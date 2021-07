https://mundo.sputniknews.com/20210716/es-necesaria-una-dosis-de-refuerzo-en-espana-hay-que-aumentar-la-vacunacion-y-terminar-la-pauta-1114171429.html

¿Es necesaria una dosis de refuerzo en España? "Hay que aumentar la vacunación y terminar la pauta"

El aumento de los contagios en el país está revelando también casos de personas que han resultado infectadas de COVID-19 aun habiendo recibido una pauta... 16.07.2021, Sputnik Mundo

El auge de los contagios en varios países del mundo, entre ellos España, está obrando la aparición de un debate acerca de la necesidad de una dosis extra de refuerzo en las pautas vacunales aplicadas. De resultas, Francia y China tienen previsto reinmunizar a la población que fue inoculada en primera instancia. Y en Israel ya están administrando un tercer pinchazo de la vacuna de BionNTech-Pfizer a las personas más vulnerables, con sistemas inmunitarios débiles.En España, donde la quinta ola de contagios es una realidad auspiciada por varios factores, entre ellos la mayor infectividad de la variante delta del coronavirus, ya se empiezan a registrar los primeros casos de infección entre personas previamente vacunadas. Algunas están necesitando de ingreso hospitalario y en Barcelona incluso falleció a principios de semana un hombre de 80 años de edad. Se da la circunstancia de que en el centro donde se hallaba ingresado, el Hospital de Bellvitge, casi medio centenar de sanitarios se hallan de baja al estar infectados aun habiendo sido inmunizados, si bien no han desarrollado síntomas.En una situación en la que, por un lado, la explosión de contagios comienza a tener un impacto en la ocupación de camas de hospital y, por otro, los análisis serológicos de los pacientes vacunados constatan en algunos casos una baja presencia de anticuerpos, cabe plantearse la idoneidad de acudir a dosis adicionales de refuerzo.La OMS y las agencias reguladorasLa Organización Mundial de la Salud por ahora desaconseja la administración de la comúnmente denominada "tercera dosis". La OMS llama a la cautela porque "no hay evidencia suficiente para decir que será necesaria una dosis de refuerzo" y resalta que la pauta completa de vacunación ya "proporciona una buena protección".Pero algunas farmacéuticas, como Pfizer o Moderna, ya cuentan con estudios propios donde se pone de manifiesto que una dosis extra de sus sueros conllevaría un alza de los anticuerpos neutralizantes contra las nuevas variantes del virus SARS-CoV-2. AstraZeneca también está conduciendo investigaciones similares. Aunque cosa distinta es su necesidad."No hay ninguna evidencia científica que soporte que una dosis de refuerzo sea necesaria e imprescindible", subraya el investigador Gorka Orive. En declaraciones a Sputnik, este profesor titular de Farmacia en la Universidad del País Vasco recuerda no obstante que en Israel esta pauta se ha iniciado. "Especialmente con los más vulnerables; personas con problemas inmunológicos, inmunodeprimidos, etcétera. Pero las agencias reguladoras, como la FDA estadounidense, rechazan la petición de una tercera dosis".Entre los motivos por los que este y otros reguladores no se han manifestado a favor de permitir las dosis de recuerdo, figura la falta de datos sobre los posibles efectos, como advierte el Centro Europeo para la Prevención y Control de Enfermedades (ECDC). "Todavía es demasiado pronto para confirmar si se necesitará una dosis de refuerzo para las vacunas contra el COVID-19 y cuándo, porque aún no hay suficientes datos provenientes de las campañas de vacunación y de los estudios en curso para comprender cuánto tiempo durará la protección de las vacunas, considerando también la propagación de las variantes del virus", afirmó este organismo mediante un comunicado el 14 de julio.¿Y en una situación como la de España?El país está registrando un repunte espectacular de la incidencia del virus, en particular entre la población menor de 30 años. La presión asistencial sobre la Atención Primaria es evidente y los ingresos hospitalarios, aunque todavía no suponen una amenaza de colapso, se dejan igualmente sentir. En este contexto, puede cundir cierto nerviosismo en la opinión pública cuando, además, se dan a conocer casos de infección aun habiendo recibido la vacuna."Habrá personas que aun estando vacunadas puedan desarrollar la enfermedad de manera grave e incluso morir", admite a Sputnik Guillermo López Lluch, investigador y catedrático de Biología Molecular en la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla, quien vincula esta contingencia a la efectividad de las vacunas (no es del 100%) y a la posibilidad de que el sistema inmunitario de las personas mayores no reaccione bien. "Son las personas que entrarían dentro de ese pequeño porcentaje que no responde bien a la vacunación", explica, destacando lo que, por contra, ocurre en la mayor parte de los casos:A su juicio, no conviene perder de vista que la mayoría de ingresos hospitalarios corresponden a personas sin vacunar o sin completar la pauta. "Casi el 80% en Cataluña y el 72% en Andalucía", afirma.¿Hará falta entonces una dosis extra?La respuesta es no. Al menos mientras los ingresos hospitalarios los protagonicen en su mayor parte población sin inmunizar, mientras no haya una evidencia científica clara de tal necesidad, y mientras las pautas actuales sigan ofreciendo una buena protección, incluso frente a las distintas variantes del virus.A este último respecto, los datos disponibles confirman la efectividad de las vacunas. "Se sabe que la vacuna de Janssen-J&J, de una sola dosis, ocho meses más tarde de la inyección mantiene títulos interesantes de anticuerpos, con respuesta inmune humoral e incluso celular frente al virus y sus variantes, como la delta", afirma Gorka Orive, destacando también la efectividad de los sueros monodosis y abogando por no cambiar de criterio hasta que abunden los casos de infecciones graves en personas previamente vacunadas.La opinión es compartida por López Lluch, que resalta los buenos resultados generales. "Estamos viendo que los vacunados están respondiendo bien", dice, admitiendo la posibilidad de que la población de riesgo, "personas cuyo sistema inmunitario no responda bien", puedan acabar necesitando dosis de refuerzo. Y reitera la normalidad, hasta cierto punto, de que pueda haber casos de infección entre vacunados:Dentro de la normalidadCabe preguntarse si las infecciones acaecidas dentro del espectro de población vacunada pueden deberse a que el virus penetra en el organismo antes de completar la pauta y, de alguna manera, aprende a neutralizar a los anticuerpos. O si los anticuerpos se ven impotentes ante las nuevas variantes, otro de los argumentos esgrimidos en favor de los pinchazos de refuerzo. Guillermo López Lluch niega ambos supuestos, incidiendo en la "respuesta policlonal" del organismo."Hay muchos tipos de anticuerpos que reconocen la proteína S del virus SARS-CoV-2". Y como los anticuerpos, los linfocitos T reconocen posiciones diferentes del virus. "La respuesta conjunta se produce sobre muchos antígenos del virus o de la proteína S. Se han descrito hasta una treintena de anticuerpos neutralizantes, reconocen hasta más de 30 posiciones diferentes. Y un cambio de un aminoácido determinado en la proteína S puede afectar a una o dos", explica, ofreciendo a continuación un dato tranquilizador:Además, recalca López Lluch, las mutaciones que sufre el virus, en su afán por escapar del sistema inmunitario, "pueden afectar a la capacidad del virus para infectar", lo que podrá redundar en que el SARS-CoV-2 acabe siendo bastante menos peligroso. "Se llega a un equilibrio en el que ya no puede escapar al sistema inmunitario sin perder infectividad, porque el virus utiliza las posiciones [de los aminoácidos en la proteína S] como si fuesen una llave. Y la proteína C2 de las células humanas son la cerradura. El virus ha ido puliendo la llave, cada vez es más infectivo, pero el sistema inmunitario también lo reconoce", concluye.

