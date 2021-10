https://mundo.sputniknews.com/20211001/amlo-todo-el-litio-que-hay-en-mexico-es-de-la-nacion-1116642866.html

AMLO dice no a la explotación de litio por empresas extranjeras

AMLO dice no a la explotación de litio por empresas extranjeras

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, reveló los detalles de la iniciativa de la reforma constitucional sobre la industria eléctrica del país... 01.10.2021, Sputnik Mundo

2021-10-01T12:37+0000

2021-10-01T12:37+0000

2021-10-01T13:17+0000

américa latina

andrés manuel lópez obrador

litio

méxico

enrique peña nieto

reforma energética

comisión federal de electricidad (cfe)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.mundo.sputniknews.com/img/108659/11/1086591166_0:0:2370:1333_1920x0_80_0_0_fd78b518cf55c5d28224f7fb8f91623a.jpg

"La explotación de litio solo va a poder hacerlo la nación, es decir el litio que hay en el subsuelo de la Patria, de nuestro territorio es de mexicanos, de la nación", enfatizó durante su conferencia de prensa del 1 de octubre.Según comentó el secretario Gobernación, Adán Augusto López, las concesiones de explotación de minerales permanecen, pero ninguna tendrá facultades para explotar el litio mexicano. La iniciativa de la reforma de electiricidad que busca modificar los artículos 25, 27 y 28 de la constitución mexicana fue enviada el día 30 de septiembre a la Cámara de Diputados. Dicha propuesta también abarca el tema de la Comisión Federal de Electricidad y busca desaparecer las subsidiarias de la CFE, con un solo organismo encargado de la producción y administración de energía eléctrica en el país."La iniciativa que se envió desde ayer al Congreso para fortalecer a la Comisión Federal de Electricidad con el propósito de que se garantice la energía eléctrica a precios justos para todos los mexicanos, que no haya aumentos por encima de la inflación, que no suceda lo de antes, que aumentaba y aumentaba constantemente el precio de la luz, de las gasolinas, del gas. Tenemos que tener control de los precios de los energéticos para que no se afecte la economía popular", subrayó el mandatario.López Obrador comentó que la política anterior era fortalecer a empresas privadas que tienen como fin el lucro, "sobre todo de empresas extranjeras que se estaban poderando de todo el mercado y se les tenían que comprar la luz a precios elevadisimos".Mientras se favorecía y subsidiaba al sector privado, se subutilizaron las capacidades de la CFE con miras a chatarrizarla, aseguró el presidente.Destacó que su administración busca reparar el daño provocado por la llamada reforma energética que impulsó el expresidente Enrique Peña Nieto.La iniciativa de reforma propone que el Estado mexicano tendrá el 54% del mercado de electricidad y el 46% restante se facultará al sector privado.El objetivo de la reforma consiste en que es que las centrales hidroeléctricas de CFE despachen primero su energía al sistema eléctrico, seguidas de su central nuclear, plantas geotérmicas, de ciclos combinados y termoeléctricas.Otra prioridad son las plantas de ciclo combinado de Productores Independientes de Energía. En un tercer orden entrarían las centrales eólicas y solares de la iniciativa privada, y al final los ciclos combinados privados.

https://mundo.sputniknews.com/20200908/mexico-en-la-carrera-por-el-litio-podria-convertirse-en-el-principal-productor-del-mundo-1092688562.html

méxico

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

andrés manuel lópez obrador, litio, méxico, enrique peña nieto, reforma energética, comisión federal de electricidad (cfe)