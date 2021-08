https://mundo.sputniknews.com/20210831/estas-populares-bebidas-aumentan-la-inflamacion-en-el-organismo-1115605955.html

Estas populares bebidas aumentan la inflamación en el organismo

Estas populares bebidas aumentan la inflamación en el organismo

La ingesta constante de ciertas bebidas podría resultar en serios problemas de salud, en particular en inflamación crónica. Hoy, te contamos cuáles son las... 31.08.2021, Sputnik Mundo

Según la nutricionista estadounidense Amy Goodson, "no existe un alimento, bebida o ingrediente específico que cause inflamación", pero la ingesta constante de ciertos productos podría contribuir al surgimiento de problemas de salud que, en última instancia, conducen a una inflamación crónica de grado bajo.Entonces, cuando se habla de bebidas que pueden aumentar la inflamación, es importante tener en cuenta la frecuencia con la que se consumen y los posibles problemas de salud que podrían desencadenar, subraya la especialista al portal Eat This, Not That! (ETNT).Estas son, según Goodson, algunas de las bebidas las cuales deberías consumir con moderación para evitar problemas inflamatorios:GaseosasSi bien las bebidas carbonatadas son bastante populares, las grandes cantidades de azúcar en su composición pueden tener efectos negativos en el cuerpo. Disfrutar de una lata o botella de refresco de vez en cuando no causará problemas inflamatorios instantáneos, pero tomar refrescos de forma regular durante un período extendido de tiempo puede ocasionar inflamación crónica, subraya ETNT.Un estudio publicado en la revista científica The American Journal of Clinical Nutrition reveló que el consumo de una lata diaria de bebidas azucaradas está asociado con un aumento en la sangre de los niveles de la proteína C reactiva (PCR), un indicador de inflamación. Es más, las gaseosas también produjeron más resistencia a la insulina y colesterol más alto en los participantes del experimento.Bebidas alcohólicasEl consumo excesivo de alcohol también podría resultar en problemas inflamatorios con el tiempo.De acuerdo con una investigación publicada en la revista científica Alcohol Research, un consumo excesivo de bebidas alcohólicas por un período extendido de tiempo puede causar problemas gastrointestinales que provocan inflamación. Esto se debe a que las cantidades excesivas de alcohol pueden erosionar parte del revestimiento de los intestinos y alterar la microbiota intestinal.Té dulceBastante popular en algunas regiones, el té dulce es un tipo popular de té helado en cuya composición se observan altos niveles de azúcar. Un único vaso de té dulce por sí solo no tiene el poder de causar inflamación, obviamente, pero de manera similar a las gaseosas, su consumo excesivo podría tener estos impactos negativos en el organismo.La ingesta regular y prolongada de altos niveles de azúcar podría resultar en una subida de peso. De acuerdo con un informe publicado en BMC Nutrition and Metabolism, tener unos kilogramos de más durante un largo período de tiempo causa una inflamación crónica de grado bajo en el cuerpo.Bebidas energizantesLas bebidas energéticas también contienen altos niveles de azúcar en su composición, lo que, como ya se sabe, podría resultar en inflamación con el tiempo.Un estudio en el Journal of the American Society of Nephrology encontró que los niveles altos de azúcar del tipo fructosa pueden provocar más inflamación debido a su interacción con las células endoteliales, es decir, las células que ayudan a regular la inflamación en nuestro cuerpo.

