El truco argentino para vender yerba mate en India

Los países del Cono Sur de Latinoamérica son los mayores consumidores de yerba mate, dado que infusiones como el mate o el tereré son un hábito muy arraigado

Los países del Cono Sur de Latinoamérica son los mayores consumidores de yerba mate, dado que infusiones como el mate o el tereré son un hábito muy arraigado entre argentinos, uruguayos, paraguayos y gaúchos (brasileños de Río Grande do Sul, estado más austral del país). Y aunque más lejos ya se conoce que Siria también consume mate, las gestiones del Gobierno argentino podrían sumar un inesperado gigante a este club: India.La historia de la llegada de la yerba mate argentina a la India comenzó en noviembre de 2020, cuando el ministro de Agricultura argentino, Luis Basterra, mantuvo una reunión con su par indio Shri Narendra Singh Tomar. En ese encuentro, según informó el ministerio argentino, el jerarca sudamericano presentó una solicitud formal para que el producto argentino ingrese al mercado indio.Aquel pedido de Basterra no había sido caprichoso. El Gobierno argentino tenía sobre la mesa un estudio de mercado realizado por el Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM) que concluía que en la India existe una gran predisposición a consumir productos naturales y saludables como las infusiones.De hecho, y según reveló el INYM, los argentinos realizaron un focus group con ciudadanos indios a los que dieron a probar diferentes infusiones que contenían yerba mate, aunque sin hablarles del producto. En todos los casos, quienes probaron las infusiones dieron respuestas positivas.Con ese primer paso, Argentina hizo presentaciones comerciales de la yerba mate dentro de la sedes diplomáticas argentinas en Nueva Delhi y Bombay, las principales urbes del país. Allí hubo degustaciones y ruedas de prensa con las que los productores argentinos buscaron que la yerba mate se haga conocida en el país.Por el momento, los indios están lejos de preparar el mate en una calabaza, como lo hacen los sudamericanos. La gestión del Gobierno argentino apunta a introducir en el mercado indio el formato de mate cocido, es decir, saquitos con yerba mate para ser ingeridos como infusiones de forma similar al té tradicional.¿Qué países importan yerba mate de Argentina?Según cifras oficiales, Argentina exportó 40.694 toneladas de yerba mate en este formato, por un valor de 84 millones de dólares. Siria fue el principal destino de los envíos, concentrando el 76% de las ventas. Chile aparece en segundo lugar y como principal destino de la yerba argentina en América Latina (en 2019 fueron a ese país 4,4 millones de kilos de yerba argentina). La Unión Europea es el tercer destino en ventas.Pero la India no es el único gigante mundial al que Argentina quiere venderle más y más yerba mate. En 2020, y luego de 15 años de misiones comerciales, el INYM consiguió que China permita el ingreso de yerba mate a su mercado. Al igual que en la India, el alto consumo de té de los chinos hizo que los argentinos vieran una oportunidad de colocar su yerba.Según el INYM, los chinos utilizan la yerba mate argentina para preparar infusiones. El principal canal de ventas del producto no son los supermercados sino Alibabá, la plataforma de comercio electrónico más popular en el gigante asiático.Con su producción concentrada en las provincias norteñas de Corrientes y Misiones, Argentina logró consolidarse como el principal productor y exportador de yerba mate del mundo. En 2020, Argentina produjo un total de 311,7 millones de kilos, de los cuales 42,9 fueron destinados a la exportación.

