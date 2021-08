https://mundo.sputniknews.com/20210812/quien-es-coscu-el-inesperado-nuevo-amigo-de-messi-1115019894.html

Quién es Coscu, el inesperado nuevo amigo de Messi

12.08.2021

Lionel Messi, el astro del fútbol mundial, descalzo, shorts y una remera de entrecasa, durante los días en que su futuro profesional era tapa de las portadas de todo el mundo. A su lado, un joven desconocido para la mayoría, con el pelo teñido de rubio y ropa tan informal como la del exBarcelona, sonríe como si fuera el día más feliz de su vida.El compañero de Messi en la fotografía, tomada el 7 de agosto de 2021 en la casa de Messi, no es un actor de Hollywood, un cantante internacional ni otro futbolista de élite. Se trata de Coscu, un streamer argentino que, como otros jóvenes dedicados a crear contenido en la plataforma Twitch, parece ser parte de la nueva casta que capta la atención de millones de jóvenes en América Latina y España, incluida la de uno los hombres más famosos del planeta.Para aquellos ajenos a la cultura streamer, el nombre de Coscu comenzó a sonar con fuerza cuando el argentino fue uno de los comensales de la última cena que Messi brindó en su casa de Casteldefels antes de partir hacia París.La presencia de Coscu y el popular streamer español Ibai en la cena fue una sorpresa para todos, ya que, a pesar de la popularidad de ambos en Twitch, Youtube o Instagram, no eran parte del círculo más íntimo de Messi, que aquella noche solo estuvo integrado por varios de sus compañeros más cercanos en el Barcelona.Por eso, la invitación dejó entrever una de las pasiones menos conocidas del número 10 argentino: las transmisiones online. Un gusto que quedó demostrado cuando Messi dedicó un vídeo al streamer argentino luego de ganar la Copa América 2021: "Hola Coscu, te mando un saludo grande a vos y a toda la Coscu Army (nombre que recibe la comunidad de fans del streamer)".Pero el vínculo con Messi no quedó en la cena: ya desde París, el astro argentino volvió a comunicarse con el streamer en medio de una transmisión. Cuando el argentino contaba la historia de su cena con Messi, se percató de que el ahora jugador del París Saint-Germain se encontraba entre sus espectadores."¡No lo puedo creer! Me está mirando Messi", gritó en plena transmisión. Y bromeó: "Yo ya entré en confianza con vos, estás jugando con fuego".Minutos después, el propio Messi le envió un audio de whatsapp, confesando que se había tomado un tiempo para escucharlo antes de dormir para comenzar, en la mañana del jueves 12, su primer entrenamiento en París.¿Quién es Coscu y cómo llegó a Messi?Coscu nació el 3 de agosto de 1991 en la ciudad de La Plata, provincia de Buenos Aires, bajo el nombre de Martín Pérez Disalvo.Antes de convertirse en una estrella del streaming, su vida era similar a la de muchos jóvenes argentinos. Cursó estudios universitarios en informática, trabajó como vendedor de viajes de egresados y hasta fue vocalista de una banda indie conocida como Looking Up. Su pasión, sin embargo, era el videojuego League of Legends, popularmente conocido como LoL, llegando incluso a competir profesionalmente en comunidades latinoamericanas.Su éxito como jugador de LoL lo llevó a granjearse multitud de seguidores en la plataforma Twitch. Poco a poco, sustituyó las transmisiones meramente de juego por otras en las que se dedicaba a conversar con sus seguidores, contar anécdotas o intercambiar con otros streamers.La popularidad lo llevó a liderar su propia comunidad, la Coscu Army, con la todavía participa en competencias de videojuegos.El 2021 parece ser el año de consolidación para Coscu, con más de 3 millones de seguidores en Twitch y un contrato con la firma Nike para ser "embajador" de la marca.La fama entre los amantes de los videojuegos fue lo que lo acercó al futbolista argentino Sergio 'Kun' Agüero, también fanático de jugar a través de internet. Ambos se conocieron personalmente cuando el streamer viajó a España —para realizar transmisiones conjuntas con Ibai— y se cruzó con el futbolista en el avión.La repentina amistad con Agüero en Barcelona —nueva residencia del delantero argentino— logró que Coscu e Ibai fueran los invitados más inesperados en la casa de Messi, cuando el astro argentino se despidió.

