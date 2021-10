México indagará a altos cargos mencionados en Papeles de Pandora

https://mundo.sputniknews.com/20211004/mexico-indagara-a-altos-cargos-mencionados-en-papeles-de-pandora-1116730141.html

El gobernante ha hecho del combate a la corrupción el centro de su estrategia política y enfatizó que solo cuatro personas de su entorno figuraban en la lista.Reveló que ya estaba enterado de que aparecería la investigación del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, en inglés) basada en documentos filtrados sobre cuentas opacas en paraísos fiscales.Gente del poderEn la lista basada en millones de documentos aparece quien fue durante casi tres años el consejero jurídico de la Presidencia, Julio Scherer, quien dejó el cargo en recién en septiembre pasado, para retomar sus negocios privados.Aparece además Julia Abdala Lemus, empresaria y pareja desde hace 20 años de Manuel Bartlett, director general de la estatal Comisión Federal de Electricidad (CFE), quien según investigaciones periodísticas posee propiedades con valor equivalente a unos 40 millones de dólares.El más destacado miembro del Gabinete del Ejecutivo es Jorge Arganis Díaz, secretario federal de Comunicaciones y Transportes, quien le adelantó al presidente que la investigación estaba a punto de ser divulgada.Entre los casi 12 millones de documentos filtrados sobre cuentas opacas en paraísos fiscales aparece además el senador del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) Armando Guadiana, junto con su familia, como clientes de Stanford Financial Group.Están en la lista también magnates que integran el club de las personas más ricas de México, como el multimillonario minero Germán Larrea Mota y la heredera del complejo cervecero Modelo, María Asunción Aramburuzabala.Presidente enteradoEl mandatario dijo que a través de un miembro de su gabinete sabía de la inminente publicación de la investigación, que incluye a más de 35 líderes políticos de alrededor de un centenar de países, algunos en el cargo, y más de 300 funcionarios de alto rango.Según la versión de López Obrador, el ministro le dijo: "Estoy preocupado porque me pidieron informes sobre un dinero que deposité en un fondo y fue al extranjero; y ese dinero inclusive me lo robaron, no solo a mí, sino a varios (inversionistas), y va a salir el tema".Según el alto funcionario encargado de grandes obras de infraestructura, el dinero provenía de su retiro de la firma Ingenieros Constructores Asociados (ICA), una de las más grandes compañías nacionales."Se trata de unas acciones que cobré cuando me retiré de ICA en 1998, que nos pagaba con acciones: ¿y cuánto es? tres millones de pesos (150.000 dólares)", informó a López Obrador.El jefe del Ejecutivo hizo presentar a la prensa el diálogo sostenido por vía electrónica de uno de sus asistentes, que preguntaba al ministro en nombre de "El Señor", apelativo que por primera vez se sabe que es utilizado por el equipo presidencial, que según comentó no le gusta.Sin embargo, recomendó "esperar a que salga toda la información", para formarse una opinión.Políticos de varios coloresEn los "Papeles de Pandora" aparecen asimismo los hijos y hermanos de antiguos gobernadores del Partido Revolucionario Institucional (PRI, centro), del Partido Acción Nacional (centroderecha), miembros actuales de gabinetes de los estados del país. y del Partido Verde, que integra la coalición gobernante.López Obrador lamentó que desde años anteriores se han creado oficinas de investigación financiera en el mundo que no han dado resultados.El mandatario cuestionó que, de los más de 3.400 nombres, la atención de prensa que investigó los originales se haya centrado solo en las figuras de la actual administración.El domingo pasado, el ICIJ presentó los resultados de su investigación elaborada por más de 600 periodistas de 117 países, que la convierte en la mayor colaboración periodística de la historia.Estos nuevos documentos tienen similitudes con otra filtración similar de documentos divulgada en 2016, llamada "Panamá Papers", basada en millones de documentos donde aparecieron jefes de Estado, políticos, empresarios, artistas y deportistas que guardaban su dinero en forma opaca, en paraísos fiscales.Cuatro medios se encargaron del capítulo mexicano en el voluminoso informe: el portal de investigación Quinto Elemento Lab, el periódico El País, la revista semanal Proceso y la cadena de televisión Univision.

