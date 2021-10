"Rusia y México ya no están tan lejos"

https://mundo.sputniknews.com/20211005/rusia-y-mexico-ya-no-estan-tan-lejos-1116741231.html

SAN PETERSBURGO (Sputnik) — La relación entre Rusia y México se han estrechado en los últimos años y por eso ya la nación euroasiática no está tan lejos de la... 05.10.2021, Sputnik Mundo

"Rusia ya no está tan lejos, ya tenemos vuelos directos, ya la comunicación es mejor, cada vez más estudiantes están intercambiando y estudiando en idioma ruso, antes era a través de la RUDN, hoy ya se está ampliando a la Universidad Estatal de San Petersburgo, a la Universidad Estatal de Moscú", apuntó Peña a la agencia Sputnik en un aparte durante su participación en el V Foro Internacional 'Rusia e Iberoamérica en el mundo globalizante: Historia y perspectivas'.Para la catedrática de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla "se ha abierto más el panorama, existía esta añoranza de los mexicanos".La también periodista recordó que el año pasado se celebraron "los 130 años de relaciones diplomáticas entre México y Rusia"."Como parte de esta celebración, logramos la apertura de un consulado honorario en la ciudad de Puebla. Porque hay una comunidad importante por los vínculos que la desaparecida Unión Soviética tuvo con las universidades autónomas públicas en México y hay colonias de rusos, hay un turismo importante de rusos. No solamente en Cancún, ahora en Puebla hay una euforia por abrir restaurantes de comida rusa", resaltó.Desde su punto de vista, "por primera vez la sociedad mexicana, sobre todo los estudiantes universitarios, está viendo a Rusia no solamente como un potencial para estudiar, sino para realmente realizar conexiones, establecer lazo y tomar ejemplo".El Foro Internacional Rusia e Iberoamérica es de los más importantes de su tipoAdemás, Celina Peña Guzmán afirmó a Sputnik que el V Foro Internacional Rusia e Iberoamérica en el mundo globalizante: Historia y perspectivas es uno de los eventos más destacados de su tipo."Para mexicanos y brasileños este es el foro más importante, a nivel mundial, sobre estudios de las Américas. Solo hay dos eventos importantes para estos estudios, uno que se hace en Boston, EEUU y este. Son los de mayor relevancia, donde se discuten temas contemporáneos, historia, perspectivas", explicó la también periodista.Peña asegura que los mexicanos siempre están esperando este foro, "porque nos permite no solo estrechar lazo de cooperación, sino también ver cómo funciona el mundo a través de otros ojos que no sean las noticias de EEUU. Es una forma de contrastar cómo somos vistos los latinoamericanos y cómo nosotros podemos ver al mundo sin esta invasión cultural que los norteamericanos han hecho de nosotros".Una política de protección del medio ambienteMéxico necesita con urgencia una política de protección del medio ambiente, comentó a la agencia Sputnik la profesora mexicana Celina Peña Guzmán.Recalcó que el actual gobierno mexicano y los anteriores entregaron el 60% de los recursos naturales "en concesión para mineras a cielo abierto, sin ninguna protección ambiental, explotación de minas a cielo abierto a menos de dos kilómetros de la nucleoeléctrica Laguna Verde. Y todo el tiempo tenemos miedo de repetir Chernóbil".Desde su perspectiva se están tomando los buenos ejemplos de Rusia y "la manera en cómo ellos han explorado y el costo ambiental que Rusia ha tenido que pagar para explotar esos recursos naturales"."Hacia eso estamos apuntando los académicos, a generar conciencia no solamente del cuidado del agua, sino de todos los recursos naturales y del impacto ambiental que significa hacer una extracción de los recursos naturales, del gas, del fracking y de todo lo que es la minería a cielo abierto que, si no ponemos un alto, estamos al borde de una catástrofe ambiental", aseguró Peña.Peña Guzmán será este 5 de octubre la moderadora de la mesa del foro que tendrá como temática: 'La defensa de la tierra y los recursos naturales en la encrucijada de la nueva soberanía nacional'.Además, junto con Jorge David Cortés, presentará la investigación titulada Las minas a cielo abierto en Actopan y Alto Lucero, Veracruz, del desarrollo industrial a la sequía y muerte de un entorno ambiental.El V Foro Internacional es organizado por la Universidad Estatal de San Petersburgo y el Instituto de América Latina de la Academia de Ciencias de Rusia.En el evento, que se desarrolla del 4 al 6 de octubre en San Petersburgo, participan unas 720 personas en representación de más de 20 países.

