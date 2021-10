https://mundo.sputniknews.com/20211028/presidente-argentino-advierte-que-no-se-van-a-arrodillar-ante-el-fmi-para-cerrar-acuerdo-1117602575.html

Presidente argentino advierte que no se van a "arrodillar" ante el FMI para cerrar acuerdo

"No vamos a hacer un acuerdo que deje más postergados a los argentinos; si todavía no cerramos un acuerdo (con el FMI) es porque no nos vamos a arrodillar, porque vamos a negociar hasta que nuestro pueblo no vea en riesgo su futuro por pagar una deuda", expresó el mandatario desde el estadio Club Deportivo Morón, localizado en esa localidad de la provincia de Buenos Aires (este).El acto fue convocado bajo el lema "Primero se crece, luego se paga", en referencia a la negociación que lleva adelante el Gobierno para devolver el préstamo por 44.000 millones de dólares adeudado al FMI.La frase remite a una declaración que Néstor Kirchner pronunció antes de cancelar la deuda que el país tenía por entonces con la entidad multilateral, en 2006.Fernández expresó además sus deseos de que "los diarios le digan al Fondo que se haga responsable del daño que hizo dándole a Argentina una deuda que no se podía pagar" en vez de reclamarle a él que cierre un acuerdo a cualquier costo.El mandatario se refirió también al Gobierno de Mauricio Macri (2015-2019), que solicitó el préstamo al FMI, y cuestionó que "festejó haber endeudado a Argentina durante 100 años".Fernández, que fue jefe de gabinete durante el Ejecutivo de Kirchner, resaltó el aprendizaje que obtuvo con el exmandatario para negociar con el FMI."Tuve un maestro extraordinario que se llamó Nestor Kirchner; a su lado aprendí como se hacen estas cosas, a su lado negocié con los acreedores privados y con el FMI, pero por sobre todas las cosas a su lado aprendí que no hay nada mas importante que sacar del pozo de la pobreza a los argentinos y argentinas que cayeron ahí", expresó.En ese sentido concluyó que va "a pelear y confrontar todo lo que sea necesario" en las negociaciones y que cerrará un acuerdo con el FMI "el día que sepa que eso no condiciona el futuro de los argentinos".

