Las 5 razones para comer mango más a menudo

Las 5 razones para comer mango más a menudo

El mango no solo es delicioso: también es rico en vitaminas, minerales y fibra.

1. Levanta el ánimoGracias a los altos contenidos de potasio y magnesio, que juegan un papel importante en la salud de nuestro sistema nervioso, el mango ayuda a mejorar nuestro estado de ánimo.También es rico en las llamadas endorfinas naturales, entre ellas la vitamina B6, que interviene en la síntesis de la serotonina y, por consecuencia, contribuye a mejorar el sueño y el ánimo en general.Cabe señalar que esta deliciosa fruta también se considera un poderoso afrodisíaco natural tanto en los hombres, como en las mujeres.2. Combate la inflamaciónLa pulpa, la piel, el hueso y hasta las hojas del mango destacan por su alto contenido en compuestos capaces de reducir la inflamación. Uno de ellos, el lupeol —que también se puede encontrar en fresas, higos y uvas rojas, entre otros alimentos— reduce la infiltración celular en tejidos inflamados y suprime la generación de citoquinas proinflamatorias, según un estudio.Y otro experimento científico, realizado en 2020, reveló que consumir entre 200 y 400 gramos de pulpa de mango al día durante ocho semanas ayuda a disminuir los síntomas de la colitis ulcerosa, también conocida como enfermedad de Crohn.3. Cuida tu pielEl mango puede ser de gran ayuda a quienes sueñan con tener una piel sana y radiante, y es que no solo es rico en antioxidantes. También contiene importantes cantidades de vitamina C, que juega un papel fundamental en la formación del colágeno. Esta proteína se encarga de la regeneración de las células del pelo y la piel.La fruta exótica originaria de la India también es una buena fuente de vitamina A, y normaliza el funcionamiento de las glándulas sebáceas y protege nuestra piel.4. Puede prevenir el cáncerLos polifenoles presentes en la pulpa del mango tienen propiedades anticancerígenas. Aunque todavía no hay estudios que demuestren su eficacia en los humanos, en 2015, un equipo de investigadores descubrió que consumir mango podría ayudar a combatir el cáncer de mama, pues es capaz de prevenir y detener el crecimiento de tumores. El extracto de la hoja de mango también es conocido por sus propiedades antitumorales."Este efecto no se debe a un solo compuesto, sino a la sinergia de varios de ellos. Además, dependiendo de cuales estén en mayor cantidad, su efecto será más potente sobre células tumorales altamente metastásicas o sobre las menos metastásicas", explica el profesor José Juan Gaforio, de la Universidad de Jaén.5. Ayuda a controlar el pesoAdemás de tener un sabor único, el mango es una fruta bastante nutritiva y, al mismo tiempo, poco calórica: tiene tan solo 59 calorías por 100 g. También aporta grandes cantidades de agua, por lo que te ayuda a mantenerte hidratado. Finalmente, es rico en colina y leptina. Estas sustancias ayudan a nuestro organismo a quemar grasa y aceleran el metabolismo.Esta fruta también es un laxante natural: previene el estreñimiento y mejora la función intestinal gracias a su alto contenido en fibra.

