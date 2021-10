https://mundo.sputniknews.com/20211028/el-fiscal-general-de-polonia-se-niega-a-que-el-pais-pague-la-multa-a-la-ue-1117624270.html

El fiscal general de Polonia se niega a que el país pague la multa a la UE

El fiscal general de Polonia se niega a que el país pague la multa a la UE

VARSOVIA (Sputnik) — Polonia no puede ni debe pagar las multas impuestas por el Tribunal de la Unión Europea, declaró el ministro de Justicia y fiscal general... 28.10.2021, Sputnik Mundo

"El Estado polaco, igual que todo ciudadano, no debe obedecer a una disposición arbitraria", dijo agregando que se trata de las multas impuestas por la mina de Turow y los cambios introducidos en el sistema judicial. "Polonia no puede ni debe pagar ni un zloty", resumió.Ziobro subrayó que como ministro de Justicia insistirá en que Polonia tome la decisión de no pagarlas.El Tribunal de Justicia de la Unión Europea dispuso que Polonia debe pagar una multa de un millón de euros diarios hasta que sea eliminada la Cámara Disciplinaria del Tribunal Supremo de Polonia, así como medio millón de euros diarios por la negativa de dejar de explotar la mina de carbón de Turow, situada cerca de la frontera con la República Checa.El 14 de julio, la UE exigió el cese inmediato del funcionamiento de la Cámara Disciplinaria por considerarla una amenaza a la independencia e imparcialidad de los jueces.El Tribunal Constitucional polaco a su vez consideró que la decisión del tribunal comunitario no es vinculante. Pese a eso Polonia aceptó suspender el funcionamiento de la Cámara Disciplinaria del Tribunal Supremo. Pero la Comisión Europea sostiene que Varsovia no ha cumplido de lleno la disposición de la corte europea, por lo que el sistema judicial polaco sigue en riesgo y se dirigió al Tribunal de la UE proponiendo imponer sanciones financieras contra Varsovia.El 7 de octubre, el Tribunal Constitucional de Polonia proclamó que algunos reglamentos comunitarios resultan incompatibles con la Carta Magna polaca y que al Tribunal de Justicia de la UE no le incumbe decir la última palabra sobre las reformas judiciales implementadas en el país.La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, amenazó con dejar a Polonia sin acceso a los subsidios y fondos aprobados por los Veintisiete para mitigar las consecuencias de la pandemia del coronavirus.

