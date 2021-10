https://mundo.sputniknews.com/20211028/paris-dispuesto-a-discutir-con-londres-las-licencias-de-la-pesca-1117612264.html

París, dispuesto a discutir con Londres las licencias de la pesca

París, dispuesto a discutir con Londres las licencias de la pesca

PARÍS (Sputnik) — Francia siempre está abierta a debatir con el Reino Unido el tema de las licencias de pesca, aseguró el primer ministro del país, Jean... 28.10.2021

El 27 de octubre las autoridades francesas impusieron multas a dos barcos británicos durante un control rutinario que la Gendarmería Marítima realizaba frente a Le Havre. Una de estas embarcaciones, que no tenía licencia para pescar en las aguas francesas, fue desviada al muelle y traspasada a la autoridad judicial.Castex destacó que "los británicos deben cumplir los compromisos asumidos".El secretario de Estado francés de Asuntos Europeos, Clément Beaune, al referirse a las medidas tomadas en respuesta al incumplimiento por parte del Reino Unido del acuerdo para otorgar licencias a los pescadores franceses, aseguró que los barcos británicos ya no podrán descargar sus productos en los puertos franceses.El portavoz del Gobierno francés, Gabriel Attal, anunció el 28 de octubre que desde el 2 de noviembre se aplicarán sanciones al Reino Unido por el conflicto de licencias de pesca. Mencionó en particular la prohibición de desembarcar pesqueros británicos en varios puertos de Francia y el fortalecimiento de los controles sanitarios, aduaneros y de seguridad, en primer término en relación con esos barcos pero también los camiones que viajen hacia o desde el territorio británico.Attal amenazó también con una segunda batería de sanciones, incluidas las restricciones al suministro de energía eléctrica a islas británicas del canal de La Mancha, que la reciben por un cable submarino desde Francia.El Ministerio de Medio Ambiente británico comunicó a finales de septiembre que se otorgaron licencias a 1.700 embarcaciones de la Unión Europea para efectuar la pesca en la zona de 6 a 12 millas de las aguas jurisdiccionales del Reino Unido. Los buques franceses, de hasta 12 metros de eslora, recibieron 12 licencias, apenas una cuarta parte de lo que se había solicitado. Según las autoridades británicas, el resto de los barcos franceses no pudieron demostrar que habían faenado en las aguas costeras del Reino Unido.El derecho a la pesca en las aguas británicas fue uno de los temas que centraron las arduas negociaciones entre la UE y Reino Unido en el periodo pos-Brexit. Se acordó que los pescadores del bloque podrían seguir faenando en esas aguas si demostraban que habían trabajado allí entre 2012 y 2016. La mayoría de los buques pequeños no están en condiciones de proporcionar tales datos porque carecen del sistema de geolocalización.

francia

reino unido

londres

parís

europa, francia, reino unido, londres, parís, pesca