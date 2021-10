https://mundo.sputniknews.com/20211028/el-mate-es-argentino-o-uruguayo-ibai-llanos-reanima-una-eterna-polemica-1117640099.html

¿El mate es argentino o uruguayo? Ibai Llanos reanima una eterna polémica

Como cuando un invitado hace una pregunta incómoda en la casa de una pareja, el famoso 'streamer' español Ibai Llanos consultó a sus seguidores sobre uno de... 28.10.2021, Sputnik Mundo

Gran amigo de varios futbolistas y streamers argentinos y uruguayos, el streamer español Ibai Llanos no dejó pasar la oportunidad para indagar un poco sobre la propiedad intelectual del mate, uno de esos hábitos compartidos en ambas márgenes del Río de la Plata pero cuya propiedad no deja de generar polémica.En realidad, el origen del mate como infusión no le corresponde ni a argentinos ni a uruguayos. La realidad es que cuando los españoles llegaron al sur de Sudamérica, se encontraron con que los guaraníes, pueblo que habitaba grandes extensiones de lo que hoy es Paraguay, el norte de Argentina, el sur de Brasil y parte del territorio uruguayo, ya tenían a la yerba mate como un hábito.Según reconstruye un sitio web del Instituto Nacional de la Yerba Mate de Argentina, los guaraníes ya glorificaban a la planta de yerba mate y consumían sus hojas mascándolas o colocándolas en una calabaza para hacer una infusión con agua caliente, que tomaban con una caña ahuecada al estilo de las bombillas actuales.La tradición guaraní fue continuada por los jesuitas, colectividad religiosa que tuvo mucho contacto con el pueblo prehispánico y que sentó las bases para que la región que actualmente ocupa la provincia argentina de Misiones concentrar las mayores plantaciones de yerba mate.En los albores de las repúblicas sudamericanas, la tradición del mate se extendió a través de los gauchos, habituales pobladores de las zonas rurales de Argentina, Uruguay y el sur de Brasil.Mientras los argentinos toman al mate como propio por ser los principales cultivadores, productores y exportadores de la yerba mate, los uruguayos se enorgullecen de ser los mayores consumidores per cápita de la infusión, a pesar de no producirla en su propio país. Además, los habitantes de Uruguay se muestran siempre celosos del cuidado con el que disponen la yerba dentro del mate, de forma de evitar que la yerba se humedezca completamente en poco tiempo.Los uruguayos también se arrogan haber cambiado la forma de consumir mate. Una publicación del Ministerio de Turismo de Uruguay destaca que fue en Uruguay donde el mate pasó de las casas a las calles, cuando dejaron de utilizar calderas para colocar el agua caliente en termos con los que podían transitar cómodamente. Desde entonces, llevar un termo bajo el brazo es casi un distintivo de los uruguayos por el mundo.Argentinos y uruguayos se pelean en las redes por el mateLa publicación de Llanos motivó miles de respuestas que, con ironía, reavivaban la disputa sobre cuál es el mejor mate. Los uruguayos, por ejemplo, suelen decir que la yerba argentina está repleta de "palos", debido a que suele estar menos molida que la consumida en Uruguay, producida en Brasil.En el mismo sentido, algunos uruguayos utilizan como argumento ganador que varios de los argentinos más famosos, como Lionel Messi, prefiere yerba de marcas uruguayas a la hora de tomar un buen mate.Los argentinos más belicosos utilizaron un tradicional chiste entre argentinos y uruguayos: la presunta condición de "provincia" argentina de Uruguay.La curiosidad de Ibai Llanos sobre el origen del mate había nacido, de hecho, tras una conversación con el streamer argentino Coscu, quien a pesar de su nacionalidad, se inclinó por la propiedad uruguaya de la tradición.Varios intentaron zanjar la discusión recordando que, en todo caso, habría que atribuirle la invención del mate a los paraguayos, descendientes culturales de los guaraníes y habituales consumidores de tereré, una versión del mate que se toma frío.Más allá del debate, está claro que se trata de una tradición regional que cada vez es más reconocida en el resto del mundo.

