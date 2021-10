https://mundo.sputniknews.com/20211004/que-son-los-paraisos-fiscales-que-se-denunciaron-en-los-papeles-de-pandora-1116718479.html

¿Qué son los paraísos fiscales que se denunciaron en los Papeles de Pandora?

¿Qué son los paraísos fiscales que se denunciaron en los Papeles de Pandora?

Más de 330 políticos y funcionarios públicos de 90 países han sido exhibidos en la más reciente publicación del Consorcio Internacional de Periodistas de... 04.10.2021, Sputnik Mundo

2021-10-04T17:35+0000

2021-10-04T17:35+0000

2021-10-04T17:45+0000

dinero

evasión fiscal

paraíso fiscal

papeles de pandora

internacional

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/04/1116718209_0:0:1280:721_1920x0_80_0_0_40429d8a7b245ddeed396551ef96dd4e.jpg

Los llamados paraísos fiscales son jurisdicciones que, intencionalmente, han creado marcos legales con la finalidad de beneficiar a personas no residentes para evadir impuestos.De acuerdo con la organización Oxfam, estos territorios permiten que personas tanto físicas como jurídicas, es decir empresas, reducir al mínimo, o el total, del importe de impuestos que deben pagar en los países en los que realizan una actividad económica sustancial.Asimismo, las jurisdicciones contempladas como paraísos fiscales dan ventajas a los no residentes como no tener que justificar su actividad económica, además de que hay una falta de cooperación con las administraciones tributarias.Con base en el Índice de Paraísos Fiscales Corporativos realizado por la organización Red para la Justicia Fiscal (Tax Justice Network) los 10 territorios con mayores facilidades fiscales son los siguientes.La Red para la Justicia Fiscal indicó que en el estudio Estado de la Justicia Fiscal 2020 se señaló que los países de la OCDE y sus dependencias cuestan al mundo más de 166.000 millones de dólares en impuestos corporativos perdidos cada año.

https://mundo.sputniknews.com/20211004/julio-scherer-armando-guadiana-y-otros-mexicanos-en-la-escandalosa-lista-de-los-papeles-de-pandora-1116710990.html

https://mundo.sputniknews.com/20211003/consorcio-internacional-de-periodistas-publica-su-nueva-investigacion-pandora-papers-1116693152.html

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

dinero, evasión fiscal, paraíso fiscal, papeles de pandora