moldavia tiene una deuda de más de 700 millones de dólares con Rusia, pero se niega a reconocer esa deuda, y encima pide una rebaja sustancial en el precio del gas por cada mil metros cúbicos, siendo que Gazprom le está suministrando gas a Moldavia hasta finales de octubre a 790 dólares por 1.000 metros cúbicos, un precio muy por debajo de las cotizaciones en el TTF holandés, el mercado de referencia en Europa, que por estos días supera los 1.000 dólares.Francia vs Reino UnidoY hay más noticias desde Europa para este boletín. Y es que siguiendo las instrucciones de las autoridades judiciales, unidades especializadas en la vigilancia y control de las costas y la pesca en aguas territoriales francesas, han detenido un barco de arrastre británico, sospechoso de pescar sin licencia ni autorización. Un verdadero envite del Elíseo al número 10 de Downing Street, a cuenta de las cuotas de pesqueros franceses en aguas británicas, y que quedó en el aire cuando se ejecutó el Brexit.Clément Beaune, ministro francés de Asuntos europeos, disparó a discreción: "Ha llegado la hora de hablar el lenguaje de la fuerza. Aparentemente, es el único que entiende Londres". Se puso picante la cosa. Parece que Francia ahora está descubriendo una cara del Reino Unido, que Rusia ya conoce hace tiempo."A partir del 2 de noviembre, entrará en vigor una nueva legislación de urgencia. Quedará prohibido desembarcar en Francia productos del mar británicos. Las autoridades aduaneras pondrán inmediatamente en práctica los controles aduaneros y sanitarios más estrictos sobre todo tipo de productos. Están previstas otras medidas, más adelante, comenzando por posibles recortes en el abastecimiento al Reino Unido de electricidad producida en Francia". Fue lo que declaró este miércoles el portavoz oficial del Gobierno francés, Gabriel Attal, a la salida del consejo de ministros al anunciar la nueva política francesa.Hay másSiguiendo el tour europeo, las autoridades de Austria han lanzado una campaña para que la ciudadanía se prepare para el apocalipsis. Ya en abril pasado la ministra de Defensa austríaca, Klaudia Tanner, dijo que este año "la cuestión no es si habrá un gran apagón, sino cuándo". Por ello ha supervisado varias actividades que buscan crear conciencia sobre "un peligro real, pero subestimado" y estuvo al frente del lanzamiento, a comienzos de octubre, de una campaña informativa en medios, además de carteles en las calles, donde se explica "qué hacer cuando todo se detiene".Las instrucciones a la población son apocalípticas: tener agua y comida para varios días; combustible, velas, baterías y otros artefactos de primera necesidad. "¿Qué hacer cuando nada funciona, cuando no hay agua ni electricidad? Un gran apagón tiene enormes consecuencias", sentenciaba Tanner. La cuestión es qué ocurriría si los semáforos, computadoras, cajeros automáticos, internet, teléfonos móviles, transporte y otros servicios se detienen.En tanto, el Ejército austríaco recomienda tener en casa reservas suficientes al equivalente a dos semanas de cámping, así como pactar de forma previa con familiares y amigos un punto de encuentro y sentar las bases de una red de cooperación vecinal. El teniente coronel Pierre Kugelweis dijo a la agencia española EFE que era imprescindible contar con alimentos duraderos, como pasta y arroz, además de conservas, dos litros de agua por persona y día, un hornillo portátil de gas, dinero en efectivo y una radio a pilas.Por si fuera poco todo esto que está ocurriendo en Europa, en Portugal cayó el Gobieno de Antonio Costa tras ser tumbados los Presupuestos Generales del Estado en el Parlamento, tanto por la izquierda, como por la derecha. Así está Europa: "A perro flaco, todo son pulgas".Ecuador vivió su segundo día de protestas pese al estado de excepción en el paísEcuador ha vivido dos intensas jornadas de protestas sociales contra la Administración del presidente Guillermo Lasso.Esto, en medio de un Estado de excepción decretado por el Gobierno el pasado 18 de octubre debido al aumento de la actividad delictiva. Octavo Mandamiento conversó sobre este escenario con el historiador y analista ecuatoriano Juan José Paz y Miño.Presidente argentino afirma que no comprometerá futuro del país por el FMIA través de sus redes sociales, el presidente argentino Alberto Fernández, rindió un homenaje al exmandatario Néstor Kirchner por los 11 años de su fallecimiento. "Él es la luz que nos lleva a premiar a quienes invierten, producen, dan trabajo y no a quienes especulan. A cuidar los precios y el bolsillo del pueblo en lugar de dejarlo en manos del mercado. A priorizar a las argentinas y argentinos en lugar de arrodillarnos ante el FMI".Posteó este mensaje poco después de participar en un acto en homenaje al exmandatario argentino, y donde aseguró que no comprometerá el futuro del país por pagar la deuda de 50.000 millones de dólares que en el año 2018 contrajo su antecesor Mauricio Macri, con el Fondo Monetario Internacional.Fernández recordó que en el año 2003 cuando Néstor Kirchner llegó a la presidencia, el país tenía una deuda de 150.000 millones de dólares, y que cuando él asumió el mandato en diciembre de 2019, Argentina tenía una deuda de 100.000 millones de dólares con privados.Aludiendo a su antecesor, Mauricio Macri, Fernández aseguró: "Tuvimos un Gobierno que festejó endeudar a la Argentina por 100 años. La deuda se paga en 16 años y lo restante corresponde a intereses que ustedes deben pagar arriesgando su futuro".La gran estrategia de Chile para afrontar la ciberdelincuenciaChile celebra este 28 de octubre la cuarta edición del Seminario Internacional de Ciberseguridad, un evento de envergadura con destacados expositores nacionales y extranjeros, incluidos de Rusia, en un momento en el que la delincuencia en el espacio virtual ha alcanzado unos niveles críticos en el mundo, fruto de la pandemia del COVID-19."El 2020 es un año de inflexión en la historia digital de la humanidad", indicó a Sputnik el senador Kenneth Pugh, gran promotor de las cuestiones de ciberseguridad en Chile, al constatar que "en el confinamiento las personas tuvieron que conectarse a Internet para todo: para trabajar, para estudiar, para realizar su vida social"; descubriéndose que "existen brechas de conectividad muy grandes".Unas brechas que ponen en peligro, desde datos personales, hasta "infraestructuras críticas", lo cual hasta podría desembocar en muertes.Ante este desafío, Pugh subrayó la necesidad, tanto de mejorar la legislación nacional, como también la colaboración internacional."Chile todavía no tiene una institucionalidad para enfrentar el problema de la ciberseguridad integral y perseguir a los ciberdelincuentes. Recién estamos sacando adelante una nueva ley de delitos informáticos que adopta la Convención de Budapest para perseguir el cibercrimen transnacional. Espero que esa ley esté en los próximos meses ya lista. No tenemos una ley actualizada de protección de datos personales y no tenemos una agencia de protección de datos personales", indicó el senador, al agregar que su país tampoco tiene "una agencia nacional de ciberseguridad", al tiempo que falta también "un instituto de investigación en ciberseguridad".Al mismo tiempo, apuntó que se está trabajando en "mejorar la institucionalidad" en este sentido, a la vez que se está promoviendo el "concepto de la ciberhigiene", también entre los jóvenes."Igual que uno se aprende de niño lavarse las manos, los dientes y hacer ciertas cosas básicas de higiene, hay que aprender lo mismo para acceder a las redes y usar los dispositivos, y eso a edad temprana", manifestó Pugh, al añadir que el objetivo es "llegar a las neuronas antes que lleguen las hormonas".Por su parte, el experto chileno Rodrigo Quevedo, director de la empresa Robotics Lab SCL, resaltó la importancia de crear "puentes de colaboración" con "países que están más avanzados" en materia de ciberseguridad.De hecho, se invitó a participar en el seminario al grupo internacional ruso ITGLOBAL.COM que ofrece una amplia gama de productos y servicios IT."Nosotros apoyamos a nuestros clientes en todo lo relacionado con sus infraestructuras en materia de tecnología de información y comunicaciones, proporcionamos servicios de la nube públicos y privados, así como tenemos interesantes propuestas y servicios en el tema de ciberseguridad. Ofrecemos asesoría de seguridad de información para proteger toda la infraestructura que ellos tienen. Asimismo, tenemos dentro del grupo a fabricantes de software. En general, nuestra misión es solucionar todas las tares del ámbito de tecnología de información y comunicaciones para que nuestros clientes puedan enfocarse en su negocio principal", dijo a Sputnik el director de desarrollo internacional de ITGLOBAL.COM, Oleg Arsenyev.En este contexto, Arsenyev expresó el interés del grupo por proveer a Chile y al resto de Latinoamérica con sus productos y soluciones para sectores como el financiero, bancario, sanitario, la minería o empresas petroleras.Los organizadores del IV Seminario Internacional de Ciberseguridad –con transmisión disponible en YouTube– son la Policía de Investigaciones de Chile y la Universidad Técnica Federico Santa María.Invitamos a los oyentes de Octavo Mandamiento a compartir sus opiniones sobre los acontecimientos más importantes en sus países, enviando mensajes de voz de un máximo de dos minutos al WhatsApp del programa: +7 968 766 28 74.El equipo del programa está integrado por Javier Benítez, Víctor Sújov y Víctor Ternovsky.

