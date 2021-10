https://mundo.sputniknews.com/20211004/ecuador-los-papeles-de-pandora-salpican-al-presidente-lasso-1116726135.html

Ecuador: los Papeles de Pandora salpican al presidente Lasso

Ecuador: los Papeles de Pandora salpican al presidente Lasso

El presidente Guillermo Lasso aparece señalado en la investigación periodística mundial sobre cuentas secretas de políticos en paraísos fiscales. En tanto, en Chile la presidenta de la Convención Constitucional abogó por iniciar a redactar la Carta Magna el 18 de octubre. Estos y otros temas en una nueva edición de 'En Órbita'.

Más de 330 políticos y funcionarios de 90 países fueron exhibidos en los "Papeles de Pandora", la publicación del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación sobre cuentas secretas en paraísos fiscales.En Sudamérica se destacan los casos del presidente chileno Sebastián Piñera y del ecuatoriano Guillermo Lasso, entre otros funcionarios. En tanto, Argentina aparece como el tercer país con más beneficiarios de estas sociedades.Henry Allan, sociólogo y máster en Ciencia Política por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO), criticó el tratamiento de la prensa ecuatoriana sobre el tema respecto al presidente."No se brindó la información como lo que es: un escándalo mundial de cómo el poder político fue capturado por élites económicas. Y que además los políticos esconden su dinero, lo que supone no pagar impuestos", afirmó.En el caso de los principales diarios de Ecuador, Allan resaltó que se informó que el presidente tuvo estas cuentas pero antes de ser candidato, por lo que "al menos parece ser que habría cumplido con la ley", reflexionó.Lasso por su parte aseguró que no tiene propiedades en paraísos fiscales y defendió que su patrimonio es fruto de su trabajo en el Banco de Guayaquil. Además comunicó que colaboró "voluntaria y abiertamente" con la investigación de los Papeles de Pandora."Lasso hizo un anuncio en el que señala que cumplió la ley y siempre señaló que su riqueza ha sido fruto de su esfuerzo individual. Este ha sido un mensaje que las élites han posicionado desde hace mucho tiempo, de que no hay ningún delito en que tengan esta riqueza", indicó Allan.Para el analista, el hecho de tener dinero invertido fuera del país está en concordancia con la historia política de las élites de su país. Consideró que prueba de esto es el comunicado emitido por el presidente Lasso al conocer que estaba incluido en la nómina.Allan recordó que en 2017, en el Gobierno de Rafael Correa se realizó una consulta popular sobre un "pacto ético" para impedir el ejercicio de cargos públicos a personas con activos en el exterior."Como consecuencia, Lasso comienza a deshacerse de sus empresas offshore. Hay estados en EEUU [Dakota y Delaware] a los que suele ir la gente que quiere esconder su dinero por los bajos impuestos que se requiere", afirmó el entrevistado.En esta edición de En Órbita también abordamos —entre otros temas— un diálogo con los constituyentes chilenos Eric Chinga (perteneciente al pueblo Diaguita) y Valentina Miranda (Partido Comunista) sobre la redacción de la nueva Carta Magna. Y además, el Premio Nobel de Medicina de este año fue para los estadounidenses David Julius y Ardem Patapoutian , por sus hallazgos sobre receptores de temperatura y tacto.En Uruguay En Órbita se transmite por Radio M24 (frecuencia 97.9 de Montevideo y 102.5 de Maldonado), lunes y miércoles a las 19 horas y sábados a las 12 horas. En Bolivia, por Radio Illimani - Patria Nueva (94.3 FM para todo el país y 93.7 FM en Cochabamba), de lunes a viernes de 4 a 5 horas. En Radio Kawsachun Coca (FM 99.1 de Cochabamba y FM 99.9 Trópico), de 22 a 23 horas.En Argentina, por Radio Del Plata (AM 1030), los sábados de 8 a 9 horas.

