Los beneficios de la piña para tu salud que seguramente no conoces

Además de ser un alimento rico en nutrientes, la piña puede ofrecer numerosos beneficios para tu salud. Hoy, te contamos cuáles son algunos de ellos. 22.09.2021, Sputnik Mundo

La piña es un alimento poco calórico, una taza de esta fruta (aproximadamente 165 gramos) contiene solo 82 calorías.Por otro lado, es altamente nutritiva. En particular, es especialmente rica en vitamina C y manganeso. Una taza de piña aporta el 131% y el 76% de las recomendaciones nutricionales diarias, respectivamente, informa el portal Healthline.Las piñas, además, son una excelente fuente de antioxidantes, nutrientes capaces de reducir el riesgo de algunas enfermedades crónicas.Estos son algunos de los efectos positivos de esta fruta en la salud:Reduce la inflamaciónLas piñas se emplean en la medicina tradicional desde hace siglos. Esto se debe a su amplia variedad de vitaminas, minerales y enzimas que, en conjunto, son capaces de mejorar la inmunidad y suprimir la inflamación.Acelera la recuperación del organismoAdemás de reducir la inflamación, la bromelina presente en las piñas puede disminuir también la hinchazón, los hematomas y el dolor que se producen después de una cirugía. Las propiedades antiinflamatorias de esta enzima también pueden ayudar al organismo a recuperarse después de una sesión de ejercicio intenso.Disminuye el riesgo de cáncerLa piña contiene nutrientes que reducen el estrés oxidativo y la inflamación, ambos relacionados con el surgimiento del cáncer. La bromelina de esta fruta es capaz de estimular la muerte celular de ciertas células cancerosas y colaborar en el trabajo de los glóbulos blancos, detalla Healthline. Estudios llevados a cabo con animales en laboratorio muestran que esta fruta podría tener efectos en el combate al cáncer de mama, piel, vías biliares, sistema gástrico y colon, entre otros.Alivia los síntomas de la artritisLas propiedades antiinflamatorias del ananás pueden proporcionar un alivio de los síntomas a corto plazo de algunos tipos de artritis. Un estudio llevado a cabo con pacientes con osteoartritis reveló que tomar un suplemento de enzimas digestivas que contienen bromelina —enzima encontrada en la piña— puede aliviar el dolor con la misma eficacia que algunos medicamentos populares para la artritis. No está claro, sin embargo, si la bromelina tiene efectos que justifiquen su empleo en un tratamiento a largo plazo de esta enfermedad.Facilita la digestiónLa bromelina encontrada en las piñas descompone las moléculas de las proteínas, lo que permite que se absorban más fácilmente en el intestino delgado. Esto ayuda en el proceso de digestión y puede ser especialmente benéfico para las personas con insuficiencia pancreática, una afección en la que el páncreas no produce suficientes enzimas digestivas.¡Ojo!Si bien puede traer diversos beneficios a la salud, la piña también podría tener efectos negativos en el organismo.La fruta puede causar picazón intensa, urticaria e hinchazón en algunas personas. Esto se debe a que es una fuente de látex de caucho natural, al cual algunos individuos son alérgicos, detalla ETNT.La piña, además, podría causar sangrado excesivo, debido a que la bromelina actúa como un anticoagulante. La enzima diluye la sangre y evita que se coagule rápidamente.Aunque es poco común, algunas personas sensibles a la bromelina o que consumen cantidades excesivas de piña podrían presentar diarrea y vómitos. La razón de esta reacción todavía se desconoce.

