Gas: es la propia UE la que 'mata' y ahoga a sus ciudadanos

Gas: es la propia UE la que 'mata' y ahoga a sus ciudadanos

La Unión Europea es la única responsable por el precio de gas y la electricidad que pagan sus ciudadanos. Mientras, Moscú incide en la libertad de los rusos... 06.10.2021, Sputnik Mundo

2021-10-06T17:53+0000

2021-10-06T17:53+0000

2021-10-06T17:53+0000

octavo mandamiento

rusia

europa

gas

crisis

covid-19

sputnik v (vacuna)

Un casino montado en torno al gasAl grito de 'quién da mas', los contratos de noviembre en TTF [Title Transfer Facility] el hub neerlandés de gas y un punto de referencia europeo para el gas natural, este miércoles han llegado a superar durante la mañana los 160 euros el megavatio hora [MWh].Así, tras los constantes ataques de parte de políticos españoles, que vienen acusando a Rusia por el precio de la electricidad en España, no aguantan ningún tipo de argumentación. "Es posible que el señor Putin abra el grifo del gas natural y caiga el precio. Pero esto es imprevisible", disparó suelta de cuerpo semanas atrás la ministra de Transición Ecológica Teresa Ribera.Pero para decir las cosas como son, ahí están las palabras de Putin, para decir las cosas como son, sin lanzar falsas acusaciones como las del Gobierno de España. En septiembre, tras reunirse con el presidente de Bielorrusia, Aleksandr Lukashenko, Putin puso negro sobre blanco. "Sobre el terreno ahora, en el mercado libre de Europa, [el gas se cotiza a] 650 dólares por 1.000 metros cúbicos. Pero estos 'chicos listos' en la última composición de la Comisión Europea propusieron precios de mercado para el gas, aquí está el resultado", dijo, refiriéndose a precios de aquel momento.Pero, como también dijo Putin, hay países que han actuado inteligentemente y no hacen sufrir a su gente ni a sus empresas. Son los casos de Alemania, Hungría o Serbia, por citar a algunos. "Aquellos que acordaron celebrar contratos a largo plazo con nosotros en Europa ahora solo pueden frotarse las manos y regocijarse, de lo contrario tendrían que pagar 650 [dólares por 1.000 metros cúbicos]. Y Gazprom vende a 220 [dólares] a la propia Alemania, en cualquier caso, fue algo bastante recientemente", destacó.Claro, esos eran precios de aquel día, que lo único que han hecho ha sido empeorar y aumentar cada vez más. Es decir, los inteligentes, negocian directamente con Rusia, y los que no, se lo timbean en la holandesa TTF. Hablando de inteligencia, la propia Teresa Ribera, junto a la ministra de Economía Nadia Calviño, presentaron una propuesta en Bruselas."Debería crearse una plataforma europea centralizada para la compra de gas natural, facilitando la creación de reservas estratégicas de gas... Lo hemos hecho con bastante éxito con las vacunas y deberíamos reproducir este modelo para otros campos estratégicos como este", escribieron en una misiva dirigida al vicepresidente europeo, Frans Timmermans, y a las comisarias de Energía, Kadri Simson, y de Competencia, Margrethe Vestager. ¿Siguen sin entender cómo funcionan las cosas?Como sea, comisario de Asuntos Económicos de la UE, Paolo Gentiloni, les echó un jarro de agua fría de buena mañana: "Hay que actuar, pero no sobreactuar", fueron sus palabras respecto a la idea de las ministras españolas a las que le hicieron el coro Francia e Italia.Pasando en limpio, si a inicios de agosto las cotizaciones de futuros de gas en el TTF, mercado de referencia en Europa, se situaban en unos 515 dólares por 1.000 metros cúbicos, a finales de septiembre el índice aumentó más del doble. Sin ir más lejos, este mismo miércoles los precios de futuros de establecieron un nuevo récord de 1.937 dólares, aunque para las 9:52 GMT, las cotizaciones disminuyeron hasta 1.691 dólares.Coronavirus: Rusia insiste en la libre vacunaciónPese a todos los esfuerzos que emprenden las autoridades de Rusia, no se logra no solo contener la propagación de la pandemia de coronavirus, sino que la situación epidemiológica empeora a diario. En las últimas cinco jornadas el numero de nuevos casos es superior a los 25 mil, al tiempo que se han registrado más de 900 muertes diarias por coronavirus por primera vez desde el inicio de la pandemia.La alarmante situación fue analizada en una reunión de los miembros del Gobierno con el presidente de Rusia, Vladímir Putin. Y es que la dinámica de la propagación del coronavirus está al alza en 67 regiones de Rusia –de un total de 85 que integran la Federación–, declaró la vice primera ministra del país, Tatiana Gólikova. También precisó que desde inicios de septiembre la incidencia creció desde 88 casos de contagio por cada 100.000 habitantes, hasta más de 115 casos, lo que supone un aumento de casi un 31%.A la vez, destacó que en comparación con al año anterior, la enfermedad respiratoria se registra con más frecuencia en la población infantil, debido a que los padres practican la automedicación y se demoran en consultar al médico. Sin embargo, según sus datos, los mayores números de contagios del covid-19 siguen detectándose entre los mayores de 65 años.Gólikova anunció que en estas condiciones el Gobierno elaboró una serie de medidas que no prevén cuarentena, pero garantizarán la máxima protección de la población y permitirán que la economía siga funcionando. Al mismo tiempo, propuso al Gobierno establecer el estatus de "territorio libre del covid-19". Las designadas regiones gozarán de subsidios que se destinarán a la solución de problemas regionales a propuesta de la población local.Es bien sabido que hace falta tener al menos 70% de la población vacunada para poder hablar de una inmunización colectiva capaz de hacer frente a la pandemia: Rusia, con el 30,4% de vacunados con las dos dosis del fármaco, está lejos de lograr la meta planteada. No obstante y a pesar de esa situación, las autoridades insisten en el principio de voluntariedad de vacunarse. Lo confirmó este miércoles la presidenta del Consejo de la Federación (Senado), Valentina Matvienko."No hay ni puede haber ninguna vacunación obligatoria", declaró la jefa del Senado a la prensa al señalar que hace falta llevar a cabo una eficiente campaña explicativa de la necesidad de vacunarse. "Debe de haber exclusivamente la decisión voluntaria (de vacunarse) de la mayoría de nuestra población, consciente de que es el único modo capaz de contener un desarrollo ulterior de la pandemia", recalcó Matvienko.Nueva edición de gran foro ruso-iberoamericano contribuye a mayor acercamiento bilateralEste 6 de octubre culminó en la ciudad de San Petersburgo la quinta edición del foro internacional 'Rusia e Iberoamérica en el mundo globalizante: historia y modernidad', llevado a cabo entre los días 4 y 6 de octubre y que reunió a más de 700 personas en representación de más de 20 países de América Latina, Norteamérica, Europa y Asia.El evento fue protagonizado por diplomáticos del calibre del director del Departamento Latinoamericano de la Cancillería rusa, Alexander Schetinin, además de embajadores, tanto rusos como iberoamericanos, así como de expertos y representantes del mundo de los negocios, entre otras personalidades.Un diálogo directo que contribuyó a la tarea de construir una base sólida para el desarrollo de las relaciones entre las partes, según dijo a 'Octavo Mandamiento' el editor en jefe de la revista América Latina y profesor de la Universidad Estatal de San Petersburgo, Víctor Jeifets, quien es uno de los 'motores' de esta actividad internacional."Desde el punto de vista cualitativo, me parece que el saldo más importante es que nuestros paneles no se limitaban a que sus protagonistas simplemente impartieran sus ponencias académicas, sino que teníamos discusiones fructíferas", manifestó el estudioso, al indicar que en algunas ocasiones se trataba de encuentros de opiniones opuestas en torno a temas como la integración latinoamericana, el grupo de los BRICS, o el impacto de la conquista española.Jeifets también resaltó un fuerte 'despliegue' de jóvenes en este evento, tanto en calidad de ponentes, como también para profundizar en sus estudios de Iberoamérica, quedándose demostrado su enorme interés por los temas en cuestión.En este contexto, se mostró entusiasmado con la contribución hecha para la "formación de nuevos cuadros, de nuevos investigadores" que en algún momento tomarán las riendas de los temas iberoamericanos y de las relaciones entre Rusia y esta inmensa región.Escándalo de acosos, incluido sexual, azota al fútbol femenino venezolanoLas jugadoras de la selección femenino de fútbol de Venezuela denunciaron en una carta el sistemático abuso sexual y acoso que cometió el ex director técnico de la 'vinotinto' de las categorías sub-17 y sub-20 Kenneth Zseremeta, contra "numerosas" deportistas, muchas de ellas menores de edad, durante varios años.En un comunicado suscrito por 24 jugadoras, incluyendo a la estrella del Atlético de Madrid Féminas, Deyna Castellanos, se señala a Zseremeta de cometer "abuso y acoso físico, psicológico y sexual" contra deportistas de distintas categorías que entrenaron bajo las órdenes del técnico panameño entre 2013 y 2017.Deyana Castellanos publicó en su cuenta de Twitter una Carta a la opinión pública, acompañada por los hashtags "No más abusos" y "Protejan a las jugadoras" en la que en nombre de sus colegas de la selección denuncia los casos de abusos en relación a las jóvenes futbilistas."Una de nuestras compañeras nos contó que fue abusada sexualmente desde los 14 años (2014) por el entrenador Kenneth Zseremeta", se lee en la carta.La agresión sexual no cesó hasta el despido de Zseremeta en 2017. De acuerdo con las futbolistas venezolanas, el extécnico tuvo como cómplice al preparador físico de la selección, Williams Pino. La carta a la opinión púbica de Deyana Castellanos suscitó una enérgica reacción de los usuarios de Twitter.Invitamos a los oyentes de Octavo Mandamiento a compartir sus opiniones sobre los acontecimientos más importantes en sus países, enviando mensajes de voz de un máximo de dos minutos al WhatsApp del programa: +7 968 766 28 74.El equipo del programa está integrado por Javier Benítez, Víctor Sújov, Karen Méndez y Víctor Ternovsky.

