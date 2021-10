https://mundo.sputniknews.com/20211001/estas-son-las-razones-para-incluir-guayaba-en-tu-dieta-si-practicas-deportes-1116667290.html

Estas son las razones para incluir guayaba en tu dieta si practicas deportes

Para los deportistas es un fundamental mantener una dieta equilibrada, pero hay alimentos como la guayaba que puede aportar beneficios extra para los atletas. 01.10.2021, Sputnik Mundo

Este fruto perteneciente a la familia Myrtaceae aporta diversos micronutrientes que la hacen ideal para todas aquellas personas que se dedican al deporte o a actividades de alto rendimiento.De acuerdo con el Servicio Nacional de Inspección y Certificación de Semillas de México, la guayaba es una excelente fuente de vitamina C, incluso mejor que la naranja, ya que puede contener entre 200 y 400 mg por cada 100 gramos de fruto seco.La vitamina C ayuda no sólo a reforzar el sistema inmune, sino que también ayuda a reparar tejidos, proteger los huesos y cartílagos. Además, es un buen antioxidante y antiinflamatorio.Esta vitamina también ayuda a contrarrestar los efectos de los radicales libres, los cuales provocan daño celular y muscular derivado de la práctica de ejercicio.La guayaba también es una fruta rica en quercetina, la cual alivia los músculos, previene la artritis y permite almacenar los hidratos de carbono que da energía a los atletas.Además, es una fruta abundante en magnesio, un elemento que ayuda a relajar los nervios y los músculos que han realizado una intensa sesión de ejercicios o entrenamiento.Esta fruta también es una buena fuente de ácido fólico, entre cuyas funciones destaca la regeneración celular. Este micronutriente es clave para evitar la fatiga e irritabilidad.Pero la guayaba no sólo es uno de los mejores aliados de los deportistas, pues sus hojas pueden usarse para hacer un té que ayuda a lidiar con problemas de insomnio por sus efectos relajantes, mismo que también ayuda a reducir los niveles altos de colesterol y azúcar.Según la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa), México es uno de los principales productores de guayaba en el mundo junto con India, Brasil y Venezuela, siendo los estados productores más importantes Aguascalientes y Zacatecas.

