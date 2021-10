https://mundo.sputniknews.com/20211004/el-kremlin-no-ve-nada-especial-en-los-papeles-de-pandora-1116704378.html

El Kremlin no ve nada "especial" en los Papeles de Pandora

MOSCÚ (Sputnik) — El portavoz de la Presidencia rusa, Dmitri Peskov, declaró que el Kremlin no ve nada "especial" en los Papeles de Pandora, como tampoco ve... 04.10.2021, Sputnik Mundo

Los llamados Papeles de Pandora (Pandora Papers) es una investigación del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por sus siglas en inglés) basada en documentos filtrados sobre cuentas opacas en paraísos fiscales."[En esos Papeles] no hemos visto ninguna riqueza oculta del entorno más cercano de Putin. No sé cuánto tiempo continuará la filtracin, pero por ahora no hemos visto nada especial", dijo Peskov en una rueda de prensa donde se le pidió comentar las informaciones sobre las presuntas riquezas ocultas de las personas del entorno más cercano de Putin.El portavoz señaló que el Kremlin tampoco ve razones para abrir una investigación tras publicarse este informe."Aún no está claro qué tipo de información es, surgen preguntas y no se sabe si se puede confiar en esa información… pero no significa que sea una razón para abril una investigación, primero debe aparecer una publicación seria", señaló Peskov, al agregar que lo publicado hasta ahora es un "conjunto de afirmaciones gratuitas".El 3 de octubre, el ICIJ dio a conocer los resultados de su investigación basada en 11,9 millones de documentos filtrados sobre cuentas opacas en paraísos fiscales. La publicación es fruto del trabajo de más de 600 periodistas de 117 países, lo que la convierte en la mayor colaboración periodística de la historia.En el documento del ICIJ (Papeles de Pandora) figuran más de 35 políticos, algunos en ejercicio y otros no, y más de 300 funcionarios de alto rango de un centenar de países.

