¿Por qué hay unas 100.000 dosis de vacunas caducadas o a punto de hacerlo en España?

Casi 70.000 dosis han caducado ya en Cataluña. Solo suponen un 0,6% de las vacunas inyectadas en la región y el hecho se atribuye a la cancelación del sistema... 23.09.2021, Sputnik Mundo

Pese a que apenas se superan las 98.000 dosis administradas diariamente España de media en la última semana, el país ya ha inmunizado al 76,5% de su población. Los cálculos son aproximados, pero cerca de 100.000 dosis almacenadas han caducado o están a punto de hacerlo. El porcentaje de las que se han echado a perder es por el momento muy inferior al de otros países, donde ronda entre el 5% y el 10%. Según un informe publicado por el British Medical Journal, se corre el riesgo de desperdiciar en todo el mundo un total de 3.755 millones hasta finales de 2022 en caso de que no se apliquen o donen a países del tercer mundo.El Departamento de Salud de Cataluña informó de que 69.129 dosis de vacunas contra el COVID-19 ‒mayoritariamente de los laboratorios Pfizer-BioNTech, Johnson&Johnson-Janssen y Moderna‒ que se conservaban en sus neveras, han caducado y no podrán inocularse salvo que se reciban indicaciones para alargar su vida útil, aspecto sobre el que las farmacéuticas están conduciendo estudios de preservación a largo plazo.La secretaria de Salud Pública, Carmen Cabezas, ha explicado que el volumen de dosis caducadas, contenidas en 9.103 viales, representa apenas el 0,6% del total que ha recibido hasta ahora Cataluña. Se descongelaron en previsión de una demanda que no se ha cumplido y ya han superado su plazo de conservación en los frigoríficos, de 30 días. En la semana del 13 al 19 de septiembre, los sanitarios catalanes administraron un 32% menos de dosis (108.595 inyecciones) que la anterior. Es una cifra muy lejana a las 500.000 semanales de antes del verano, un ritmo que ahora se antoja difícil de recuperar, pese a que tal es el objetivo del Departamento de Salud.Las autoridades sanitarias catalanas estiman que el desajuste entre oferta y demanda que ha provocado que casi 70.000 dosis hayan caducado sin salir de sus neveras, obedece a la eliminación del sistema de cita previa, que obra no saber a ciencia cierta qué cantidad de personas puede acudir a inocularse los fármacos. También ha influido el aumento del absentismo de quienes estaban inscritos en el sistema, si bien Cabezas asegura que finalmente se vacunaron sin cita previa. En cualquier caso, los 9.103 viales seguirán almacenados, en espera de nuevas indicaciones del Ministerio de Sanidad.En Cataluña hay un espectro de la población, la franja de 20 a 29 años de edad, que va rezagado; queda un 34% por inocular. El Gobierno de la Generalitat decidió abrir puntos de vacunación sin cita previa incluso en los campus universitarios, pero allí sólo se han aplicado 1.297 pinchazos. Con todos, la comunidad catalana se ha logrado bajar de los 500 contagios diarios.El resto se preparaEn principio el resto de comunidades autónomas no están experimentando problemas similares, si bien varias reconocen estar priorizando la vacunación con los viales cuya fecha de caducidad está más próxima a expirar.Las consejerías de Sanidad, Andalucía, Madrid, Comunidad Valenciana, Extremadura, Castilla y León, Galicia, País Vasco, Canarias o Baleares todavía no refieren la existencia del problema admitido por Cataluña. Según datos del Ministerio, en el momento actual guardan en sus neveras 1.040.731 dosis. La ministra del ramo, Carolina Darias, afirma no tener "constancia" de que haya viales caducados en el resto de territorios aparte de Cataluña, aunque admite que varios de ellos han empezado a inocular a la población con las dosis que están "a punto de caducar". En España ya se han administrado 69,5 millones de dosis.En la Comunidad de Madrid llevan tres semanas priorizando la administración de viales próximos a caducar. La región tiene almacenadas 1,2 millones de dosis y no teme que sobrepasen su fecha de caducidad. En el otro extremo, Extremadura apenas tiene 2.050 dosis guardadas en las neveras y sigue un orden escrupuloso de fechas. Baleares tiene 325.110 dosis sin poner y Andalucía 944.272, de las cuales las más antiguas (unas 35.000, a punto de caducar) habrá que administrarlas en el plazo de un mes. Y en Galicia, el balance es prácticamente cero; se inoculan todas las dosis que llegan.

