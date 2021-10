https://mundo.sputniknews.com/20211028/que-beneficios-aporta-la-vitamina-c-despues-de-los-50-1117602726.html

¿Qué beneficios aporta la vitamina C después de los 50?

"La vitamina C es esencial para la buena salud a medida que envejecemos y desempeña una variedad de funciones importantes en el cuerpo como ayudar con la inmunidad y la formación necesaria de colágeno", explicó la dietista Amy Goodson al portal Eat This, Not That!El sitio enumera tres grandes beneficios de la vitamina C para las personas mayores de 50 añosLa vitamina C funciona como un antioxidante que ayuda a mantener fuerte tu sistema inmunológico y ayuda a proteger las células de los radicales libres que son moléculas dañinas, detalla Goodson.A medida que uno envejece, la producción natural de colágeno disminuye. Es por este motivo, que consumir una cantidad adecuada de vitamina C podría ayudar."Algunas investigaciones sugieren que una mayor ingesta de vitamina C podría estar asociada con una menor probabilidad de aparición de arrugas, sequedad de la piel y una mejor apariencia de envejecimiento de la piel", resalta la dietista.Existe una creciente teoría en el mundo de la ciencia de que la vitamina C ayuda a evitar enfermedades oculares relacionadas con la edad como las cataratas y la degeneración macular.Sin embargo, todavía es necesario realizar más estudios al respecto.De momento, la Escuela de Salud Pública de Harvard afirma que estos hallazgos son prometedores.Si quieres sumar estos beneficios, la cantidad diaria recomendada de vitamina C es de aproximadamente 90 miligramos para hombres adultos y 75 miligramos para mujeres adultas, pero, por supuesto, siempre es recomendable consultar con un médico en primer lugar.

