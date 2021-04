https://mundo.sputniknews.com/20210411/una-doctora-explica-como-retrasar-el-envejecimiento-de-la-piel-despues-de-los-40-1111032559.html

Una doctora explica cómo retrasar el envejecimiento de la piel después de los 40

Como mínimo, es necesario dormir lo suficiente e hidratarse bien a lo largo del día, asegura la especialista.

Como mínimo, es necesario dormir lo suficiente e hidratarse bien a lo largo del día, asegura la especialista.Además, es imprescindible que incluyas en tu dieta alimentos como la galantina y sopa y carne de pollo. Estos productos estimulan el colágeno, la proteína que hace que la piel sea elástica, y son buenos para los ligamentos y las trabas.El cuidado de la piel, para el que en general se utilizan cremas, debe orientarse a recibir estos componentes. Las cremas, los sérums y las mascarillas que se ponen encima afectan solo a la capa superior de la piel, afirma la médica. Pero no llegan hasta la estructura de la piel donde se fabrica el colágeno, lamenta."Efectivamente, [estas cremas, sérums y mascarillas] pueden ser más densas, contener muchos componentes, pero de todos modos hay procesos que no controlamos", explica Smirnova.Además, no está de más tomar vitaminas, pero es necesario hacerse pruebas previamente, advierte la esteticista.

