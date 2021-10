https://mundo.sputniknews.com/20211002/convencion-constituyente-chilena-aprobo-su-reglamento-general-de-que-se-trata-1116677042.html

Convención Constituyente chilena aprobó su Reglamento General: ¿de qué se trata?

Convención Constituyente chilena aprobó su Reglamento General: ¿de qué se trata?

La Convención Constituyente de Chile aprobó su Reglamento General, confirmó el cuórum de dos tercios para aprobar las normas constitucionales e incorporó el... 02.10.2021, Sputnik Mundo

2021-10-02T01:27+0000

2021-10-02T01:27+0000

2021-10-02T01:27+0000

américa latina

reportajes

chile

reforma constitucional

constitución de chile

convención constituyente

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.mundo.sputniknews.com/img/108938/48/1089384814_0:157:3083:1891_1920x0_80_0_0_14941252a1c080aa2dc7518a5da3a654.jpg

Dentro de las propuestas que se aprobaron en el estatuto que regirá a la Convención Constituyente destacan la ética en el ejercicio del cargo, probidad, transparencia, plurinacionalidad e interculturalidad, perspectiva de género y enfoque de derechos humanos.Al mismo tiempo, en la discusión y votación del reglamento, se rechazó una indicación que buscaba que las normas constitucionales fueron aprobadas por tres quintos del órgano, es decir 93 constituyentes, y se ratificaron los dos tercios instalados por el Congreso Nacional.La constituyente Valentina Miranda, del Partido Comunista (PC), comenta a Sputnik que "desde un inicio fue una lucha el tema del cuórum y más allá de eso, era que fue impuesto por otro poder constituido como lo es el Congreso Nacional".Miranda hace referencia al pacto firmado por los diputados de distintos partidos políticos, a excepción del PC, el 15 de noviembre de 2019, para darle una salida institucional a la crisis social iniciada el 18 de octubre de 2019, que estableció una mayoría calificada de dos tercios para aprobar cualquier norma constitucional.Eric Chinga, perteneciente al pueblo Diaguita y quien ocupa uno de los 17 escaños reservados a los pueblos originarios en la Convención Constitucional, señala a Sputnik que "los pueblos indígenas siempre hemos rechazado los dos tercios por el simbolismo que eso significa".¿Qué es el plebiscito dirimente?Este concepto, que fue incorporado en el Reglamento General, define que si una propuesta de norma constitucional no tiene los dos tercios de los votos favorables, se entenderá como rechazada, a excepción de aquellas que cumplan con los requisitos establecidos en el reglamento específico para ser sometidas a plebiscito dirimente.Los plebiscitos dirimentes aún no se han deliberado, van a ser normados en el Reglamento de Participación Popular y Equidad Territorial que se discutirá dentro de los próximos días. Desde ahí se conocerán las metodologías y mecanismos de funcionamiento.En torno a este mecanismo, el constituyente Eric Chinga comenta que "debemos volver a la ciudadanía. Yo creo que es necesario hacer madurar la sociedad y hay que darle poder al pueblo".Eric Chinga, al referirse a cocinas políticas, hace referencia al modo que han tenido los partidos políticos y los gobiernos de los últimos 30 años en Chile en resolver cada conflicto entre cuatro paredes y sin participación ciudadana.La incorporación del plebiscito dirimente al Reglamento General fue aprobada por 106 votos a favor, 43 en contra y dos abstenciones.A pesar de que esta indicación logró tener más de dos tercios de los votos, algunos constituyentes no quedaron del todo conformes con esta incorporación, como Marcela Cubillos, exministra de Educación de Sebastián Piñera y una de las caras más visibles en la campaña del rechazo a una nueva constitución."Con la incorporación de plebiscito intermedio dirimente los 2/3 pasan a ser meramente testimoniales. Y el plebiscito de salida… a pasos de ser eliminado por 'innecesario'. Quizás los que votaron Apruebo creyendo que les iban a respetar las reglas del juego podrían sacar la voz", señaló la constituyente en sus redes sociales.¿Cómo sería el plebiscito dirimente?Este plebiscito, que debe discutirse y votarse en el Reglamento de Participación Popular y Equidad Territorial, "tendría una sola papeleta, se preguntarán distintos artículos y la gente va a tener que votar apruebo o rechazo", señala Miranda.A este plebiscito se le presentaron diversas indicaciones y que, de aprobarse, permitiría la participación de adolescentes desde los 16 años y con voto obligatorio.Finalmente, este plebiscito, si es normado y se aplican las metodologías en el reglamento, debería desarrollarse posterior al término de la discusión de normas constitucionales y antes del plebiscito ratificatorio de salida que sería a mediados de 2022.

https://mundo.sputniknews.com/20210924/cual-es-el-conflicto-entre-los-poderes-establecidos-y-el-poder-constituyente-en-chile-1116419565.html

https://mundo.sputniknews.com/20210930/alicia-lira-presidenta-de-afep-en-chile-la-impunidad-de-ayer-avala-los-crimenes-de-hoy-1116628552.html

chile

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Alexis Polo González https://cdnn1.mundo.sputniknews.com/img/07e5/09/09/1115893490_0:0:1201:1200_100x100_80_0_0_692f6dcd282532d54957d8b7968cce4c.jpg

Alexis Polo González https://cdnn1.mundo.sputniknews.com/img/07e5/09/09/1115893490_0:0:1201:1200_100x100_80_0_0_692f6dcd282532d54957d8b7968cce4c.jpg

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Alexis Polo González https://cdnn1.mundo.sputniknews.com/img/07e5/09/09/1115893490_0:0:1201:1200_100x100_80_0_0_692f6dcd282532d54957d8b7968cce4c.jpg

reportajes, chile, reforma constitucional, constitución de chile, convención constituyente