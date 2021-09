https://mundo.sputniknews.com/20210922/se-acerca-el-final-del-mandato-de-mahmud-abas-1116328079.html

¿Se acerca el final del mandato de Mahmud Abás?

¿Se acerca el final del mandato de Mahmud Abás?

TEL AVIV (Sputnik) — Una encuesta de opinión palestina refleja que el 78% de los palestinos quieren que el presidente de la Autoridad Nacional Palestina (ANP)... 22.09.2021, Sputnik Mundo

La encuesta fue realizada por Khalil Shikaki, un veterano encuestador palestino que dirige el Centro Palestino de Investigación de Políticas y Encuestas, y quien entrevistó a unos 1.270 adultos en Cisjordania y Gaza, del 15 al 18 de septiembre.Abás fue elegido para un mandato de cuatro años en 2005, en una votación boicoteada por sus rivales de Hamás, y desde entonces no se han celebrado elecciones nacionales, a pesar de las numerosas promesas de los líderes palestinos.Tras 15 años de estancamiento político, Abás finalmente se comprometió a celebrar elecciones parlamentarias y presidenciales en enero de este año, pero a finales de abril retrasó indefinidamente la votación, culpando a la supuesta intransigencia israelí. Sin embargo, para los observadores, Abás probablemente temía la derrota electoral debido a las divisiones internas en su movimiento Al-Fatah.Hamás, el movimiento islamista que gobierna la Franja de Gaza, disfrutó de un apoyo relativamente bajo durante la campaña electoral abortada a principios de este año. Sin embargo la encuesta muestra que su popularidad se disparó tras el conflicto bélico de mayo contra Israel. El gobierno de Ramala fue en gran parte marginado durante la escalada, y en Cisjordania también se vivieron protestas masivas a favor de Hamás y en contra de Israel.Esta no es la primera vez que los palestinos manifiestan su descontento con Abás, pues a mediados de marzo, el 68% de la población exigió la renuncia del presidente de la ANP, según datos de otra encuesta realizada por Shikaki en ese entonces.Al-Fatah Vs. HamásEn otra encuesta realizada por el instituto de Shikaki a principios de junio, el 53% de los palestinos dijo que Hamás merecía "representar y liderar al pueblo palestino", mientras que solo el 14% dijo que el movimiento Al-Fatah de Abás debería hacerlo.No obstante, según los datos de la encuesta más reciente, la popularidad de Hamás ha ido en declive, y ahora un 45 por cien opinó que el grupo islamista merecía representar y liderar a los palestinos. Alrededor del 19% opinó que Al-Fatah y Abás deberían tener ese papel, mientras que el 28% dijo que ninguna de las partes se lo merecía.En las últimas semanas, los funcionarios israelíes han hablado abiertamente sobre la necesidad de fortalecer a la ANP, que se enfrenta a una creciente crisis económica y política. Algunos palestinos han expresado su escepticismo ante tales "medidas de fomento de la confianza", mientras que la derecha israelí se opone a lo que considera “obsequios innecesarios” a una Ramala intransigente.Según la encuesta de Shikaki, la mayoría de los palestinos, el 56%, ve estas acciones de acercamiento de manera positiva, mientras que el 35% las critica.Popularidad en descensoLa ANP ha estado luchando por reforzar su legitimidad entre los palestinos luego de la muerte del activista anti-Abás Nizar Banat que provocó infrecuentes protestas pidiendo la renuncia del presidente de la ANP.Banat, crítico con los líderes de Ramala en las redes sociales, murió luego de una redada de la Policía en su escondite de Hebrón a principios de junio.El primer ministro palestino, Mohammad Shtayyeh, prometió investigar la muerte de Banat. Más tarde, 14 agentes de la ANP fueron acusados de matarlo a golpes.Las manifestaciones antigobierno en Ramala rara vez ven a cientos de personas tomar las calles. En esta ocasión también fueron brutalmente reprimidas, con arrestos y destrozo de cámaras de los periodistas.Según la encuesta de Shikaki, el 74% de los palestinos vieron los arrestos como una violación de los derechos de los manifestantes.Por otra parte, los 14 agentes de seguridad que participaron en el arresto de Banat a finales de julio fueron finalmente procesados, pero no se acusó formalmente a ningún alto funcionario de seguridad ni a ningún político, lo que llevó a la familia Banat a denunciar el proceso como espectáculo.Según la encuesta de Shikaki, alrededor del 63 por cien del público palestino cree que los altos funcionarios de la ANP ordenaron la muerte de Banat, y solo el 22 por cien cree que fue un error. Otro 69 por cien considera que las medidas adoptadas para garantizar que se haga justicia tras la muerte de Banat han sido insuficientes.

