"No llevar mate": la insólita exigencia a los uruguayos que se vacunan contra el COVID-19

"No llevar mate": la insólita exigencia a los uruguayos que se vacunan contra el COVID-19

El Gobierno de Uruguay extendió temporalmente la vacunación contra el COVID-19 a la mayoría de su población pero con un curioso requisito: "no llevar mate". El... 22.03.2021, Sputnik Mundo

Que a los uruguayos les gusta mucho tomar mate no es una novedad. Este hábito no solo puede medirse en que en Uruguay el consumo per cápita de yerba mate alcance los 10 kilos anuales, sino por la naturalidad con la que los uruguayos consumen esta tradicional infusión sudamericana en espacios públicos.Pero el fanatismo de los uruguayos por el mate puede llegar a extremos llamativos como el que desató la risa de los internautas en las redes sociales luego de que el Ministerio de Salud Pública uruguayo extendiera la vacunación contra el COVID-19 a personas de entre 18 a 70 años. La masificación de la agenda de vacunación permitió que muchos tuiteros se fijaran en una advertencia poco frecuente para los inscriptos para recibir las dosis: "no llevar mate".En efecto, el sitio web del Ministerio uruguayo dedica una sección especial a informar a los usuarios sobre qué deben llevar el día fijado para la inoculación. Allí, solicita a los inscriptos acudir con su documento de identidad, llevar mascarilla y "concurrir pocos minutos antes de la hora agendada y evitar aglomeraciones".Fue el cuarto punto de la lista —literalmente "no llevar mate"— el que disparó chistes y memes en Twitter, en alusión a la creencia —especialmente de sus vecinos argentinos— de que los uruguayos efectivamente no pueden realizar ninguna actividad sin llevar consigo un mate y un termo con agua caliente."Si al uruguayo no le aclarás los tantos, te cae con el mate a un casamiento igual", fue uno de los tuits que desencadenó una catarata de bromas al respecto.Otros tuiteros coincidieron en que el aviso hecho por el Gobierno es "lo más uruguayo del mundo".Otros internautas optaron por explicar el motivo de la advertencia: "El mate viene incorporado al uruguayo, por ese motivo, si no se puede llevar hay que avisar".Los memes de los Simpson nunca fallan. En este caso, Homero desmayado ilustra a un uruguayo desahuciado por no poder llevar su mate el día de la vacunación.El requisito fue particularmente extraño para los argentinos, que también tienen al mate entre sus tradiciones pero suelen sorprenderse ante el cariño de los uruguayos por la amarga infusión.

