Macri, el republicano arisco dispuesto a desafiar a la justicia argentina

Macri ha eludido el interrogatorio al que quiere someterlo el magistrado no una, sino dos veces. La primera audiencia fue convocada el 7 de octubre. El juez del municipio bonaerense de Dolores anunció su indagatoria con seis días de antelación, a sabiendas de que el expresidente se encontraba en EEUU. Logró notificarlo de manera oficial a través de su esposa, Juliana Awada, un día antes antes de la citación.El expresidente ni se molestó en designar abogado. En su nombre intervino Patricia Bullrich, presidenta del partido con el que se lanzó a la política, el PRO (Propuesta Republicana). La exministra de Seguridad escribió una nota al correo electrónico del juzgado e hizo saber que Macri llegaría a finales de mes a Argentina, sin precisar una fecha.El magistrado volvió a convocar al exmandatario para este miércoles 20 de octubre a las 10.00 hora local (13.00 GMT). Pero a través de las redes sociales, Macri se encargó de anunciar en la víspera que no se presentaría ante Bava, un juez "manifiestamente incompetente".El exjefe de Estado, ya desde Argentina, mostró cuál será la táctica de su defensa. "Se trata, según me explicó mi abogado, de una imputación arbitraria donde se busca perseguirme", sostuvo. "Por eso no me presentaré mañana hasta que los planteos que hará mi abogado sean resueltos para garantizarme el debido proceso y la defensa en juicio".CertezasEn plena madrugada, la abogada que representa la querella mayoritaria, Valeria Carreras, solicitó que se lo declarase en rebeldía y reclamó su detención inmediata.Pero el exjefe de Estado tiene la seguridad de que no será arrestado. Así lo confirmó en declaraciones exclusivas a Sputnik la propia Carreras. "No tiene ninguna posibilidad de ser detenido", corroboró.La abogada, representante de gran parte de los seres queridos de los 44 tripulantes que se hundieron junto al submarino, reveló que presentó la solicitud a través del sistema informático del Poder Judicial a las 2.00 am (5.00 GMT).Al haber aparecido media hora antes de la citación, aunque fuera a través de su abogado, Pablo Lanusse, quedó desactivada la posibilidad de que sea detenido."Entonces no hay rebeldía, porque Macri se presentó antes de la hora de la indagatoria", explicó la abogada.El abogado Luis Tagliapietra, querellante en esta misma causa en representación de 12 familias y padre de uno de los submarinistas fallecidos, solicitó ante el primer faltazo del exmandatario que se declarase en rebeldía a Mauricio Macri y se ordenase su captura internacional.PesquisaEl juez Bava quiere interrogar a Macri, sobre el que pesa una prohibición de salir del país, por seis hechos de espionaje ilegal.El expediente analiza si durante la gestión anterior se espió desde la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) a los familiares de los 44 tripulantes que naufragaron en el navío San Juan el 15 de noviembre de 2017.Como presidente, Macri se reunió por primera vez con los familiares de la tripulación el 20 de noviembre del 2017, cinco días después de la desaparición del navío.Fue a partir de ese encuentro que comenzó "el espionaje ejercido contra los familiares de los tripulantes del ARA San Juan (toda vez que el primer documento referido a este tema del que tenemos constancia data del diciembre del 2017)", reseñó el juez en su resolución al citar a Macri a declaración indagatoria.Esas tareas de inteligencia no contaron "con autorización judicial alguna ni fueron justificadas por órdenes de servicio fundadas en razones de seguridad interior o defensa nacional", esgrimió Bava en su auto al recordar que, por lo tanto, se encuentran prohibidas por la ley de Inteligencia Nacional.La causa comenzó el 23 de septiembre del 2020, a partir de una presentación realizada por la actual interventora del organismo de inteligencia, Cristina Caamaño.En el expediente tienen confirmado su procesamiento quien fue el director de la AFI durante el Gobierno anterior, Gustavo Arribas, y la subdirectora, Silvia Majdalani.

