Familiares de tripulación de submarino siniestrado reclaman captura de expresidente Macri

américa latina

argentina

mauricio macri

ara san juan (submarino)

desaparición del submarino argentino san juan

💬 entrevistas

"Se lo tiene que declarar rebelde y se tiene que ordenar su captura internacional para comenzar un proceso de extradición y ponerlo ante el juez", señaló Tagliapietra, padre de uno de los 44 submarinistas fallecidos en el navío que se hundió en noviembre de 2017.En la presentación elevada al juez subrogante del caso, Martín Bava, los familiares plantearon que hay, por parte del exgobernante, "una clara voluntad de evadir y entorpecer la investigación, que cuenta con los medios materiales y económicos para poder hacerlo".En ese sentido, Macri "decidió dolosamente incumplir una orden judicial", afirmó Tagliapietra, padre del teniente de corbeta Alejandro Damián Tagliapietra, que tenía 27 años cuando el San Juan zarpó por última vez de la ciudad patagónica de Ushuaia (sur) el 8 de noviembre de 2017. Fundamentos del pedidoEl magistrado Bava citó a Macri a declarar como indagado el 1 de octubre, pero recién el 6 de octubre por la tarde consiguió oficialmente notificarlo a través de su esposa, Juliana Awada, pues el exmandatario se encuentra en EEUU.“Si bien es cierto que está fuera del país y que tal vez venir para este trámite es un trastorno, él podía haber hecho, al haber tomado conocimiento de la citación, distintas cuestiones en el ámbito procesal”, planteó el abogado,Una de las opciones que tenía el expresidente era haberse presentado a través de su abogado para solicitar una prórroga, “en virtud de las obligaciones laborales que él tiene”.“Podría haber solicitado que le tomen la declaración indagatoria pero que, dada la distancia, se la realizasen a través de un medio telemático”, consideró Tagliapietra al señalar que así se han realizado juicios enteros.En todo caso, “no es excusa para no ponerse a derecho el hecho de que la notificación haya sido recibida cinco días antes, porque cualquier persona de bien que toma conocimiento de esto se presenta espontáneamente”, reprochó el representante de la querella.El magistrado volvió a convocar al expresidente para el 20 de octubre, pero los familiares asumen que Macri, “dejó clara su nula intención de regresar al país”.“En distintas publicaciones ha manifestado que quizás volvía después de mes, o que tal vez volvía después de las elecciones (legislativas del 14 de noviembre), o que incluso no volvía por esto de que iba a dar clases en EEUU durante todo 2022”, refirió el abogado.La querella asume que hasta el 20 de octubre no se resolverá su solicitud, según se presente o no el exjefe de Estado a declarar en la causa por seis hechos de espionaje ilegal contra familiares de los 44 tripulantes.En la resolución que emitió para citar de nuevo al mandatario, el juez Bava cuestionó haberse enterado de la inasistencia de Macri a través de una nota que le hizo llegar la presidenta del partido político PRO, Patricia Bullrich, “sin ser parte en este proceso”.En esa misiva, quien fuera la ministra de Seguridad en la gestión anterior comunicó que Macri “regresaría al país a fines del corriente mes”.“No obstante ello, en dicha misiva se omite precisar una fecha cierta de regreso a fin de poder reprogramar la audiencia indagatoria fijada para el día de la fecha”, reprochó el magistrado.Avance de la causaEl expediente analiza si durante la gestión anterior se realizaron tareas de espionaje desde la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) a los familiares de los 44 tripulantes que naufragaron en el submarino de la Armada (ARA) San Juan el 15 de noviembre de 2017.La causa se inició el día 23 de septiembre del 2020, a partir de una presentación realizada por la actual interventora del organismo de inteligencia, Cristina Caamaño.En su presentación, Macri fue denunciado por ser el responsable de determinar las estrategias y propósitos generales de la política de inteligencia.En el expediente se encuentran procesados, con la confirmación de la Cámara Federal de Mar del Plata, quien fue el director de la AFI durante el Gobierno anterior, Gustavo Arribas, a quien se le prohibió la salida del país, y la subdirectora, Silvia Majdalani.El submarino San Juan desapareció el 15 de noviembre de 2017 con sus 44 tripulantes a bordo y fue hallado exactamente un año después por una empresa privada que lo encontró a 907 metros de profundidad en el Mar Argentino.

