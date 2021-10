https://mundo.sputniknews.com/20211020/querella-de-familiares-de-submarino-argentino-hundido-piden-la-detencion-de-expresidente-1117327808.html

Querella de familiares de submarino argentino hundido piden la detención de expresidente

BUENOS AIRES (Sputnik) — La abogada Valeria Carreras, en representación de la querella mayoritaria de familiares del submarino de la Armada San Juan...

américa latina

argentina

"La querella pidió la detención de Macri"; informaron fuentes judiciales a las que accedió la Agencia Sputnik.El pedido fue realizado en una presentación espontánea, después de que el propio Macri anunciara en las redes sociales que no se presentaría ante el juez subrogante a cargo del caso, Martín Bava.En la presentación, la abogada pide que se tenga por acreditada "la reticencia del encartado Mauricio Macri y la incomparecencia injustificada del reo Macri"."Y que se haga efectiva la orden de detención prevista en el art. 288 Código Procesal Penal de la Nación", añade la letrada en su escrito.El expresidente Mauricio Macri anunció por Twitter el 19 de octubre que no se presentaría a declarar en la causa en la que fue citado a indagatoria por supuesto espionaje a los familiares de la tripulación del submarino.El exgobernante aseguró que por ello no se presentaría en la indagatoria "hasta que los planteos que hará mi abogado sean resueltos para garantizarme el debido proceso y la defensa en juicio".Al pedir su detención, la abogada recordó que Macri no concurrió a la declaración indagatoria que el juzgado de Bava, que se encuentra en el municipio bonaerense de Dolores, había estipulado para el pasado 7 de octubre.Con posterioridad, el exgobenante "fue beneficiado con la primer prórroga y nueva fecha, utilizó los plazos al límite para estirar el trámite de la causa, que a pesar de las declaraciones públicas propias como las de su defensor, no realizó ninguna presentación espontanea para dar señales de su voluntad de ponerse a derecho, de su voluntad de cumplir con sus obligaciones", advirtió la letrada.Carreras también señaló que las intenciones de Macri de recusar al juez no justifican su ausencia en una declaración indagatoria.El abogado argentino Luis Tagliapietra, querellante en esta misma causa en representación de 17 familias, solicitó el mismo 7 de octubre que se declarase en rebeldía a Mauricio Macri y se reclamase su captura internacional.El artículo 288 del Código Procesal Penal señala que "será declarado rebelde el imputado que sin grave y legítimo impedimento no compareciere a la citación judicial, o se fugare del establecimiento o lugar en que se hallare detenido, o se ausentare, sin licencia del tribunal, del lugar asignado para su residencia".Seis hechos de espionajeEl juez Bava quiere interrogar a Macri, sobre el que pesa una prohibición de salir del país, por seis hechos de espionaje ilegal.El expediente analiza si durante la gestión anterior se realizaron tareas de espionaje desde la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) a los familiares de los 44 tripulantes que naufragaron en el submarino de la Armada (ARA) San Juan el 15 de noviembre de 2017.La causa se inició el día 23 de septiembre del 2020, a partir de una presentación realizada por la actual interventora del organismo de inteligencia, Cristina Caamaño.En su presentación, Macri fue denunciado por ser el responsable de fijar los lineamientos estratégicos y objetivos generales de la política de inteligencia.En el expediente se encuentran procesados, con la confirmación de la Cámara Federal de Mar del Plata quien fue el director de la AFI durante el Gobierno anterior, Gustavo Arribas, y de la subdirectora, Silvia Majdalani.

Jose Gutierrez La abogada de las víctimas podría también pedir que se detenga a Hernán Cortés (el culpable favorito del amlo de México), pero el juez debe valorar si es real la acusación o arenga de barrio, con la que quiere quedar bien a costa del que sea. 1

argentina

2021

