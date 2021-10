https://mundo.sputniknews.com/20211019/expresidente-argentino-macri-no-se-presentara-a-declarar-en-caso-de-espionaje-1117309054.html

Expresidente argentino Macri no se presentará a declarar en caso de espionaje

Expresidente argentino Macri no se presentará a declarar en caso de espionaje

BUENOS AIRES (Sputnik) — El expresidente argentino Mauricio Macri (2015-2019) dijo que no se presentará a declarar en un caso de supuesto espionaje a... 19.10.2021, Sputnik Mundo

"Siempre estuve y estaré a disposición de la Justicia, pero no permitiré que se violen derechos y se abuse del poder con intenciones políticas que tiñen la verdad (...) No me presentaré mañana (20 de octubre) hasta que los planteos que hará mi abogado sean resueltos para garantizarme el debido proceso y la defensa en juicio", anunció el exmandatario a través de Twitter.Macri se había presentado el jueves pasado ante la Justicia tras ser citado a indagatoria en una audiencia en la que afirmó ser inocente.

